ВЦИОМ: о доверии Путину заявили 78,3% опрошенных россиян

Если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Госдуму, то за «Единую Россию», скорее всего, проголосовали бы 35,3% опрошенных респондентов, следует из данных ВЦИОМ. Уровень поддержки этой партии упал на 0,7 п. п. за неделю. За ЛДПР проголосовали бы 10,6% (+0,9 п. п.), за КПРФ – 10,2% (+0,5 п. п.). Еще 6,2% респондентов отдали бы предпочтение на выборах «Новым людям» (-0,1 п. п.), а 3,8% граждан поддержали бы партию «Справедливая Россия – За правду» (-0,2 п. п.). Не стали бы участвовать в голосовании 12,5% россиян, а 10,2% хотели бы поддержать непарламентские партии (-0,6 п. п.). Затруднились ответить 9,7% (+0,2 п. п.), а желание испортить бюллетень высказали 1,5% россиян.