Новак возглавит комиссию по поддержке предприятий в условиях высокой ставки

Встреча Путина с представителями деловых кругов проходила в Кремле 16 декабря. «Хочу вас поздравить с результатами – они есть. Это очень важно – и не только для ваших коллективов, ваших компаний, это важно для всей страны, для всей экономики, для тех людей, которые работают на ваших предприятиях, а это вся страна и есть. Поэтому, конечно, Россия заинтересована в том, чтобы вы были успешными. В конечном итоге за этим успехом – успех всей экономики страны», – говорил президент бизнесменам. По его словам, от 2025 г. в России ждут сбалансированного экономического роста, развития экономики предложения, продолжение и введение в действие новых нацпроектов для обеспечения технологического роста и развитие инфраструктуры. Состав участников встречи, уже по традиции, не раскрывается.