Баку собрал противников французского колониализма

Баку собрал противников французского колониализмаТак азербайджанские власти мстят Парижу за поддержку Армении
Съезд 15 политических партий и движений за независимость Корсики, Меланезии, Полинезии, группы Карибских и Антильских островов, пострадавших от французского колониализма, открылся 17 июля в Баку. В работе съезда в качестве почетных гостей также приняли участие три организации с островов Бонайре и Сен-Мартен, принадлежащих Нидерландам. Мероприятие было организовано Народным союзом освобождения Гваделупы при поддержке Бакинской инициативной группы (БИГ) и продлится два дня, передает агентство «АзерТадж». Съезд проводится с целью создания единой платформы политических движений в заморских территориях Франции для «преодоления французского колониализма» и проведения более организованной борьбы за независимость.
Открывал форум генсек Народного союза освобождения Гваделупы Жан-Жакоб Бисеп. Он поблагодарил азербайджанские власти за помощь в организации этого мероприятия и добавил, что «Баку выступает на стороне демократии и против угнетения малых народов Франции». По его словам, «наша цель – мобилизовать мир, чтобы оказать давление на Францию». Представитель Новой Каледонии Микаэл Форрест отметил, что во Франции «царит терроризм, внутренний политический кризис, проблема миграции и бедность». Он призвал участников съезда найти свое место в новом миропорядке, «соединить воедино порабощенные Францией народы Карибского региона и Тихого океана», чтобы «все народы мира, малые и большие, могли идти своим путем».
Исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов осудил французские власти за подавление демонстраций в Новой Каледонии и арест сторонников независимости архипелага от Франции. «С ними обращались как с террористами, они были тайно доставлены в Париж, где подверглись пыткам в различных формах», – подчеркнул Аббасов. Он пообещал, что азербайджанские власти окажут финансовую помощь семьям политзаключенных и введут стипендии для островитян, желающих получить образование в Азербайджане.
С середины мая в Новой Каледонии периодически происходят столкновения между сторонниками независимости и силами правопорядка, в результате чего погибло 12 человек, включая двух полицейских, арестовано свыше 1500 островитян. Поводом для волнений стал законопроект о праве некоренных жителей принимать участие в провинциальных выборах.
БИГ и 14 политических движений, борющихся за независимость заморских французских территорий, в совместном заявлении осудили Париж за «попрание права канакского народа (коренные жители Новой Каледонии. – «Ведомости») на самоопределение».
Съезд сепаратистских движений в Баку – это ответ азербайджанских властей на политику Франции на Кавказе, поясняет заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО Станислав Притчин. Эксперт напомнил, что после поражения Армении во второй карабахской войне в 2020 г. Париж занял максимально антиазербайджанскую позицию и продвигает эту повестку на всех международных площадках. Несмотря на продвижение Баку примата территориальной целостности в международной политике, этот принцип неприменим в отношении французских заморских территорий, считает Притчин: «Объективно эти земли являются остатками французской колониальной империи. Поэтому, с точки зрения азербайджанцев, лоббирование интересов сепаратистских движений островных народов не входит в противоречие с их повесткой».
Антифранцузский съезд в Азербайджане вписывается в глобальный тренд по переустройству архитектуры безопасности от западноцентричного миропорядка в сторону полицентризма, отмечает ведущий сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. По мнению эксперта, в ответ на действия азербайджанцев Париж попытается ввести санкции против Баку. «Вероятно, из-за этого в последнее время во французских СМИ чаще стали появляться материалы по поводу коррупционных схем Азербайджана в ЕС и во Франции», – добавил эксперт.