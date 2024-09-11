Председатели трех заксобраний сменятся по итогам региональных выборов

В 2023 г. в России был принят закон, запрещающий спикерам региональных парламентов работать на неосвобожденной основе. На тот момент, как писал тогда «Коммерсантъ», возможность глав заксобраний заниматься бизнесом была предусмотрена в 11 регионах, в том числе в Крыму и Тульской области, где в 2024 г. прошли выборы депутатов. Таким образом, встал вопрос о продолжении полномочий председателя занимающегося бизнесом председателя госсовета Крыма Владимира Константинова после переизбрания. 28 июня 2024 г. он сообщал «Ведомостям», что не исключает продления своих полномочий на этом посту в следующем созыве. 15 мая 2024 г. была принята поправка, позволяющая занимать пост спикера регионального парламента на неосвобожденной основе в течение еще одного срока полномочий, в случае если претендент на этот пост председательствовал непосредственно перед переизбранием.