В ЭИСИ подвели главные политические итоги 2024 года в России

Политолог Борис Межуев отметил, что уже сложилась традиция, что Россия встречает Новый год с набором негативных пророчеств относительно будущего. Но, как правило, они не оправдываются к концу года. По его словам, так было в 2022 г., в 2023 г. и в текущем году. Межуев выделил пять негативных сценариев 2024 г., которые, по его мнению, не оправдались.