Кто участвовал в благотворительной акции «Елка желаний»

Ребята из многодетных, малообеспеченных семей, а также те, чьи родители находятся в зоне спецоперации, делились своими мечтами на елочных украшениях, и каждый шарик – это возможность «сделать этот мир чуточку лучше и подарить частичку своего тепла», отметил в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Ребенок из многодетной семьи загадал электросамокат – Хинштейн исполнил желание, а еще один самокат решил подарить брату мальчика. Глава региона пообещал вручить и другим детям подарки, в их числе – настенный турник для занятий спортом, о котором попросил 15-летний Артем из села Махновка.