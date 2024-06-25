В Таджикистане запретили ношение «чуждой одежды»

Через регламентирование внешнего вида таджикские власти пытаются контролировать все аспекты жизни людей, приобщить к светским стандартам, чтобы было сложнее следовать радикальным мусульманским течениям, поясняет научный сотрудник ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Запрет ношения хиджаба призван сильнее вовлечь женщин в социальную жизнь в Таджикистане, говорит доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института востоковедения АН Узбекистана Бахтиер Бабаджанов. По его данным, хиджабизация приводит к десоциализации до 75% женщин. «Как только женщина по настоянию мужа или в добровольном порядке начинает следовать исламскому дресс-коду, она, как правило, остается дома и занимается домашними делами. Дехиджабизация направлена не столько против женщин, сколько против их десоциализации и мужского диктата. В моей практике из 15 студенток после свадьбы только две-три доходили до заключительных курсов университета», – сказал эксперт.