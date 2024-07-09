Госдума отменила ограничения на пропуск в свое здание

Госдума отменила ограничения на пропуск в свое зданиеОни были введены после теракта в «Крокус сити холле»
Госдума отменила временные ограничения пропускного режима в здание на Охотном Ряду. Об этом «Ведомостям» сказали трое собеседников в нижней палате. Управление делами Госдумы проинформировало депутатов, помощников депутатов и сотрудников аппарата Госдумы о том, что решением совета думы от 8 июля отменяются временные ограничения пропускного режима. Оформление пропусков в здания Госдумы будет осуществляться, как раньше.
На пленарном заседании 4 июля в закрытом режиме депутат Алексей Куринный (КПРФ) поднял вопрос об упрощении допуска в здание Госдумы. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал рассмотреть вопрос на совете палаты 8 июля, писали «Ведомости» со ссылкой на источники.
Право заявки на выдачу разовых и временных пропусков на проход в здания Госдумы и допуск автотранспорта к ним при ограниченном входе в был у председателя Госдумы, его заместителей, руководителей фракций, председателей комитетов и комиссий, полпредов президента и правительства в Госдуме, руководителя аппарата Госдумы и его заместителей, а также руководителя секретариата председателя Госдумы. Теперь же пропуска смогут заказывать для посетителей все депутаты.
Ограничения доступа в Госдуму начали действовать с 25 марта. Это произошло после теракта в «Крокус сити холле» 22 марта. Тогда же было решено ограничить проведение парламентских слушаний, круглых столов, выставок, форумов, экскурсий и других мероприятий.