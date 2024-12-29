Кто участвовал в благотворительной акции «Елка желаний»Российские политики исполнили мечты детей из разных регионов страны
Российские госслужащие в очередной раз приняли участие в благотворительной акции «Елка желаний», которая проводится в стране с 2018 г. Дети из разных регионов страны получили подарки, которые они попросили к Новому году: от велосипедов и коньков до экскурсий на «Кремлевскую елку». Особое внимание уделили детям из новых регионов России, а также приграничья Курской области, многим жителям которой после вторжения украинских сил пришлось покинуть свои дома.
Из Запорожской области – на елку в Кремль
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках акции исполнил желания троих детей. Артем Милаев из Новосибирска хотел побывать на студии «Союзмультфильм», а семилетняя Мария Лещук из Луганской народной республики попросила о поездке в «Москвариум», рассказали в Telegram-канале правительства. 11-летний Владимир Вахрушев из Запорожской области вместе с братом загадали увидеть новогодние представления на «Кремлевской елке».
Партия «Единая Россия» рассказала об участии в акции своих руководителей. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Дмитрий Медведев подарил шестикласснице Алине из села Круглоозерка Голопристанского района Херсонской области телескоп, а секретарь генсовета Владимир Якушев передал 10-летнему Руслану из Курской области скоростной велосипед. Руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин исполнил желание Игната из ЛНР – подарил ему электрогитару, рассказывает Telegram-канал «ЕР».
«Не все встретят Новый год дома»
Ребята из многодетных, малообеспеченных семей, а также те, чьи родители находятся в зоне спецоперации, делились своими мечтами на елочных украшениях, и каждый шарик – это возможность «сделать этот мир чуточку лучше и подарить частичку своего тепла», отметил в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Ребенок из многодетной семьи загадал электросамокат – Хинштейн исполнил желание, а еще один самокат решил подарить брату мальчика. Глава региона пообещал вручить и другим детям подарки, в их числе – настенный турник для занятий спортом, о котором попросил 15-летний Артем из села Махновка.
«К сожалению, не все будут встречать Новый год дома. Детям из приграничных районов, которым пришлось вместе с родителями покинуть свои дома, требуется уделить особое внимание. Трудно представить, что пришлось пережить этим ребятам, но в наших силах отвлечь детей и подарить им праздник», – написал Хинштейн.
Генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов осуществил мечту Артема из Архангельской области, который загадал на Новый год конструктор. «Может быть, из него вырастет хороший инженер и конструктор. И сконструирует он нам новую ракету-носитель», – сказал Борисов на опубликованном в Telegram-канале госкорпорации видео.
Кириенко в Бердянске
Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил Бердянск, где встретился с участниками всероссийской акции «Елка желаний». Об этом рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Кириенко также пообщался с активистами «Движения Первых», которое реализует акцию, и студентами Азовского государственного педагогического университета.
«Многодетная семья Козявиных из Михайловки, где воспитываются четверо детей – восьмилетняя Виктория, шестилетний Артем, пятилетний Даниил и трехлетний Дима, а также 13-летняя Анастасия Бородина из Мелитополя встретились с Сергеем Владиленовичем. Новогодние мечты детей, о которых они писали Деду Морозу, исполнились», – сообщил Балицкий в своем Telegram-канале.
Одним из первых участие в благотворительной акции принял президент РФ Владимир Путин. 5 декабря на площадке международной премии «Мы вместе» снял три открытки в форме шарика с новогодними мечтами детей. Глава государства исполнил желание 12-летней Таисии Леоновой, которая хотела посетить репетицию ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. 26 декабря в Кремле сообщили, что президент позвонил Таисии, поинтересовался у нее, как прошла экскурсия, и поздравил девочку и ее семью с наступающим Новым годом. Сообщалось, что Путин также исполнит желания 10-летней Маргариты Руцинской из Белгородской области и 15-летней Арины Порхал из Донецкой народной республики.
Белоусов и дети участников спецоперации
Министр обороны Андрей Белоусов созвонился с детьми участников спецоперации, чьи мечты он исполнит в рамках акции «Елка желаний», сообщили в российском военном ведомстве. В частности, глава Минобороны пообщался с Иваном из Тульской области и Викторией из Ростова-на-Дону.
Иван рассказал министру обороны, что учится в третьем классе, любит животных и больше всего хотел бы посетить зоопарк и увидеть львов. Мальчик мечтает о поездке в Санкт-Петербург. Белоусов помимо зоопарка предложил ему культурную программу по достопримечательностям Северной столицы, включая военно-морской музей и крейсер «Аврора».
Викторию и ее семью Белоусов пригласил на военный парад в Москву. Помимо посещения парада Победы на Красной площади они смогут побывать в Центральном музее Вооруженных сил, Центральном военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС «Патриот», а также в других местах столицы.