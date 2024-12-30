Кого из мировых лидеров Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом

Кого из мировых лидеров Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годомПрезидент не стал направлять поздравления главам недружественных стран
Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом руководителей ряда государств, сообщается на сайте Кремля. Он не стал направлять поздравления главам крупных недружественных стран, а из всех европейских лидеров поздравил только премьера Венгрии Виктора Орбана и президента Сербии Александра Вучича. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что Путин также поздравил премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
В числе тех, кого поздравил президент, – главы стран Содружества Независимых Государств (СНГ): президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Армении и премьер страны Ваагн Хачатурян и Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, глава Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
В список также вошли лидеры стран, которые состоят в БРИКС или являются партнерами в рамках этого формата. Из лидеров, с которыми Путин виделся в 2024 г., в том числе есть премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин, председатель Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын, папа Римский Франциск и др.
Кроме того, поздравительные телеграммы направлены ряду бывших глав иностранных государств и правительств: Раулю Кастро (бывший первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы), Роберту Кочаряну (экс-глава Армении), Нурсултану Назарбаеву (первый президент Казахстана), Сержу Саргсяну (бывший президент Армении) и Герхарду Шредеру (экс-канцлер Германии).
С некоторыми из перечисленных Кремлем главами государств Путин встречался в уходящем 2024 г. В мае президент России провел переговоры с Си, по результатам которых стороны подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Председатель КНР назвал переговоры с российской стороной откровенными, дружескими и содержательными. Президент России, в свою очередь, отметил, что переговоры показали большое значение российско-китайского сотрудничества.
В июне Путин посетил Северную Корею, где встретился с Кимом. Стороны подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который был ратифицирован в ноябре. В документе прописано обязательство о взаимной поддержке в случае вооруженного нападения на одну из стран. Россия и Северная Корея также обязуются не заключать соглашений с другими государствами, которые противоречат интересам одной из сторон, и не допускать использования своих территорий для подрыва суверенитета друг друга.
В июле Москву посетил Орбан – он также провел переговоры с Путиным. Во время встречи стороны обменялись мнениями по конфликту на Украине. До этого премьер Венгрии посетил Киев, где попросил президента Украины Владимира Зеленского подумать о прекращении огня для приближения начала переговоров с Россией. Киев тогда предложение отклонил. В конце декабря словацкий премьер Фицо встретился с Путиным в Москве, чем вызвал недовольство в Европе.
В течение года Путин неоднократно встречался с Лукашенко. Последняя их встреча в 2024 г. прошла в декабре в рамках 25-летия Союзного государства. Лукашенко попросил Путина разместить «Орешник» в Белоруссии. По словам лидера республики, цели будут определяться военно-политическим руководством страны.