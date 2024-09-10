18 глав регионов из 21 получили на выборах больше 70% голосов

18 глав регионов из 21 получили на выборах больше 70% голосовСамый низкий результат у губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглов
Губернаторские выборы прошли без особых сюрпризов. Из 21 главы региона 18 получили больше 70% голосов. Самый высокий результат у курганского губернатора Вадима Шумкова – 85,17%. В Курганской области на 2-м месте Ольга Дружинина из ЛДПР – 5,49%, затем Виктор Зырянов из КПРФ – 4,37%. На 4-м месте справедливоросс Валерий Державин – 1,76%, на последнем – Ярослав Климко из Партии пенсионеров с 1,7%.
Самый низкий результат у губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, который баллотировался на второй срок, – 59,8%. Ближайший соперник петербургского губернатора – член ЛДПР Максим Яковлев набрал 18,34%, за ним идет Павел Брагин из партии «Зеленые» – 11,79%, на последнем месте оказался лидер «Коммунистов России» Сергей Малинкович – 8,06%.
Меньше 70% получили кроме Беглова еще два губернатора: у врио главы Вологодской области Георгия Филимонова 62,3%, а у курского врио Алексея Смирнова – 65,28%.
От 70% до 80% получили 11 губернаторов. Глава Астраханской области Игорь Бабушкин набрал 78,17%, у губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова 79,68%, Мурманской области – Андрея Чибиса – 73,99%, Оренбургской области – Дениса Паслера – 78,14%, Калмыкии – Бату Хасикова – 79,95%, Ставрополья – Владимира Владимирова – 79,61%. Из врио в этом диапазоне оказались глава Калининградской области Алексей Беспрозванных – 76,55%, Кузбасса – Илья Середюк – 78,38%, Алтая – Андрей Турчак – 74,09%, Самарской области – Вячеслав Федорищев – 79,56%, Тульской области – Дмитрий Миляев – 78,53%.
У семи губернаторов результат выше 80%. Кроме Шумкова столько набрали губернатор Забайкалья Александр Осипов – 82,27%, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов – 81,16%, глава Башкирии Радий Хабиров – 80,21%, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко – 80,79%, губернатор Челябинской области Алексей Текслер – 81,28% и врио главы Хабаровского края Дмитрий Демешин – 81,03%. Все губернаторы шли на выборы от «Единой России», за исключением Осипова, который участвовал как самовыдвиженец.
Как изменились результаты
Из 13 губернаторов, которые шли на переизбрание, восемь улучшили свои результаты по сравнению с выборами 2019 г. Самая существенная прибавка у сахалинского губернатора Лимаренко – более чем на 24%: в 2019 г. он набрал 56,14%. Почти на 14% подросли результаты у Чибиса из Мурманской области и Артамонова из Липецкой. На 12% выше результаты у губернаторов Оренбуржья и Челябинской области Паслера и Текслера соответственно. И в пределах 5% повысились результаты у Шумкова, Бочарова и Бабушкина.
Наибольшее снижение результатов случилось у главы Забайкалья Осипова, который в 2019 г. смог набрать 89,61% – снижение более чем на 7%. У Беглова результат снизился на 5%, поскольку в 2019 г. он получил 64,43%. До 3% снижение у Хасикова, Хабирова и Владимирова. У последнего, что примечательно, снижение на сотые доли процента – в 2019 г. было 79,64%, а сейчас 79,61%.
КПРФ осталась второй
По итогам губернаторских выборов второй партией стала КПРФ – ее представители заняли 2-е место в 12 регионах (Башкирия, Калмыкия, Ставрополье, Хабаровский край, Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Курская, Мурманская, Самарская, Сахалинская, Тульская области). На 3-м месте представители ЛДПР, они заняли 2-е место в восьми регионах (Забайкалье, Калининградская, Кемеровская, Курганская, Липецкая, Челябинская области, Санкт-Петербург, Алтай), правда, в четырех из этих регионов в выборах не участвовали представители КПРФ.
В Оренбургской области на 2-м месте оказались «Коммунисты России». В пяти регионах кандидаты от «Справедливой России» обошли «Новых людей» (Башкирия, Ставрополье, Кемеровская, Липецкая, Самарская области).
Колебания явки
На уровне прошлых выборов явка оказалась в двух регионах: в Курганской области – 42,5% (в 2019 г. – 42,61%) и в Самарской области – 54,84% (в 2023 г. – 53,79%). В девяти регионах явка оказалась на несколько процентов выше, чем на прошлых выборах. Такая ситуация в Башкирии – сейчас явка 72,34% (в 2019 г. – 71,8%), в Калмыкии – 61,35% (в 2019 г. – 55,16%), в Калининградской области – 42,2% (в 2022 г. - 38,49%), в Мурманской – 41,59% (в 2019 г. – 35,83%), в Челябинской области – 48,96% (в 2019 г. – 45,14%), на Сахалине – 41,95% (в 2019 г. – 37,37%), в Тульской области – 49,59% (в 2021 г. – 52,85%), в Санкт-Петербурге – 37,76% (2019 г. – 30,07%), на Алтае – 45,47% (в 2019 г. – 49,88%).
В семи регионах явка выросла примерно на 9% и более: в Забайкалье – 43,99% (в 2019 г. – 35,07%), в Астраханской области – 43,55% (в 2019 г. – 33,52%), в Вологодской области – 49,18% (в 2019 г. – 40,52%), в Липецкой области – 57,28% (в 2019 г. – 47,1%), в Оренбургской области – 52,59% (в 2019 г. - 39,56%). Больше всего – на 20% – явка выросла в Волгоградской области – 61,73% (в 2019 г. – 41,22%) и в Курской области – 61,56% (в 2019 г. – 41,56%).
Самое большое снижение явки произошло в Кемеровской области, сейчас явка там 63,54% (в 2023 г. – 80,73%), на Ставрополье – 57,46% (в 2019 г. – 66,89%), в Хабаровском крае – 32,88% (в 2021 г. – 43,82%).
Таким образом, самой низкой явка оказалась в Хабаровском крае и Санкт-Петербурге, а самой высокой – в Башкирии и Кемеровской области (в последней – несмотря на снижение по сравнению с прошлыми выборами).
Что говорят эксперты
Большинство действующих губернаторов упрочили свои позиции, поскольку жители оценили изменения, произошедшие в регионах, на что повлияла успешная реализация нацпроектов, инфраструктурное развитие, говорит директор департамента региональных программ близкого к Кремлю ЭИСИ Дарья Кислицына: «Кроме того, губернаторы получили поддержку президента, в том числе в вопросах дополнительного федерального финансирования реализуемых в регионах проектов».
Нынешние региональные выборы стали продолжением президентской кампании и здесь были схожие факторы – «демонстрация реальных дел, консолидация вокруг флага, поддержка спецоперации и жителей Курской области», считает Кислицына: «Но кроме этого выборы уже можно рассматривать и как репетицию предстоящих в 2026 г. губернаторских выборов».
На нынешних выборах в 18 регионах голосование за губернаторов продолжалось в течение трех дней, 6–8 сентября, в Мурманской и Челябинской областях голосовать могли два дня, 7–8 сентября, в Курганской области – 8 сентября. На губернаторских выборах дистанционное электронное голосование в этом году использовалось в семи регионах: на Алтае, в Вологодской, Калининградской, Курской, Липецкой, Мурманской и Челябинской областях.
У глав регионов увеличилась база поддержки за счет эффективной работы и пиара, кроме того, ввиду специфики обстановки снизилась конкурентность на губернаторских выборах, считает эксперт по региональной политике Виталий Иванов. КПРФ переживает непростое время – их кандидаты заняли большинство вторых мест на губернаторских выборах, но результаты этих кандидатов ниже, чем у выдвиженцев партии в 2019 г., отмечает эксперт: «Кроме того, у коммунистов снизился результат на региональных и местных выборах в представительные органы, соответственно, фракции сокращаются. По существу идет тихая декоммунизация оппозиции».
Результаты губернаторов сильно зависели от опыта их работы на посту и от уровня конкуренции по итогам регистрации, говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «Примечательно, что ряд новых врио получили меньший процент голосов, чем их предшественники». А вот почти повсеместное отсутствие активных соперников могло сыграть по-разному, говорит эксперт: «На периферии обычно оно помогало действующим главам».
Регионы не стремились к массовой мобилизации электората, хотя были и исключения там, где поддержка власти наиболее велика, считает Туровский: «И не всегда явка однозначно была в пользу губернаторов». Если считать эти выборы тестом для федеральной кампании, то исход неоднозначный, резюмирует эксперт: «Различия между регионами по уровню явки и поддержки власти весьма существенные. Поэтому в преддверии выборов в Госдуму 2026 г. властям вряд ли стоит рассчитывать только на эффект патриотической консолидации – потребуется тонкая работа с учетом и широкого круга проблем, волнующих общество».