На «Примаковских чтениях» назвали условия завершения украинского кризиса

Лукьянов также обратил внимание, что евроатлантическая безопасность в том виде, в котором она существует сейчас, – продукт окончания холодной войны. Как считает эксперт, те принципы, которые работали на территории Европы, неприменимы для Евразии. При этом архитектуру безопасности в Евразии участникам континента придется еще создать, но не на принципах военной и политической безопасности, говорит эксперт: «Безопасность континента будет обеспечена за счет способности малых и крупных государств экономически развиваться в рамках своих социальных и политических структур при взаимовыгодном обмене. На основе сосуществования государств, а не за счет выстраивания тех или иных политических связей».