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В Пакистане хотят запретить партию экс-премьера Имрана Хана

Это решение усугубит политический кризис
Нурлан Гасымов
Военные не могут простить Имрану Хану беспорядков после его ареста/ ABDUL MAJEED / AFP

Причиной такого решения министр информации страны Аттаулла Тарар 15 июля назвал государственную измену. Кабинет министров также намерен начать новый судебный процесс против Хана, бывшего президента Арифа Алви и экс-заместителя спикера Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента) Касима Сури по обвинению в госизмене, передает Dawn News.

По словам Тарара, решение о запрете ПТИ правительство приняло на основании доказательств нарушения партией закона. «Принимая во внимание дело об иностранном финансировании, факты беспорядков 9 мая 2023 г., а также эпизод с раскрытием государственной тайны, мы считаем, что имеются весьма убедительные доказательства для запрета ПТИ», – заявил министр на пресс-конференции в Исламабаде.

Речь идет о беспорядках, организованных сторонниками ПТИ сразу после очередного задержания Хана. Тогда протестующие вступили в столкновение с полицией по всей стране, поджигали дома и автомобили, а также нападали на военные объекты, что стало прецедентом для Пакистана в контексте подобных протестов. В августе того же года Хан был признан виновным и приговорен к 14 годам лишения свободы по делу о мошенничестве, связанном с продажей ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахане. В январе суд приговорил Хана еще к 10 годам лишения свободы по делу о государственной измене, связанной с распространением засекреченной телеграммы: после смещения с поста премьер-министра в апреле 2022 г. Хан на митинге перед своими сторонниками показал документ, который, по его словам, доказывал причастность США к его смещению.

Заявление Тарара последовало через два дня после того, как Верховный суд постановил, что сторонники ПТИ имеют право претендовать на 24 зарезервированных места (из 336 мест) в парламенте после всеобщих выборов 8 февраля 2024 г., обращает внимание научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Глеб Макаревич. Министр информации добавил, что правительство будет добиваться пересмотра этого решения. В свою очередь, в ПТИ заявили, что решение правительства о запрете партии «может подорвать основы страны». Макаревич отметил, что Верховный суд в политических вопросах традиционно становился на сторону правящей элиты, но в последнее время суд все в большей степени поддерживает позицию Хана. «Полагаю, если суд отклонит запрос правительства, то, скорее всего, министры попытаются ограничить полномочия судей. В таком случае я не исключаю, что в стране может начаться очередной виток эскалации», – считает эксперт.

Несмотря на то что экс-премьер сидит в тюрьме, он остается самым популярным политиком в стране, говорит доцент ИСАА МГУ Борис Волхонский. Последовавший после посадки Хана раскол партии не привел к снижению его политического веса. «На этом фоне сторонники опального лидера сплачиваются вокруг неформальных и неформатных лидеров, поэтому старый истеблишмент в данном случае пытается полностью расчистить политическое поле», – считает Волхонский, добавляя, что запрет ПТИ не приведет к разрешению политического кризиса в стране. Несмотря на относительное единство правящих сил, противоречия между ними сохраняются, говорит он: «Последнее слово, полагаю, останется за армией».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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