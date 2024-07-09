Госдума отменила ограничения на пропуск в свое здание

Право заявки на выдачу разовых и временных пропусков на проход в здания Госдумы и допуск автотранспорта к ним при ограниченном входе в был у председателя Госдумы, его заместителей, руководителей фракций, председателей комитетов и комиссий, полпредов президента и правительства в Госдуме, руководителя аппарата Госдумы и его заместителей, а также руководителя секретариата председателя Госдумы. Теперь же пропуска смогут заказывать для посетителей все депутаты.