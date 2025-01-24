ВЦИОМ: Путину доверяют 78,1% опрошенных россиян

На вопрос о доверии Мишустину положительно ответили 61,3% россиян – на 0,9 п. п. больше, чем неделю назад. Главе КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 32,6% респондентов (на 2,9 п. п меньше, чем неделей ранее), лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову – 26,4% (на 3,9 п. п меньше), главе ЛДПР Леониду Слуцкому – 20% (на 2,7 п. п. меньше), лидеру «Новых людей» Алексею Нечаеву – 8,1% (на 0,2 п. п. меньше).