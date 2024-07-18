ЦИК распространит эксперимент по голосованию в СИЗО на 32 региона

Голосование в СИЗО усложнено тем, что в одном месте находятся избиратели с пропиской из разных городов и регионов – каждому из них, чтобы проголосовать, нужен уникальный бюллетень, именно с тех выборов, в которых он вправе участвовать, пояснил «Ведомостям» электоральный юрист Олег Захаров. Для голосования по прописке необходима полная автоматизация процесса, которая готова лишь наполовину, сказала Хаймурзина. Так, предусмотрена автоматизация подготовки списков избирателей, из них исключаются граждане, находящиеся под стражей не по своему избирательному округу. Для передачи корректных форм бюллетеней и протоколов, обмена информацией между избиркомами субъектов – организаторов выборов и теми, внутри которых находятся места содержания под стражей, для ГАС «Выборы» подготовлен специальный «Модуль взаимодействия с СИЗО». Но само голосование пока будет реализовано традиционным способом – с применением бумажных бюллетеней.