Кого из мировых лидеров Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом

В июне Путин посетил Северную Корею, где встретился с Кимом. Стороны подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который был ратифицирован в ноябре. В документе прописано обязательство о взаимной поддержке в случае вооруженного нападения на одну из стран. Россия и Северная Корея также обязуются не заключать соглашений с другими государствами, которые противоречат интересам одной из сторон, и не допускать использования своих территорий для подрыва суверенитета друг друга.