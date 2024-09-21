Что известно о боях в Курской области на 21 сентября

За сутки ВСУ потеряли более 300 военнослужащих и девять единиц бронетехники, а всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 15 650 солдат, уточнили в Минобороны. Отдельно ведомство также опубликовало кадры уничтожения украинской ББМ, движение которой выявили с помощью беспилотника. По данным министерства, экипаж машины пытался скрыть ее в лесополосе в приграничном районе Курской области, ББМ обнаружили и уничтожили с применением FPV-дрона.