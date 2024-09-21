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/ Политика

Что известно о боях в Курской области на 21 сентября

За последние сутки ВСУ потеряли более 300 военнослужащих
Полина Худякова
Сергей Бобылев / РИА Новости

Бои в Курской области между Вооруженными силами России и украинскими военными продолжаются полтора месяца. На протяжении последних суток на территории региона неоднократно объявлялась ракетная опасность, а губернатор Алексей Смирнов сообщил об уничтожении девяти украинских ракет и двух беспилотников. Потери украинской стороны за все время столкновений на направлении превысили 15 000 человек, операция ВС РФ продолжается.

«Ведомости» собрали информацию о ситуации в Курской области на 21 сентября.

Сводка Минобороны

Подразделения группировки войск «Север» продолжили наступление, в ходе которого нанесли поражение нескольким украинским бригадам в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстый Луг, Малая Локня и Плехово, сообщили в Минобороны РФ. За последние сутки подразделения группировки также сорвали попытки контратак противника в направлении Камышевки и Любимовки, потери ВСУ составили до 20 человек убитыми и раненными, боевую бронированную машину и два автомобиля.

Кроме того, ВС РФ отразили три попытки противника прорваться через российскую границу в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье. Авиация, артиллерия и действия войск поразили скопления живой силы и техники украинских бригад в районах 18 населенных пунктов, следует из сводки оборонного ведомства. 

За сутки ВСУ потеряли более 300 военнослужащих и девять единиц бронетехники, а всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 15 650 солдат, уточнили в Минобороны. Отдельно ведомство также опубликовало кадры уничтожения украинской ББМ, движение которой выявили с помощью беспилотника. По данным министерства, экипаж машины пытался скрыть ее в лесополосе в приграничном районе Курской области, ББМ обнаружили и уничтожили с применением FPV-дрона.

Поддержка жителей и предприятий

Правительство России на этой неделе выделило дополнительные средства на выплаты жителям Курской области, которым пришлось покинуть свои дома. Общий объем выплат единовременной материальной помощи гражданам увеличен с 1,47 млрд до 1,52 млрд руб., сообщается на сайте кабмина. Речь идет о выплатах в размере 10 000 руб. на человека на «самые срочные расходы».

Министерство сельского хозяйства продлило сроки кредитов пострадавшим сельскохозяйственным предприятиями приграничных районов региона, сообщила также пресс-служба правительства Курской области. Мера, как отмечается, даст хозяйствам больше времени для восстановления своего производства и выплаты долгов без риска банкротства.

По решению оперативного штаба региональный минсельхоз будет выдавать справки, подтверждающие факт причинения ущерба имуществу предприятий в результате обстрелов, а также документы о невозможности ведения заемщиком хозяйственной деятельности. По данным правительства, это касается 192 заемщиков с общей суммой кредита 38 млрд руб.

ВСУ из-за потерь перебрасывают подразделения

Украинские силы понесли на Курском направлении большие потери и теперь перебрасывают туда другие подразделения, сообщил ТАСС заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

Он также рассказал, что подразделения противника используют в регионе украденные у мирных жителей машины. Таким образом он прокомментировал данные о том, что ВСУ потеряли в Курской области половину техники, которую поставили Киеву западные страны.

Военный корреспондент RT Влад Андрица поговорил с комбатом батальона спецназа «Ахмат», бойцы которого работают в приграничном регионе совместно с 1427-м полком ВС России. Комбат сообщил, что за пять дней российские военные на участке фронта шириной 7 км отбросили на 1,5 км 41-ю бригаду ВСУ недалеко от Волоконска и Нечаева на правой стороне дороги Курск – Суджа. Были уничтожены в том числе иностранные наемники, сообщил военный.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

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