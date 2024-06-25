В Таджикистане запретили ношение «чуждой одежды»Но штрафы за это не ввели
Новый закон Таджикистана «Об упорядочении традиций» вступил в силу 22 июня, текст документа опубликован в правительственной газете «Чумхурият» («Республика»). Он предполагает наложение крупных штрафов за нарушение традиционных обрядов и торжеств.
Так, согласно поправкам к кодексу об административных правонарушениях, за нарушение церемоний, связанных с рождением и обрезанием, похоронами и траурными мероприятиями, штраф для физлиц установлен в размере 8640 сомони (более 72 000 руб.), а для должностных лиц – 25 200 (210 000 руб.).
За несоблюдение правил проведения свадебных церемоний, включая количество гостей (банкет не более 150 человек, свадебное угощение не более 200), место и продолжительность проведения мероприятий (не более трех часов до 22.00), физлица будут оштрафованы на 15 840 сомони (свыше 132 000 руб.), а должностные лица – на 39 600 сомони (330 000 руб.). Для артистов, владельцев ресторанов, банкетных залов или кафе штрафы составят от 21 600 (180 000 руб.) до 108 000 (901 000 руб.) сомони.
Наказывать будут и нарушителей порядка проводов и встречи паломников в Мекку (подразумевается чрезмерная роскошь), посещения религиозных святынь, распределения подарков, украшения дворов, улиц и машин для паломников – от 21 600 сомони для физлиц и 57 600 сомони (свыше 480 000 руб.) – для должностных лиц.
За повторное нарушение в течение одного года после наложения административного взыскания для физлиц предусмотрен штраф в размере 72 000 сомони (более 600 000 руб.) и 86 400 сомони (721 000 руб.) – для должностных лиц.
Также запрещается ношение «чуждой» для таджикистанцев одежды, при этом в законе не сказано, что таковой считается и какие санкции могут последовать за нарушение запрета. Согласно ст. 18 закона «Обязанности физических и юридических лиц во время торжеств и церемоний», граждане страны должны уважать национальные традиции и носить национальную одежду. Им запрещено ввозить, пропагандировать и продавать одежду, «которая не соответствует национальной культуре».
Закон о регулировании традиций и обрядов в Таджикистане действует с 2007 г. В новой редакции он был подписан президентом Эмомали Рахмоном 20 июня. В марте на встрече с религиозными деятелями страны Рахмон назвал актуальной проблемой для республики «подражание чуждой культуре в одежде».
В начале июня председатель Совета улемов Таджикистана Саидмукаррам Абдукодирзода поддержал запрет на ношение хиджаба. Лига мусульманских ученых со штаб-квартирой в Стамбуле осудила запрет на ношение мусульманского дресс-кода, а некоторые радикальные священнослужители соседнего Афганистана даже объявили «джихад» таджикским властям.
В соседнем Узбекистане запрет на ношение бороды и хиджабов в общественных местах действовал с 90-х гг. и был отменен в июле 2021 г. президентом Шавкатом Мирзиёевым. А в Казахстане, напротив, парламент планирует рассмотреть подобный запрет в ближайшее время, пишет казахстанский портал Tengrinews.kz.
Через регламентирование внешнего вида таджикские власти пытаются контролировать все аспекты жизни людей, приобщить к светским стандартам, чтобы было сложнее следовать радикальным мусульманским течениям, поясняет научный сотрудник ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Запрет ношения хиджаба призван сильнее вовлечь женщин в социальную жизнь в Таджикистане, говорит доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института востоковедения АН Узбекистана Бахтиер Бабаджанов. По его данным, хиджабизация приводит к десоциализации до 75% женщин. «Как только женщина по настоянию мужа или в добровольном порядке начинает следовать исламскому дресс-коду, она, как правило, остается дома и занимается домашними делами. Дехиджабизация направлена не столько против женщин, сколько против их десоциализации и мужского диктата. В моей практике из 15 студенток после свадьбы только две-три доходили до заключительных курсов университета», – сказал эксперт.
Но не совсем понятно, с какой целью таджикское руководство пытается регламентировать другие аспекты религиозной жизни общества, продолжает Бабаджанов. Дело в том, что религиозные обряды и ритуалы в странах Центральной Азии впитали местные традиции и специфику, говорит эксперт: «Это очень серьезный компонент, который служит естественным противовесом против фундаментализации и радикализации ислама. Борьба с ними сходится с позицией фундаменталистов».
Все эти меры, считает Притчин, вызовут негативную реакцию со стороны определенной части религиозно настроенных граждан. «Но это вряд ли выльется в публичный протест, потому что это не является частью политической традиции Таджикистана. Другое дело, что этим недовольством могут воспользоваться радикалы, что потенциально может дестабилизировать ситуацию в стране», – полагает эксперт.