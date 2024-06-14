ВЦИОМ: работу Владимира Путина одобряют почти 79% граждан

ВЦИОМ: работу Владимира Путина одобряют почти 79% гражданУровень доверия президенту превысил 81%
Работу Владимира Путина на посту президента России положительно оценивают большинство граждан страны, следует из данных Фонда общественного мнения (ФОМ) и Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В опросе ВЦИОМ приняли участие 1600 граждан России. По последним данным, уровень одобрения работы президента России составил 78,7% с 3 июня по 9 июня текущего года (-0,4 п. п. за неделю). На вопрос о доверии Путину положительно ответили 81,4% респондентов (+0,5 п. п. за неделю).
Что касается работы правительства России и его главы, положительно ее оценивают 54,7% (-0,7 п. п. за неделю) и 53,2% (-0,4 п. п. за неделю) респондентов соответственно. При этом Михаилу Мишустину доверяют 63,8% опрошенных граждан. Кроме того, ВЦИОМ отметил увеличение поддержки партии «Единая Россия», она составила 41,4% (+0,8 п. п. за неделю).
В опросе ФОМ приняли участие 1500 респондентов в 53 субъектах страны. Согласно данным на 9 июня, 82% россиян оценивают работу Путина «скорее хорошо». Оценку «скорее плохо» дали 8% опрошенных, 10% затрудняются дать ответ. По сравнению с данными на 2 июня, положительная оценка работы главы государства выросла на 1% – в начале месяца показатель был на уровне 81%. При этом негативная оценка снизилась на 1% соответственно – в начале июня она была на уровне 9%. Число граждан, которые затруднялись дать ответ в начале месяца, составило 11%.
Что касается доверия главе государства, по состоянию на 9 июня 81% опрошенных «скорее доверяет» Путину. 11% граждан РФ выразили скорее недоверие, 8% затрудняются дать оценку. По сравнению с началом месяца доверие прибавило 1%, а недоверие осталось без изменений. При этом процент россиян, которые затрудняются дать ответ, снизился на один пункт.
Опрошенные ФОМ также выразили мнение по работе правительства. Согласно данным на 9 июня, оценку «скорее хорошо» дали 53% граждан, «скорее плохо» – 24%, еще 22% затрудняются дать ответ. По сравнению с показателями 2 июня, одобрение снизилось на пять пунктов, негативная оценка осталась без изменений, а количество сомневающихся в ответе выросло на 4%.
Что касается работы председателя правительства Михаила Мишустина, 58% опрошенных оценили ее «скорее хорошо», а 11% – «скорее плохо». При этом 31% граждан затрудняются ответить на вопрос. По сравнению с началом месяца одобрение снизилось на два процентных пункта, негативная оценка осталась без изменений, а количество сомневающихся в ответе выросло на 2%.
Кроме того, ФОМ опубликовал данные по уровню поддержки правящей партии. Опрошенных попросили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. 51% граждан выразили поддержку «Единой России». По сравнению с показателями в начале месяца она прибавила 4%.