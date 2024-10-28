В Узбекистане впервые на выборах применили электронное голосование

Пока граждане не могут проголосовать через интернет дистанционно – для этого им необходимо прийти на избирательный участок, где есть возможность для электронного голосования, предоставить паспортные данные членам комиссии, а затем отдать свой голос в специальном терминале, внешне напоминающем принтер. Как рассказал корреспонденту «Ведомостей» председатель комиссии на одном из участков в центре столицы Давлат Химматов, эта система исключает возможность воздействия человеческого фактора: аппарат фиксирует предпочтения избирателей в специальных чеках, которые хранятся в закрытом отсеке. Выгрузить данные члены комиссии могут лишь после закрытия участков. Электронное голосование, подчеркнул Химматов, удобно для граждан, а также значительно облегчает и ускоряет процесс подсчета голосов. Кроме того, добавил он, такой формат исключает возможность для многократного голосования.