Два Героя России и экс-депутат Рады займутся в сенате обороной и безопасностью

Два Героя России и экс-депутат Рады займутся в сенате обороной и безопасностьюНазначенных по итогам региональных выборов сенаторов распределили по комитетам
Бывший депутат Верховной рады от правящей на Украине до 2014 г. Партии регионов (ее деятельность запрещена украинским судом в 2023 г.) Андрей Деркач, назначенный сенатором от Астраханской области, а также Герои России Амыр Аргамаков (Республика Алтай) и Юрий Нимченко (Крым) вошли в комитет Совета Федерации (СФ) по обороне и безопасности. Членом этого же комитета стал сенатор от Хабаровского края Андрей Сережников.
Это второй по численности комитет верхней палаты парламента после комитета по экономической политике. На данный момент все сенаторы, назначенные по итогам сентябрьских региональных выборов, распределены по комитетам, сообщил «Ведомостям» председатель комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.
В комитет СФ по бюджету и финансовым рынкам вошли четыре сенатора-новичка: Евгения Уваркина (Липецкая обл.), Елена Дягилева (Мурманская обл.), Марина Сидухина (Самарская обл.) и Михаил Илезов (Ингушетия). Комитет палаты по науке, образованию и культуре пополнили Евгений Богомазов (Вологодская обл.) и Наталья Котова (Челябинская обл.). Членами комитета по социальной политике стали Борис Хачиров (Калмыкия) и Сергей Карякин (Крым). В комитет по международным делам вошел Алексей Кондратьев (Курская обл.). Сенаторы Николай Воробьев (Тульская обл.) и Лариса Мельник (Севастополь) стали членами комитета по регламенту и организации парламентской деятельности.
Экс-губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, назначенная сенатором от этого региона, вошла в комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. В комитет по конституционному законодательству и государственному строительству вошли Артур Кохоев (Республика Алтай) и Василий Попадайло (Брянская обл.). Сенаторы Михаил Борщев (Тульская обл.) и Виктор Калашников (Хабаровский край) стали членами комитета СФ по экономической политике.
Один сенатор до сих пор не назначен – 25 октября вышел отведенный законодательством месячный срок для наделения полномочиями представителя верховного хурала Тувы в СФ. 8 июля и 16 сентября «Ведомости» сообщали, что сенатором от Тувы может быть назначен бывший первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов. Он не явился на заседание регионального парламента 23 октября, где, как ожидалось, могло состояться назначение.
«Это их внутренний вопрос», – пояснил Тимченко. «Ведомости» направили запрос в парламент республики.