В ЭИСИ подвели главные политические итоги 2024 года в России

В ЭИСИ подвели главные политические итоги 2024 года в РоссииЕго главным событием эксперты назвали выборы президента
Политические итоги уходящего года были озвучены на круглом столе близкого к Кремлю Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Согласно результатам экспертного опроса, было выделено пять «номинаций года». Главным политическим событием 2024 г. стали выборы президента России, продемонстрировавшие исторические результаты. Проектом года стала программа «Время героев», главной ценностью – семья, эмоцией – гордость, а провалом года – кампания Демократической партии на выборах в США.
Модератор круглого стола, руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына обратила внимание на то, что мартовские выборы президента РФ показали исторические результаты. Она напомнила, что поддержка главы государства Владимира Путина составила свыше 87%, явка – более 77%, а показатель по доверию к результатам выборов – более 83%.
Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков согласился с тем, что выборы стали главными в 2024 г. По его словам, результаты, показанные на выборах действующим президентом, это «разгромная победа». «Часто говорят, что это консолидация вокруг флага, апеллируя к американской практике, к американской политологии. Но я бы сказал, что это все-таки действительно консолидация вокруг фигуры Путина», – сказал Чеснаков.
Эксперт считает, что речь не просто о победе действующего главы государства и лично Путина, а о победе системы. «Когда у нас есть действующая политическая система, эффективная политическая система, когда работают политические институты, когда избирательная кампания, партийная система, когда общественные организации и активисты в целом работают не вхолостую, как часто было в 1990-е гг., а работают на достижение конкретного результата», – подчеркнул глава научного совета Центра политической конъюнктуры.
Реализацию проекта «Время героев» прокомментировал врио главы Тамбовской области Евгений Первышов. Он напомнил, что осенью участники первого потока программы, в котором проходит обучение он сам, уже начали занимать должности в органах власти и в госкомпаниях. Первышов назвал систему обучения очень серьезной и эффективной.
«Самое главное, что даже после назначения программа для нас не заканчивается, мы продолжаем учиться в первом потоке, имеем возможность ознакомиться с лучшими кейсами по управлению в различных регионах России, проходить стажировку у наших наставников», – сказал он. Врио главы Тамбовской области также упомянул о поручении главы государства продолжить эту работу в регионах.
Ранее работавший в администрации президента губернатор Кировской области Александр Соколов выразил мнение, что в 2024 г. каждый субъект РФ сделал очень многое для поддержки семьи, и рассказал о мерах, принятых в вверенном ему регионе. В частности, была принята новая стратегия социально-экономического развития: все решения власть будет соотносить с тем, каким образом они повлияют на поддержку семьи.
В рамках стратегии до 2030 г. планируется привести в порядок всю «инфраструктуру детства» в регионе. Кроме того, власти Кировской области доплачивают матерям за первого ребенка до средней зарплаты по региону, а с 2025 г. эта выплата будет проиндексирована для мам, моложе 25 лет.
Несбывшиеся пророчества
Политолог Борис Межуев отметил, что уже сложилась традиция, что Россия встречает Новый год с набором негативных пророчеств относительно будущего. Но, как правило, они не оправдываются к концу года. По его словам, так было в 2022 г., в 2023 г. и в текущем году. Межуев выделил пять негативных сценариев 2024 г., которые, по его мнению, не оправдались.
Один из сценариев связан с тем, что в России будет наблюдаться ослабление легитимности власти, рейтингов и так далее. По словам Межуева, все это было сконцентрировано на мартовскую президентскую кампанию и было «блестящим образом опровергнуто». Легитимность власти, наоборот, была подкреплена увеличившимся рейтингом и просто количеством людей, которые пришли на выборы и проголосовали за Путина.
«Но были другие пророчества. В частности, ухудшение межнациональных отношений. Это имело определенные объективные основания, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке, с неодинаковым восприятием этого конфликта разными слоями нашего населения и разными национальностями. <…> Как сохранялся межнациональный мир в нашей стране с понятными и очевидными исключениями, так он и сохраняется», – сказал Межуев.
По его словам, в этом году снова предрекали крах российской экономики, но рост ВВП продолжился и основные связанные с этим аспектом негативные сценарии были опровергнуты. В качестве четвертого негативного прогноза Межуев обозначил «страшный элемент эскалации», связанный с разрешениями насчет использования дальнобойных ракет для ударов по территории РФ, но Россия продемонстрировала имеющийся у нее военный потенциал, и наступление Вооруженных сил РФ продолжается.
Также поднималась тема международной изоляции. Важную роль в опровержении этого сценария сыграл казанский саммит БРИКС и укрепление объединения как региональной организации. Кроме того, избранный президент США Дональд Трамп «постоянно говорит о желании говорить с Россией». По словам Межуева, сам факт появления такого президента показывает, что изоляция России, если когда-то и планировалась, то должна быть отставлена в сторону.