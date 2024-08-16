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Роберт Кеннеди хочет в команду любого будущего президента

Он может помочь стать им и Трампу, и Харрис
Роман Романов
Hans Pennink / AP

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший хочет договориться о получении места в администрации победителя ноябрьских выборах в обмен на свою поддержку. Об этом со ссылкой на сотрудника избирательного штаба Кеннеди сообщила газета The Washington Post (WP).

Собеседник издания рассказал, что такие обсуждения проводились с представителями кандидата от демократов – вице-президента Камалы Харрис. В качестве аргумента люди Кеннеди якобы хотели передать демократам исследование, согласно которому его поддержка могла бы увеличить рейтинги и экс-президента и кандидата от республиканцев Дональда Трампа, и Харрис в 31 штате. По данным WP, люди Харрис не ответили на предположительный запрос команды Кеннеди.

В конце июля источники газеты рассказали о переговорах Кеннеди с Трампом. В ходе встречи он якобы предложил последнему свою поддержку в обмен на пост в будущей администрации, предположительно связанный со здравоохранением. Но Трамп отказался.

Кеннеди пока продолжает баллотироваться на пост президента, но готов выйти из гонки «в случае, если сможет послужить стране другим способом». Об этом сообщил CNN со ссылкой на сотрудника штаба Кеннеди.

В СМИ сообщают, что Кеннеди пытается наладить контакты с Харрис и Трампом из-за проблем с избирательной кампанией. Первая связана с падением его популярности на общенациональном уровне после снятия с выборов президента США Джо Байдена. Согласно массиву опросов газеты The Hill, в последние дни пребывания Байдена в гонке Кеннеди набирал на гипотетических выборах до 8,7%. Аналогичный срез опросов с участием Харрис отдает Кеннеди 3,1%.

Также Кеннеди пока не смог обеспечить себе допуск к выборам в большинстве штатов. По данным телеканала CBS, на 15 августа он зарегистрирован в 20 из 50 штатов. Из колеблющихся (там почти равные шансы на победу есть и у демократа, и у республиканца), где и определяется победитель выборов, он будет в бюллетене только двух из семи штатов – Северной Каролины и Мичигана.

Кеннеди хочет задержаться в политике любыми способами, включая работу в администрации президента, чтобы, возможно, попробовать баллотироваться и в будущем, говорит руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. По ее мнению, если он и объявит о партнерстве с одним из кандидатов, то это может быть сделано незадолго до выборов. «На нынешнем этапе смысла нет», – подчеркивает американист.

Сейчас кандидатура Кеннеди чуть больше вредит Трампу, чем Харрис, объясняет главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

По данным нового исследования Pew Research Center, часть избирателей, ранее поддержавших Кеннеди, возвращается к демократам, особенно после выхода Байдена из президентской гонки. Только 39% его сторонников все еще хотят голосовать за него, другие 39% рассматривают кандидатуру Харрис, 20% – Трампа.

По данным массива опросов, Харрис опережает Трампа с 48,9% против 46,9%. Если добавить Кеннеди с его 3,1%, то показатель Харрис уменьшается до 47,7%, а Трампа – до 43,6%.

Если Трамп будет сотрудничать с Кеннеди, то сможет укрепить шансы на победу. Взяв к себе бывшего демократа с громкой фамилией, он попробует опровергнуть тезис сторонников Харрис о том, что его фигура только поляризует общество.

Васильев также отметил, что, несмотря на спад популярности Кеннеди, его вклад в любую из двух основных кампаний может стать решающим на этих выборах.

Журавлева полагает, что Трамп пока не ориентируется на союз с каким-либо представителем противоположного лагеря. Харрис, в свою очередь, все же может подумать, куда пристроить Кеннеди, хотя и будет учитывать скандальность его фигуры.

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Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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