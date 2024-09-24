Соглашение о военном сотрудничестве с Сан-Томе и Принсипи будет ратифицировано

Соглашение о военном сотрудничестве с Сан-Томе и Принсипи будет ратифицированоОно вызвало неудовольствие у бывшей метрополии африканской островной страны – Португалии
Правительство внесло на ратификацию в Госдуму соглашение о военном сотрудничестве между Россией и республикой Сан-Томе и Принсипи, расположенной в Гвинейском заливе. Документ был подписан 24 апреля в Санкт-Петербурге в рамках XII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
Документ предполагает обмен информацией в области военного образования, строительства и боевой подготовки вооруженных сил, обмен опытом в рамках противодействия международному терроризму и пиратству. Кроме того, Москва и Сан-Томе договорились сотрудничать по вопросам комплектования вооруженных сил, применения войсками вооружения и военной техники, материально-технического обеспечения, а также в вопросе инженерного обеспечения армии. Стороны согласились проводить совместные военные учения. Соглашение заключается на неопределенный срок, следует из его текста, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Сан-Томе и Принсипи – небольшая республика (площадь – чуть более 1000 кв. км), расположенная на одноименных островах в Гвинейском заливе на западе Африки. Страна получила независимость от Португалии в 1975 г. Всего на архипелаге проживает свыше 236 000 человек. Страна располагает одной из самых маленьких армий в мире. По данным США, армия состоит из нескольких рот общей численностью до 500 человек.
Вскоре после подписания соглашения о военном сотрудничестве России и Сан-Томе и Принсипи Лиссабон начал консультации с властями африканской республики, рассказал в начале мая в интервью телеканалу SIC Noticias министр иностранных дел Португалии Паулу Рангел. По его словам, европейские государства выразили «удивление, опасение и недоумение» по поводу соглашения, так как Москва, по его мнению, «несет ответственность» за конфликт, который затрагивает континент. Тем не менее в июне начальник штаба военно-морского флота Португалии адмирал Энрике Гувейа-и-Мелу заявил, что его страна продолжит военное сотрудничество с Сан-Томе и Принсипи, несмотря на соглашение с Москвой.
Руководство Сан-Томе и Принсипи пытается диверсифицировать военные связи и военно-техническую поддержку со стороны крупных государств для защиты международных торговых путей от пиратских нападений в богатом углеводородами районе, говорит аналитик Центра африканских исследований ИМИ МГИМО Иван Стаканов. Страны этого региона, отмечает Стаканов, являются покупателями российской агропродукции, поэтому Россия на территории Сан-Томе и Принсипи могла бы создать перевалочный пункт для товаров в виде складов и портовых терминалов. По его словам, тогда российским экспортерам не придется организовывать контейнерные перевозки из российских портов в Африку, а можно будет переваливать грузы и поставлять товар в контейнерах из Сан-Томе в соседние страны, что может дать существенную экономию, объяснил эксперт.
С военной точки зрения, продолжает Стаканов, российский ВМФ мог бы использовать порты страны для дозаправки кораблей, что облегчит проведение учений в Гвинейском заливе, акватории Атлантического океана, а также в Южной Африке. «В случае пиратского нападения на российское судно силы ВМФ смогут оказать оперативную поддержку в его отражении», – добавил эксперт. Наконец, Россия также могла бы разместить на архипелаге свою наземную инфраструктуру «Глонасс», что повысит возможности системы, сказал Стаканов.