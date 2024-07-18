ЦИК распространит эксперимент по голосованию в СИЗО на 32 региона

ЦИК распространит эксперимент по голосованию в СИЗО на 32 регионаВ выборах губернаторов смогут поучаствовать даже те, кто отбывают меру пресечения не в своем субъекте
Как следует из постановления Центризбиркома (ЦИК), подозреваемые и обвиняемые, находящиеся под стражей в следственном изоляторе за пределами своего избирательного округа, смогут 6 сентября проголосовать на выборах губернаторов. До сих пор такая возможность была лишь применительно к выборам федерального уровня: президентским и по партийным спискам в Госдуму.
Исключением в 2023 г. стали следственные изоляторы Москвы и Московской области. Голосование организуют в 32 регионах. ФСИН согласовала проект постановления без замечаний, участковые избирательные комиссии откроют в 85 СИЗО – это 42% от их общего количества (всего в России 203 СИЗО).
Категория избирателей, находящихся в СИЗО не по прописке (постоянной регистрации), по словам члена ЦИК Эльмиры Хаймурзиной, немногочисленная, но активная.
Например, в 2023 г. явка в московских СИЗО на выборах мэра достигла 100%, за Сергея Собянина там проголосовало 78,84%, сообщал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии столицы Алексей Мельников.
Он же говорил, что на президентских выборах в марте 2024 г. в столичных СИЗО голосовало 6736 человек (почти 100%). Всего тогда по стране в голосовании приняло участие более 77 000 заключенных в СИЗО, а также около 40 000 лиц, подучетных исправительным центрам и уголовно-исполнительным инспекциям, писали «Ведомости».
«Я считаю, что мы должны активизировать эту работу, с тем чтобы каждый гражданин, находящийся в местах лишения свободы, имел возможность проголосовать, имея в виду при этом, что он обладает соответствующим конституционным правом», – заявил член ЦИК Борис Эбзеев.
В каких регионах можно будет проголосовать
Республики Алтай, Башкирия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Крым, Марий Эл, Татарстан, Тува, Хакасия, Забайкальский, Ставропольский и Хабаровский края, Астраханская, Брянская, Волгоградская, Вологодская, Кемеровская, Калининградская, Курганская, Липецкая, Московская, Мурманская, Оренбургская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Тульская и Челябинская области, а также Санкт-Петербург и Москва.
Голосование в СИЗО усложнено тем, что в одном месте находятся избиратели с пропиской из разных городов и регионов – каждому из них, чтобы проголосовать, нужен уникальный бюллетень, именно с тех выборов, в которых он вправе участвовать, пояснил «Ведомостям» электоральный юрист Олег Захаров. Для голосования по прописке необходима полная автоматизация процесса, которая готова лишь наполовину, сказала Хаймурзина. Так, предусмотрена автоматизация подготовки списков избирателей, из них исключаются граждане, находящиеся под стражей не по своему избирательному округу. Для передачи корректных форм бюллетеней и протоколов, обмена информацией между избиркомами субъектов – организаторов выборов и теми, внутри которых находятся места содержания под стражей, для ГАС «Выборы» подготовлен специальный «Модуль взаимодействия с СИЗО». Но само голосование пока будет реализовано традиционным способом – с применением бумажных бюллетеней.
Постановление ЦИК актуально, поскольку «практика перемещения еще не осужденных граждан в другие регионы, по сведениям правозащитников, расширяется», говорит электоральный эксперт Дмитрий Нестеров. Но остается проблема нехватки информации о кандидатах и партиях (люди могут подолгу находиться в местах заключения), отмечает эксперт по выборам Станислав Андрейчук.