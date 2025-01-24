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ВЦИОМ: Путину доверяют 78,1% опрошенных россиян

Деятельности президента одобряют 75,2% респондентов
Дарья Снегова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Показатель одобрения деятельности президента России Владимира Путина за неделю вырос на 0,3 п.п. и составил 75,2%. На прямой вопрос о доверии главе российского государства положительно ответили 78,1% респондентов – этот показатель уменьшился на 0,2 п.п. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного с 13 по 19 января.

Выборку составили 1600 опрошенных в возрасте от 18 лет не менее чем из 80 регионов России. Опрос проводился методом телефонного интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров.

Положительно оценивают работу премьер-министра Михаила Мишустина 52% респондентов, этот показатель за неделю не изменился. Одобряют работу правительства РФ 49% опрошенных – на 0,1 п. п. меньше, чем неделей ранее.

На вопрос о доверии Мишустину положительно ответили 61,3% россиян – на 0,9 п. п. больше, чем неделю назад. Главе КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 32,6% респондентов (на 2,9 п. п меньше, чем неделей ранее), лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову – 26,4% (на 3,9 п. п меньше), главе ЛДПР Леониду Слуцкому – 20% (на 2,7 п. п. меньше), лидеру «Новых людей» Алексею Нечаеву – 8,1% (на 0,2 п. п. меньше).

Уровень поддержки партии «Единая Россия» за неделю вырос на 0,6 п. п. и достиг 35,3%, ЛДПР – 10,1% (на 1,3 п. п. меньше, чем неделей ранее), КПРФ – 10,4% (показатель вырос на 1 п. п.), «Новые люди» – 6,2% (снижение на 0,3 п. п.) и «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 4,1% (на 0,2 п. п. больше).

По данным опроса фонда «Общественное мнение», уровень доверия россиян Путину составляет 79%, положительно оценивают его работу 81% опрошенных. Первый показатель остался неизменным с прошлой недели, второй – вырос на 1 п. п. Положительно оценили работу правительства 53% респондентов (показатель не изменился). О том, что Мишустин работает хорошо, заявили 58% опрошенных (на 2 п. п. больше, чем неделей ранее).

Уровень поддержки «Единой России» увеличился на 1 п. п. и составил 44%, КПРФ – 7% (без изменений), ЛДПР – 11% (рост на 2 п. п.), «Справедливой России» – 4% (показатель не изменился), «Новых людей» – 2% (снижение на 1 п. п.).

17 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что успехи в зоне спецоперации являются важным фактором для воодушевления граждан России. По его словам, вся страна «ждет успехов на фронте». Продвижение армии России влияет и на поддержку Путина, которая, по данным ВЦИОМ на этот день, составляла 78,3%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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