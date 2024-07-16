В Пакистане хотят запретить партию экс-премьера Имрана Хана

В Пакистане хотят запретить партию экс-премьера Имрана ХанаЭто решение усугубит политический кризис
Причиной такого решения министр информации страны Аттаулла Тарар 15 июля назвал государственную измену. Кабинет министров также намерен начать новый судебный процесс против Хана, бывшего президента Арифа Алви и экс-заместителя спикера Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента) Касима Сури по обвинению в госизмене, передает Dawn News.
По словам Тарара, решение о запрете ПТИ правительство приняло на основании доказательств нарушения партией закона. «Принимая во внимание дело об иностранном финансировании, факты беспорядков 9 мая 2023 г., а также эпизод с раскрытием государственной тайны, мы считаем, что имеются весьма убедительные доказательства для запрета ПТИ», – заявил министр на пресс-конференции в Исламабаде.
Речь идет о беспорядках, организованных сторонниками ПТИ сразу после очередного задержания Хана. Тогда протестующие вступили в столкновение с полицией по всей стране, поджигали дома и автомобили, а также нападали на военные объекты, что стало прецедентом для Пакистана в контексте подобных протестов. В августе того же года Хан был признан виновным и приговорен к 14 годам лишения свободы по делу о мошенничестве, связанном с продажей ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахане. В январе суд приговорил Хана еще к 10 годам лишения свободы по делу о государственной измене, связанной с распространением засекреченной телеграммы: после смещения с поста премьер-министра в апреле 2022 г. Хан на митинге перед своими сторонниками показал документ, который, по его словам, доказывал причастность США к его смещению.
Заявление Тарара последовало через два дня после того, как Верховный суд постановил, что сторонники ПТИ имеют право претендовать на 24 зарезервированных места (из 336 мест) в парламенте после всеобщих выборов 8 февраля 2024 г., обращает внимание научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Глеб Макаревич. Министр информации добавил, что правительство будет добиваться пересмотра этого решения. В свою очередь, в ПТИ заявили, что решение правительства о запрете партии «может подорвать основы страны». Макаревич отметил, что Верховный суд в политических вопросах традиционно становился на сторону правящей элиты, но в последнее время суд все в большей степени поддерживает позицию Хана. «Полагаю, если суд отклонит запрос правительства, то, скорее всего, министры попытаются ограничить полномочия судей. В таком случае я не исключаю, что в стране может начаться очередной виток эскалации», – считает эксперт.
Несмотря на то что экс-премьер сидит в тюрьме, он остается самым популярным политиком в стране, говорит доцент ИСАА МГУ Борис Волхонский. Последовавший после посадки Хана раскол партии не привел к снижению его политического веса. «На этом фоне сторонники опального лидера сплачиваются вокруг неформальных и неформатных лидеров, поэтому старый истеблишмент в данном случае пытается полностью расчистить политическое поле», – считает Волхонский, добавляя, что запрет ПТИ не приведет к разрешению политического кризиса в стране. Несмотря на относительное единство правящих сил, противоречия между ними сохраняются, говорит он: «Последнее слово, полагаю, останется за армией».