В Пакистане хотят запретить партию экс-премьера Имрана Хана

Речь идет о беспорядках, организованных сторонниками ПТИ сразу после очередного задержания Хана. Тогда протестующие вступили в столкновение с полицией по всей стране, поджигали дома и автомобили, а также нападали на военные объекты, что стало прецедентом для Пакистана в контексте подобных протестов. В августе того же года Хан был признан виновным и приговорен к 14 годам лишения свободы по делу о мошенничестве, связанном с продажей ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахане. В январе суд приговорил Хана еще к 10 годам лишения свободы по делу о государственной измене, связанной с распространением засекреченной телеграммы: после смещения с поста премьер-министра в апреле 2022 г. Хан на митинге перед своими сторонниками показал документ, который, по его словам, доказывал причастность США к его смещению.