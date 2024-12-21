Новак возглавит комиссию по поддержке предприятий в условиях высокой ставки

Новак возглавит комиссию по поддержке предприятий в условиях высокой ставкиТакое решение было принято Владимиром Путиным на встрече с бизнесменами
Вице-премьер Александр Новак возглавит новую комиссию, которая будет готовить меры поддержки системообразующих компаний и важных проектов в условиях высокой ключевой ставки. Такое решение принял Владимир Путин по итогам встречи с представителями деловых кругов, которая состоялась 16 декабря. Об этом «Ведомостям» рассказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
«Президент дать указание создать такую комиссию в правительстве во главе с Новаком. Это что-то вроде ранее существовавших комиссий по оперативным вопросам, которые до этого возглавлял [на тот момент первый вице-премьер Андрей] Белоусов. В частности, такая комиссия была во время пандемии», – сказал Шохин. Когда комиссия начнет работу, Шохин не уточнил, сказав лишь, что президенту надо сформулировать поручение.
Центробанк дает понять, что иногда чрезмерное льготирование тех или иных проектов может провоцировать инфляцию, пояснял Шохин ТАСС: «Поэтому нужно, видимо, четко договориться, какие проекты, какие отрасли, предприятия и так далее поддерживаются в этих условиях, каким может, что называется, притормозить. Мы считаем, что надо начатые с помощью инструментов господдержки инвестпроекты, такие как специальный инвестиционный контракт, соглашение о щадите и поощрении капиталовложений, Фонд развития промышленности, Фабрика проектного финансирования, поскольку если на них бюджетные деньги уже значительно потрачены, то дешевле их довести до конца, нежели замораживать».
Шохин сказал «Ведомостям», что также на встрече обсуждались валютные взаиморасчеты с другими странами, ставка Центрального банка. Также предприниматели высказывались по поводу того, что не следует пересматривать итоги приватизации. Последняя тема поднималась на встрече Путина с бизнесом и в ноябре 2023 г., писали «Ведомости» со ссылкой на источники.
При этом двое собеседников, знакомых с тем, что обсуждалось на встрече Путина и бизнеса, не исключили в разговоре с «Ведомостями», что сохранение Банком России ключевой ставки на этой неделе на уровне 21% стало итогом встречи представителей большого бизнеса и президента.
За день до заседания совета директоров Банка России на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, Путин ответил на вопрос, говорила ли Эльвира Набиуллина, какое решение будет принято по ставке ЦБ 20 декабря. Президент ответил, что, вероятно, она сама этого пока не знает, поскольку такие решения принимаются коллегиально. «Надеюсь, решение будет взвешенным и будет отвечать реалиям сегодняшнего дня», – отметил он.
Встреча Путина с представителями деловых кругов проходила в Кремле 16 декабря. «Хочу вас поздравить с результатами – они есть. Это очень важно – и не только для ваших коллективов, ваших компаний, это важно для всей страны, для всей экономики, для тех людей, которые работают на ваших предприятиях, а это вся страна и есть. Поэтому, конечно, Россия заинтересована в том, чтобы вы были успешными. В конечном итоге за этим успехом – успех всей экономики страны», – говорил президент бизнесменам. По его словам, от 2025 г. в России ждут сбалансированного экономического роста, развития экономики предложения, продолжение и введение в действие новых нацпроектов для обеспечения технологического роста и развитие инфраструктуры. Состав участников встречи, уже по традиции, не раскрывается.