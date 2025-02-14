ВЦИОМ: о доверии Путину заявили 78,3% опрошенных россиян

ВЦИОМ: о доверии Путину заявили 78,3% опрошенных россиянПо данным ФОМ, президенту доверяют 80% респондентов
С 3 по 9 февраля на прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,3% опрошенных граждан, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Этот показатель вырос за неделю на 0,1 п. п.
В опросе участвовали 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Метод – телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров.
На прямой вопрос о доверии премьер-министру Михаилу Мишустину положительно ответили 59,9% (-0,9 п. п. за неделю) респондентов, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову – 34,2% (+0,5 п. п.), главе «Справедливой России» Сергею Миронову – 27,6% опрошенных (-1,2 п. п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – 22,9% (+2,6 п. п.), главе «Новых людей» Алексею Нечаеву – 8,5% (-0,9 п. п.).
Показатель одобрения деятельности Путина с 3 по 9 февраля составил 75,5% (-0,5 п. п. за неделю), сообщает ВЦИОМ. Уровни положительной оценки работы Мишустина и правительства России за тот же период достигли 50,8% (-1,2 п. п.) и 48,6% (-2,0 п. п.) соответственно.
Если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Госдуму, то за «Единую Россию», скорее всего, проголосовали бы 35,3% опрошенных респондентов, следует из данных ВЦИОМ. Уровень поддержки этой партии упал на 0,7 п. п. за неделю. За ЛДПР проголосовали бы 10,6% (+0,9 п. п.), за КПРФ – 10,2% (+0,5 п. п.). Еще 6,2% респондентов отдали бы предпочтение на выборах «Новым людям» (-0,1 п. п.), а 3,8% граждан поддержали бы партию «Справедливая Россия – За правду» (-0,2 п. п.). Не стали бы участвовать в голосовании 12,5% россиян, а 10,2% хотели бы поддержать непарламентские партии (-0,6 п. п.). Затруднились ответить 9,7% (+0,2 п. п.), а желание испортить бюллетень высказали 1,5% россиян.
Близкие данные к результатам ВЦИОМа приводит и Фонд общественного мнения (ФОМ). В его опросе на прошлой неделе участвовали 1500 респондентов из 97 населенных пунктов в 51 субъекте страны. Согласно информации ФОМ, 80% опрошенных россиян считают, что президент Путин работает на своем посту скорее хорошо, о доверии президенту так же заявили 80%. Положительно оценили деятельность кабмина 53%, а Мишустина – 57%. При этом на открытый вопрос, какие события на прошлой неделе привлекли их наибольшее внимание, 27% респондентов указали новости, связанные со специальной военной операцией. 57% опрошенных затруднились ответить.
В начале мая 2024 г. пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на ежедневном брифинге объяснял высокий рейтинг Путина по данным социологов тем, «что президент знает, что он делает», и поэтому россияне верят ему. В декабре представитель Кремля также пояснял, что результаты соцопросов могут колебаться в зависимости от публичной активности Путина.