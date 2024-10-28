В Узбекистане впервые на выборах применили электронное голосование

В Узбекистане впервые на выборах применили электронное голосованиеРазработчики учли российский опыт
В Узбекистане впервые выборы в нижнюю палату парламента и областные советы (кенгаши) 27 октября прошли по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе. Другим нововведением стало применение элементов электронного голосования. В результате эта центральноазиатская республика стала второй после России страной на пространстве СНГ, применившей данную технологию в избирательном процессе. Пока она используется в экспериментальном режиме и лишь на 10 избирательных участках (из 780) в Ташкенте.
Ранее в Узбекистане действовала мажоритарная система, при которой избранными считались кандидаты, набравшие большинство голосов в своем избирательном округе. В декабре 2023 г. президент Шавкат Мирзиеев подписал указ о переходе к смешанной системе. Теперь половина депутатов парламента (из 150) избирается от одномандатных округов, а остальные – по партийным спискам. Указ также предполагает увеличение с 30 до 40% квоты для женщин-кандидатов для участия в парламентских выборах.
В выборах традиционно приняли участие претенденты от пяти партий. Это правящая правоцентристская Либерально-демократическая партия (на данный момент – 52 мандата), правая партия «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение», 36 мандатов) и левые Народно-демократическая партия (27), «Адолат» («Справедливость», 20), а также Экологическая партия (15). Как и в предыдущих голосованиях, независимые кандидаты не были допущены до участия в выборах.
Переход к смешанной системе выборов преждевременный, он лишь усложнит понимание политического устройства для обывателя, рассказал политолог из Узбекистана Фархад Толипов. «Такое решение могло бы стать частью других реформ, которые сначала должны быть реализованы в рамках всей политической системы. И только потом можно обсуждать и внедрять новую систему в парламенте. Запрет на участие независимых кандидатов только закрепляет действующую партийную систему», – пояснил он.
На выборах не представлены оппозиционные властям партии и они лишь дополняют друг друга, отметил Толипов. Ни один из лозунгов предвыборной кампании ни одной из партий не противоречит лозунгам остальных, поэтому в нынешней партийной конфигурации фальсификации маловероятны, считает эксперт.
Впервые о внедрении технологии электронных выборов заговорили в Узбекистане еще в 2017 г. В то время постановлением кабинета министров в республике был утвержден порядок формирования и ведения Единого электронного списка избирателей (ЕЭСИ). А через год Мирзиеев попросил ЦИК взять на себя общее руководство внедрением информационно-коммуникационных технологий в избирательный процесс с использованием ЕЭСИ на всей территории республики. Члены комиссии презентовали запуск специальной информационной системы E-Saylov за три месяца до выборов.
Пока граждане не могут проголосовать через интернет дистанционно – для этого им необходимо прийти на избирательный участок, где есть возможность для электронного голосования, предоставить паспортные данные членам комиссии, а затем отдать свой голос в специальном терминале, внешне напоминающем принтер. Как рассказал корреспонденту «Ведомостей» председатель комиссии на одном из участков в центре столицы Давлат Химматов, эта система исключает возможность воздействия человеческого фактора: аппарат фиксирует предпочтения избирателей в специальных чеках, которые хранятся в закрытом отсеке. Выгрузить данные члены комиссии могут лишь после закрытия участков. Электронное голосование, подчеркнул Химматов, удобно для граждан, а также значительно облегчает и ускоряет процесс подсчета голосов. Кроме того, добавил он, такой формат исключает возможность для многократного голосования.
Председатель другого участка, Анна Борзова, замечает, что в создании системы электронных выборов участвовали специалисты из зарубежных государств, в том числе из России, где с 2019 г. применяется система дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Пока желающих использовать эту техническую новинку в Узбекистане немного: к 12.00 ею воспользовалось порядка 10% избирателей. Но, как полагают члены избирательных комиссий, электронные выборы имеют большой потенциал для развития и они могут вытеснить традиционные бумажные способы голосования в будущем.
Электронную систему голосования на участках впервые использовал Казахстан на президентских выборах 2005 г., но она не получила широкого распространения и вскоре была отменена. При этом в соседней Киргизии сейчас рассматривают возможность внедрения ДЭГ на местных выборах в ноябре 2024 г.