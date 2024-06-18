В Госдуме хотят сместить партийные «пятиминутки» к концу заседаний

В Госдуме хотят сместить партийные «пятиминутки» к концу заседанийИсключение будет сделано только для руководителей фракций
Депутаты предложили изменить порядок выступлений представителей фракций в Госдуме. В начале пленарного заседания при обсуждении повестки, которое проходит в закрытом от СМИ режиме, спикер нижней палаты Вячеслав Володин предложил перенести так называемые партийные «пятиминутки» с начала пленарки на конец заседания.
Об этом «Ведомостям» сообщили два источника в Госдуме. Согласно предложению Володина, выступления представителей фракций, если это не их руководители, будут проходить в конце заседания, в 16.00, а не в начале. Руководители фракций в дни пленарных заседаний по-прежнему смогут выступать утром, рассказали собеседники.
Такое решение может быть связано с желанием руководства скорректировать образ Госдумы в СМИ, отмечает политолог Павел Склянчук.
«Не секрет, что журналисты работают в начале пленарных заседаний и то, что там обсуждается, попадает в информационную повестку дня. Выступления с трибуны от фракций, если это не руководители, носят конъюнктурный характер и являются частью идеологического позиционирования политический партий, личных соображений активных депутатов», – говорит он.
Кроме того, такое разделение выступлений с трибуны призвано повысить статус руководителей фракций, полагает эксперт, – их предложения с подачи спикера Вячеслава Володина трансформируются в поручения комитетам.
Партийные «пятиминутки» в Госдуме были введены в 2010 г., после демарша оппозиции. В октябре 2009-го представители трех фракций – КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» – покинули пленарное заседание, в том числе в знак протеста против результатов выборов. Одним из их требований было внесение изменений в регламент, которые бы давали больше возможностей для публичных высказываний.
Представители фракций тогда получили право выступать по «актуальным социально-экономическим, политическим и другим вопросам» перед обсуждением проекта порядка работы – когда большинство парламентариев еще в зале, а не в конце рабочего дня, когда депутаты устают. Длительность выступления не должна была превышать пяти минут.