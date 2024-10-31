Два Героя России и экс-депутат Рады займутся в сенате обороной и безопасностью

Бывший депутат Верховной рады от правящей на Украине до 2014 г. Партии регионов (ее деятельность запрещена украинским судом в 2023 г.) Андрей Деркач, назначенный сенатором от Астраханской области, а также Герои России Амыр Аргамаков (Республика Алтай) и Юрий Нимченко (Крым) вошли в комитет Совета Федерации (СФ) по обороне и безопасности. Членом этого же комитета стал сенатор от Хабаровского края Андрей Сережников.