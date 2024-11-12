Позиции демократов в Верховном суде США могут еще больше ослабнуть

Позиции демократов в Верховном суде США могут еще больше ослабнутьЭто позволит республиканцам влиять на повестку США десятилетиями
Либеральный член Верховного суда США Соня Сотомайор не собирается уходить в отставку в ближайшее время, со ссылкой на источники сообщил телеканал АВС News. За несколько дней до этого в американских СМИ появилась информация о возможных планах демократов вынудить Сотомайор покинуть должность, чтобы успеть заменить ее. Многие связывают это с победой на ноябрьских президентских выборах бывшего главы государства Дональда Трампа.
Помимо Белого дома республиканцы вернули большинство в сенате, в полномочия которого входит утверждение кандидатов в Верховный суд. Для этого нужно обычное большинство голосов – 51 из 100. С января 2025 г. в новом созыве конгресса республиканцы будут контролировать, по предварительным данным, 53 мандата.
Демократы обеспокоены, что в силу возраста и заболевания диабетом Сотомайор либо не сможет исполнять свои обязанности, либо вовсе уйдет из жизни на своем посту. Это позволит республиканцам увеличить консервативное большинство в суде, назначив кого-нибудь на ее место. Как пример, в сентябре 2020 г. скончалась либеральный судья Рут Бейдер Гинзбург. Тогда республиканцы в сенате срочно провели слушания и утвердили кандидатуру консервативного судьи Эми Кони Барретт.
Сторонники отставки Сотомайор считают, что ее уход позволит пока еще действующему демократическому большинству в сенате назначить более молодого либерального судью. Демократы уже успешно заменили одного судью в 2022 г., когда либерал Стивен Брайер (1994–2022 гг.) ушел в отставку. Тогда на его место Байден назначил Кетанджи Браун Джексон.
Член Верховного суда назначается бессрочно. Сейчас в органе заседают девять судей. Шесть из них были назначены президентами-республиканцами, трое – демократами. Три консерватора из шести были назначены Трампом: Нил Горсач, Бретт Кавано и Барретт – все моложе 60 лет. Двум другим судьям-консерваторам Сэмюэлю Алито и Кларенсу Томасу 74 и 76 лет соответственно. Как сообщает CNN, республиканцы могут уговорить последних уйти в отставку и назначить более молодых судей для укрепления консервативного большинства.
Так как решения Верховного суда сказываются на работе всей судебной системы, наличие там близких к партийной идеологии членов означает не только политическое, но и долгосрочное социально-культурное влияние. На протяжении нескольких лет инстанция подвергается критике, особенно со стороны демократов. Они утверждают, что консервативное большинство действует в политических интересах республиканцев и лично Трампа. Последний пример – критика судей за решение о президентском иммунитете, согласно которому глава государства защищен от уголовного преследования за решения, принятые им в официальном статусе. По данным агрегатора опросов FiveThirtyEight, деятельность Верховного суда не поддерживают 50,3% американцев, а поддерживают 40,3%, что является очень низким показателем за длительный период.
Трамп планирует заняться «культурной чисткой» в противовес леворадикальному крылу демпартии, насаждающему «культуру отмены», поэтому ему нужна поддержка Верховного суда, говорит старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Дмитрий Кочегуров. Он подчеркнул, что она понадобится, если демократы попытаются оспорить какие-то решения администрации в окружных судах или судах штатов.