18 глав регионов из 21 получили на выборах больше 70% голосов

На уровне прошлых выборов явка оказалась в двух регионах: в Курганской области – 42,5% (в 2019 г. – 42,61%) и в Самарской области – 54,84% (в 2023 г. – 53,79%). В девяти регионах явка оказалась на несколько процентов выше, чем на прошлых выборах. Такая ситуация в Башкирии – сейчас явка 72,34% (в 2019 г. – 71,8%), в Калмыкии – 61,35% (в 2019 г. – 55,16%), в Калининградской области – 42,2% (в 2022 г. - 38,49%), в Мурманской – 41,59% (в 2019 г. – 35,83%), в Челябинской области – 48,96% (в 2019 г. – 45,14%), на Сахалине – 41,95% (в 2019 г. – 37,37%), в Тульской области – 49,59% (в 2021 г. – 52,85%), в Санкт-Петербурге – 37,76% (2019 г. – 30,07%), на Алтае – 45,47% (в 2019 г. – 49,88%).