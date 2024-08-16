Роберт Кеннеди хочет в команду любого будущего президента

Также Кеннеди пока не смог обеспечить себе допуск к выборам в большинстве штатов. По данным телеканала CBS, на 15 августа он зарегистрирован в 20 из 50 штатов. Из колеблющихся (там почти равные шансы на победу есть и у демократа, и у республиканца), где и определяется победитель выборов, он будет в бюллетене только двух из семи штатов – Северной Каролины и Мичигана.