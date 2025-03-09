«Налаживая связи с Россией, можно достичь большего, нежели изолируя ее»

Позиция Тони Блэра по отношению к России чем-то напоминает миротворческие усилия нынешнего американского президента Дональда Трампа. Во время своей второй инаугурации Трамп заявил, что планирует «прекратить все войны» и запомниться «тем, кто объединяет людей». Пик политической карьеры Тони Блэра тоже пришелся на переговоры – по завершении ольстерского конфликта в Северной Ирландии. Именно в то время американская газета Financial Times назвала премьер-министра Великобритании человеком года. В Россию он также отправился миротворцем: главными темами переговоров Владимира Путина с премьер-министром Великобритании в России стали Косово и Чечня. «Мы хотим вести с Россией диалог, и у меня теперь будет возможность подробно поговорить обо всем этом с Владимиром Путиным», – заявлял Блэр, подчеркивая, что Россия – «сильный и влиятельный партнер».