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Госдума отменила ограничения на пропуск в свое здание

Они были введены после теракта в «Крокус сити холле»
Елена Мухаметшина
Денис Гришкин / Ведомости

Госдума отменила временные ограничения пропускного режима в здание на Охотном Ряду. Об этом «Ведомостям» сказали трое собеседников в нижней палате. Управление делами Госдумы проинформировало депутатов, помощников депутатов и сотрудников аппарата Госдумы о том, что решением совета думы от 8 июля отменяются временные ограничения пропускного режима. Оформление пропусков в здания Госдумы будет осуществляться, как раньше.

На пленарном заседании 4 июля в закрытом режиме депутат Алексей Куринный (КПРФ) поднял вопрос об упрощении допуска в здание Госдумы. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал рассмотреть вопрос на совете палаты 8 июля, писали «Ведомости» со ссылкой на источники.

Право заявки на выдачу разовых и временных пропусков на проход в здания Госдумы и допуск автотранспорта к ним при ограниченном входе в был у председателя Госдумы, его заместителей, руководителей фракций, председателей комитетов и комиссий, полпредов президента и правительства в Госдуме, руководителя аппарата Госдумы и его заместителей, а также руководителя секретариата председателя Госдумы. Теперь же пропуска смогут заказывать для посетителей все депутаты.

Ограничения доступа в Госдуму начали действовать с 25 марта. Это произошло после теракта в «Крокус сити холле» 22 марта. Тогда же было решено ограничить проведение парламентских слушаний, круглых столов, выставок, форумов, экскурсий и других мероприятий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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