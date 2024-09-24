Соглашение о военном сотрудничестве с Сан-Томе и Принсипи будет ратифицировано

Руководство Сан-Томе и Принсипи пытается диверсифицировать военные связи и военно-техническую поддержку со стороны крупных государств для защиты международных торговых путей от пиратских нападений в богатом углеводородами районе, говорит аналитик Центра африканских исследований ИМИ МГИМО Иван Стаканов. Страны этого региона, отмечает Стаканов, являются покупателями российской агропродукции, поэтому Россия на территории Сан-Томе и Принсипи могла бы создать перевалочный пункт для товаров в виде складов и портовых терминалов. По его словам, тогда российским экспортерам не придется организовывать контейнерные перевозки из российских портов в Африку, а можно будет переваливать грузы и поставлять товар в контейнерах из Сан-Томе в соседние страны, что может дать существенную экономию, объяснил эксперт.