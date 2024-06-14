ВЦИОМ: работу Владимира Путина одобряют почти 79% граждан

В опросе ФОМ приняли участие 1500 респондентов в 53 субъектах страны. Согласно данным на 9 июня, 82% россиян оценивают работу Путина «скорее хорошо». Оценку «скорее плохо» дали 8% опрошенных, 10% затрудняются дать ответ. По сравнению с данными на 2 июня, положительная оценка работы главы государства выросла на 1% – в начале месяца показатель был на уровне 81%. При этом негативная оценка снизилась на 1% соответственно – в начале июня она была на уровне 9%. Число граждан, которые затруднялись дать ответ в начале месяца, составило 11%.