В Госдуме хотят сместить партийные «пятиминутки» к концу заседаний

Партийные «пятиминутки» в Госдуме были введены в 2010 г., после демарша оппозиции. В октябре 2009-го представители трех фракций – КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» – покинули пленарное заседание, в том числе в знак протеста против результатов выборов. Одним из их требований было внесение изменений в регламент, которые бы давали больше возможностей для публичных высказываний.