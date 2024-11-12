Позиции демократов в Верховном суде США могут еще больше ослабнуть

Так как решения Верховного суда сказываются на работе всей судебной системы, наличие там близких к партийной идеологии членов означает не только политическое, но и долгосрочное социально-культурное влияние. На протяжении нескольких лет инстанция подвергается критике, особенно со стороны демократов. Они утверждают, что консервативное большинство действует в политических интересах республиканцев и лично Трампа. Последний пример – критика судей за решение о президентском иммунитете, согласно которому глава государства защищен от уголовного преследования за решения, принятые им в официальном статусе. По данным агрегатора опросов FiveThirtyEight, деятельность Верховного суда не поддерживают 50,3% американцев, а поддерживают 40,3%, что является очень низким показателем за длительный период.