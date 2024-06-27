На «Примаковских чтениях» назвали условия завершения украинского кризиса

На «Примаковских чтениях» назвали условия завершения украинского кризисаКонфликт стал следствием крушения старой архитектуры глобальной безопасности
Урегулирование украинского кризиса в ближайшей перспективе маловероятно, а существующая ныне архитектура международной безопасности, основанная на евроатлантическом видении, будет приводить к новым конфликтам на периферии Евразийского континента. К таким выводам пришли российские и западные эксперты на второй день X Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения», 26 июня, в ходе сессии «Украинский кризис и будущее евразийской безопасности».
С российской стороны в сессии участвовали председатель совета ПИР-центра и бывший начальник управления международного сотрудничества Минобороны генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов и завсектором Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Константин Богданов. Со стороны западного научного сообщества – программный директор по Европе и Центральной Азии НПО International Crisis Group (ICG, Бельгия) Ольга Оликер и исполнительный директор Женевского центра политики безопасности, генсек Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2017–2020 гг. Томас Гремингер. Модерировал дискуссию директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский.
Бужинский открыл сессию, поделившись собственным видением сценариев завершения боевых действий на территории Украины. По его мнению, они не завершатся до тех пор, пока российские военные не достигнут всех целей спецоперации, обозначенных российским президентом Владимиром Путиным. «Любые иные, промежуточные варианты, направленные на замораживание конфликта, не приведут к урегулированию ситуации, а могут привести к новым столкновениям в будущем», – отметил эксперт.
Бужинский напомнил, что все войны, в которых участвовала Россия, заканчивались капитуляцией противника: «Да, порой наша страна в истории терпела поражения, как это было в Крымской войне в середине XIX в. или русско-японской войне 1904–1905 гг. Но впоследствии России удавалось сторицей возвращать утраченные позиции». По его мнению, будущие мирные переговоры российской стороне нужно будет вести не с украинской стороной, а с США, поскольку Украина «тотально» зависит от американской военной и финансовой помощи.
Бужинский также напомнил о рисках ядерной эскалации, в том числе с применением стратегических вооружений, в случае прямого военного столкновения между российскими и американскими военными на территории Украины. «Могут прибегнуть к этому средству при крайней необходимости. Поэтому американцы рано или поздно осознают, что конфликт на Украине пора завершать», – заметил эксперт.
Оликер признала, что в западных государствах существует понимание рисков ядерной эскалации. В своем выступлении Оликер больше делала акцент на восприятии России и украинского кризиса на Западе. По ее словам, осознание исходящей со стороны Москвы угрозы для США и Европы возникло после грузинской войны 2008 г. и конфликта на востоке Украины в 2014 г. Текущий украинский кризис лишь усилил эти опасения, особенно в Прибалтике.
По словам Оликер, большинство жителей Европы осознают, что Россия побеждает в спецоперации на Украине, и на данный момент европейцы опасаются выхода конфликта из-под контроля. Противоборствующие стороны, считает эксперт, ведут войну на истощение, а в таких условиях добиться успехов в переговорном процессе в ближайшее время невозможно.
После завершения выступления Оликер Войтоловский заметил, что Россия не нападала на Грузию, а конфликт на Украине произошел после восьми лет бесплодных переговоров и поиска ключей для политического урегулирования. Кроме того, он отметил, что нет никаких предпосылок для начала военных действий между Россией и НАТО.
Гремингер больше говорил об укреплении мер доверия между противоборствующими сторонами на Украине, а также о возобновлении механизмов двусторонних контактов как на уровне глав государств, так и на уровне вооруженных сил.
Он указал на три уровня, за счет чего Россия и Украина могли бы снизить остроту международного кризиса. В частности, он предложил сторонам отказаться от атак на портовую инфраструктуру, чтобы впоследствии возобновить работу портов. Далее, стороны должны возобновить черноморскую зерновую сделку, приостановленную 18 июля 2023 г., а также произвести обмен пленными и вернуть украинских детей из России на Украину. Кроме того, сторонам необходимо восстановить работу международной контактной группы, которая работала в рамках минского процесса. С его точки зрения, благодаря таким сигналам Москве и Киеву впоследствии будет проще найти точки соприкосновения в переговорах о мире.
По мнению Гремингера, по другим вопросам Москва должна придерживаться Хельсинкского заключительного акта, обозначившего общие параметры европейской безопасности, а гарантии безопасности должны распространиться не только на Россию, но и на Украину.
Лукьянов обратил внимание, что международный кризис на Украине – следствие разрушения ялтинско-потсдамской системы международных отношений. По его словам, после развала СССР и окончания блокового противостояния в конце 1980-х Вашингтон попытался переиначить эту систему под свое доминирование. «Но ничего из этого не вышло. Те институты были предназначены для другой эпохи. В этом смысле украинский кризис не начало нового этапа, а завершение предыдущего. Мы не должны считать, что от исхода конфликта на Украине зависит судьба нового мироустройства. Скорее на него влияют конфликты на Ближнем Востоке», – сказал он.
Лукьянов также обратил внимание, что евроатлантическая безопасность в том виде, в котором она существует сейчас, – продукт окончания холодной войны. Как считает эксперт, те принципы, которые работали на территории Европы, неприменимы для Евразии. При этом архитектуру безопасности в Евразии участникам континента придется еще создать, но не на принципах военной и политической безопасности, говорит эксперт: «Безопасность континента будет обеспечена за счет способности малых и крупных государств экономически развиваться в рамках своих социальных и политических структур при взаимовыгодном обмене. На основе сосуществования государств, а не за счет выстраивания тех или иных политических связей».
Наконец, по мнению Богданова, концепт евроатлантической безопасности стал бы жизнеспособным при условии включения России в Евросоюз и НАТО в 1990-х гг. «Тогда перед нами было огромное пространство от Лиссабона до Владивостока. Но это исказило бы сам контекст. Евроатлантическая система безопасности после этого исчезла бы и возникла новая, евразийская система. Это была бы другая система безопасности, в том числе коллективной», – объяснил эксперт.
Если же говорить о евразийской безопасности в контексте украинского конфликта, продолжает Богданов, стоит выстроить пояс безопасности вдоль Евразии, а также решить, какие конструкции региональных диалоговых платформ нужны для купирования будущих эксцессов, которые могли бы подтолкнуть внешних игроков, проецирующих свою политику на пространство Евразии, к крупной войне.