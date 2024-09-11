Председатели трех заксобраний сменятся по итогам региональных выборов

Председатели трех заксобраний сменятся по итогам региональных выборовИзменения предстоят в руководстве парламентов Марий Эл, Тульской области и Хабаровского края
Предположительно в трех из 13 региональных парламентов, где 8 сентября прошли выборы депутатов, сменятся спикеры. Об этом на круглом столе ФоРГО «Единый день голосования – 2024: основные итоги и тенденции» заявил заместитель секретаря генсовета «Единой России» (ЕР) Сергей Перминов, не назвав субъекты, где произойдут изменения. Со стопроцентной вероятностью новые председатели будут в госсобрании Марий Эл и Законодательной думе Хабаровского края, так как руководители предыдущих созывов – Анатолий Смирнов («Единая Россия») и Ирина Зикунова (летом вышла из ЛДПР) соответственно – не участвовали в выборах. Кроме того, изменения в руководстве затронут и Тульскую областную думу, председатель предыдущего созыва которой Николай Воробьев может стать сенатором.
Это подтвердил «Ведомостям» источник, близкий к администрации президента.
Новым спикером парламента Марий Эл может стать заместитель председателя правительства республики – министр культуры, печати и по делам национальностей Константин Иванов, участвовавший в выборах от ЕР. Тренд последних лет таков, что баллотирующиеся в депутаты заместители губернаторов или вице-премьеры региональных правительств в итоге возглавляют заксобрания, говорят политологи Виталий Иванов, Александр Кынев и Ростислав Туровский. Так, в прошлом году пост спикера заксобрания Приморья занял бывший вице-губернатор по внутренней политике Антон Волошко, его предшественник Александр Ролик (сейчас – сенатор от Приморья) также до избрания занимал пост замгубернатора. «Считается, что человек из губернаторской команды будет лучше разруливать депутатов», – отмечает Кынев.
Новым спикером законодательной думы Хабаровского края вместо Ирины Зикуновой может стать участвовавший в выборах от ЕР главный федеральный инспектор по региону Николай Шевцов. «Человек [вице-премьера – полпреда президента по Дальневосточному федеральному округу Юрия] Трутнева», – говорит собеседник, близкий к руководству Хабаровского края. Зикунова была единственным в России председателем заксобрания от ЛДПР. Она возглавила его по итогам выборов 2019 г. (губернатором Хабаровского края тогда был член ЛДПР Сергей Фургал), на которых кандидаты ЛДПР одержали победу над ЕР как по спискам, так и в большинстве одномандатных округов. В 2024 г. на выборах депутатов законодательной думы победила ЕР.
В каких регионах прошли выборы депутатов заксобраний
Республика Алтай
Брянская область
Волгоградская область
Кабардино-Балкарская республика
Карачаево-Черкесская республика
Республика Марий Эл
Москва
Республика Татарстан
Тульская область
Республика Тыва
Хабаровский край
Республика Крым
Севастополь
Спикер предыдущего созыва Тульской областной думы Николай Воробьев, вероятно, в ближайшее время будет наделен полномочиями сенатора, сообщает «Тульская пресса». По данным издания, в этом случае пост председателя заксобрания займет Марина Левина, заседающая в Совете Федерации с 30 сентября 2023 г. Перед назначением сенатором она занимала пост первого вице-спикера Тульской областной думы.
В 2023 г. в России был принят закон, запрещающий спикерам региональных парламентов работать на неосвобожденной основе. На тот момент, как писал тогда «Коммерсантъ», возможность глав заксобраний заниматься бизнесом была предусмотрена в 11 регионах, в том числе в Крыму и Тульской области, где в 2024 г. прошли выборы депутатов. Таким образом, встал вопрос о продолжении полномочий председателя занимающегося бизнесом председателя госсовета Крыма Владимира Константинова после переизбрания. 28 июня 2024 г. он сообщал «Ведомостям», что не исключает продления своих полномочий на этом посту в следующем созыве. 15 мая 2024 г. была принята поправка, позволяющая занимать пост спикера регионального парламента на неосвобожденной основе в течение еще одного срока полномочий, в случае если претендент на этот пост председательствовал непосредственно перед переизбранием.
Председатель заксобрания – высший пост в регионе, который может занять представитель местных элит, говорит Кынев. «Случается, что продвигают варягов, но это все-таки исключение. Если региональные администрации формируются с большим участием приезжих, то местные элиты концентрируются в региональных парламентах. Это большой статусный клуб, где представлена верхушка региональной элиты», – сказал он «Ведомостям». По словам Кынева, должность спикера крайне важна – это главный коммуникатор между властью и местной элитой. Нередко спикеры также выполняют функцию партийных организаторов ЕР, но с валом назначений губернаторов секретарями региональных политсоветов их влияние на этом направлении упало, говорит Туровский. «И в редких уже случаях спикер – представитель крупной группы элиты, с которой губернатор заинтересован в коалиции», – сказал эксперт.