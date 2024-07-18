Баку собрал противников французского колониализма

Съезд сепаратистских движений в Баку – это ответ азербайджанских властей на политику Франции на Кавказе, поясняет заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО Станислав Притчин. Эксперт напомнил, что после поражения Армении во второй карабахской войне в 2020 г. Париж занял максимально антиазербайджанскую позицию и продвигает эту повестку на всех международных площадках. Несмотря на продвижение Баку примата территориальной целостности в международной политике, этот принцип неприменим в отношении французских заморских территорий, считает Притчин: «Объективно эти земли являются остатками французской колониальной империи. Поэтому, с точки зрения азербайджанцев, лоббирование интересов сепаратистских движений островных народов не входит в противоречие с их повесткой».