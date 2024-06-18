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В Госдуме хотят сместить партийные «пятиминутки» к концу заседаний

Исключение будет сделано только для руководителей фракций
Евгений Мездриков
Елена Мухаметшина
Андрей Гордеев / Ведомости

Депутаты предложили изменить порядок выступлений представителей фракций в Госдуме. В начале пленарного заседания при обсуждении повестки, которое проходит в закрытом от СМИ режиме, спикер нижней палаты Вячеслав Володин предложил перенести так называемые партийные «пятиминутки» с начала пленарки на конец заседания.

Об этом «Ведомостям» сообщили два источника в Госдуме. Согласно предложению Володина, выступления представителей фракций, если это не их руководители, будут проходить в конце заседания, в 16.00, а не в начале. Руководители фракций в дни пленарных заседаний по-прежнему смогут выступать утром, рассказали собеседники.

Такое решение может быть связано с желанием руководства скорректировать образ Госдумы в СМИ, отмечает политолог Павел Склянчук.

«Не секрет, что журналисты работают в начале пленарных заседаний и то, что там обсуждается, попадает в информационную повестку дня. Выступления с трибуны от фракций, если это не руководители, носят конъюнктурный характер и являются частью идеологического позиционирования политический партий, личных соображений активных депутатов», – говорит он.

Кроме того, такое разделение выступлений с трибуны призвано повысить статус руководителей фракций, полагает эксперт, – их предложения с подачи спикера Вячеслава Володина трансформируются в поручения комитетам.

Партийные «пятиминутки» в Госдуме были введены в 2010 г., после демарша оппозиции. В октябре 2009-го представители трех фракций – КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» – покинули пленарное заседание, в том числе в знак протеста против результатов выборов. Одним из их требований было внесение изменений в регламент, которые бы давали больше возможностей для публичных высказываний.

Представители фракций тогда получили право выступать по «актуальным социально-экономическим, политическим и другим вопросам» перед обсуждением проекта порядка работы – когда большинство парламентариев еще в зале, а не в конце рабочего дня, когда депутаты устают. Длительность выступления не должна была превышать пяти минут.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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