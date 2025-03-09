«Налаживая связи с Россией, можно достичь большего, нежели изолируя ее»Как проходил первый официальный визит западного лидера при Владимире Путине
25 лет назад премьер-министр Великобритании Тони Блэр стал первым западным лидером, посетившим Россию после ухода в отставку Бориса Ельцина. Он встретился с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, на малой родине исполняющего обязанности президента, за две недели до выборов – в период, когда страна оказалась в международной изоляции из-за контртеррористической операции в Чечне. Как проходил визит Блэра и почему в эти непростые времена именно он стал миротворцем – в материале «Ведомостей».
Незримая проблема России
Конец правления первого президента России выдался проблемным. В сентябре 1999 г. Борис Ельцин начал вторую контртеррористическую операцию (КТО) на территории Чечни. Поводом стали подрывы домов в Москве и других городах, а также вторжение боевиков Шамиля Басаева в Дагестан, в ходе которого погибли около 300 российских военных и еще 800 оказались ранены. Внутри страны КТО поддержали: согласно опросам ВЦИОМа, многие россияне считали военные действия в республике оправданными и необходимыми (25%) или вовсе недостаточно жесткими и решительными (38%). Но иностранные политики в ПАСЕ посчитали операцию «несоразмерной» и призвали стороны к немедленным мирным переговорам.
Решение Кремля критиковали не только профессиональные политики, но и светские интеллектуалы. Отголоски этого попали в фильм британского режиссера Шэрон Магуайр «Дневник Бриджит Джонс», в котором неловкая главная героиня волнуется перед презентацией серьезной философской книги и, чтобы казаться значительней, репетирует перед зеркалом вопрос: «Что вы думаете о ситуации в Чечне?».
Горячая фаза контртеррористической операции продолжалась несколько месяцев, но отечественные СМИ писали, что репутация страны за рубежом оказалась весьма поблекшей – после того, как «западные правозащитники обвинили российские войска в совершении военных преступлений в Чечне».
Против Москвы не вводили масштабные санкции, но наблюдатели считали положение в мире «незримой блокадой, которую ведущие западные страны устроили России». В частности, «Ведомости» писали, что «Германия с Францией зациклились на Чечне» и не хотят вести переговоры по остальным значимым для России вопросам, например о списании советских долгов. В такой ситуации премьер-министр Великобритании Тони Блэр оказался первым, кто решил встретиться с новым российским лидером Владимиром Путиным. 10 марта 2000 г. он вылетел из Эдинбурга в Санкт-Петербург вместе со супругой, находившейся на шестом месяце беременности.
«Поскольку до выборов осталось всего две недели, визит Блэра неизбежно будет расценен как поддержка Владимира Путина» (The Guardian, 11 марта 2000 г.).
Почему Блэр
В начале 2000 г. западные политики не понимали, кто оказался преемником Бориса Ельцина. На экономическом форуме в Давосе американский корреспондент Philadelphia Inquirer Труди Рубин задала российским представителям немного неловкий, но отражающий настроения иностранцев вопрос: «Who is Mr. Putin?» («Кто такой господин Путин?»).
В похожем неведении западный мир оказался в начале 1985 г., когда Михаил Горбачев стал преемником Константина Черненко и основным кандидатом на пост генерального секретаря ЦК КПСС. Тогда его «поручителем» выступила премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, которая встречалась с Горбачевым в конце 1984 г. и рекомендовала его западным коллегам как «человека, с которым можно иметь дело». В итоге переговоры Тони Блэра с Владимиром Путиным рассматривались как продолжение традиции. Но глав России и Великобритании связывали не только традиции. The New York Times подчеркивала, что оба политика – «юристы по образованию и представители одного поколения».
Тони Блэр и Владимир Путин – почти ровесники. Британец на несколько месяцев младше. В октябре 1997 г. он посещал Бориса Ельцина с официальным визитом и, как отмечали российские СМИ, «сумел понравиться» и претендовал на «почетное звание друга российского президента». «Ведомости» писали, что Владимир Путин знаком с британским премьером «еще с тех времен, когда Блэр был лидером оппозиции, а Путин – заместителем у Анатолия Собчака, который их и познакомил».
«Даже утренняя встреча в гостинице “Астория”, куда исполняющий обязанности президента заехал, чтобы забрать британского премьера на загородную экскурсию, выглядела как встреча людей, которые давно уже дружат семьями» («Первый канал», 11 марта 2000 г.).
По наблюдениям корреспондентов российского телевидения, после выборов в Госдуму России 1999 г. Тони Блэр стал первым западным лидером, который поздравил Владимира Путина со вторым местом его движения «Единство». После неожиданной отставки Бориса Ельцина прямо перед Новым годом канцелярия премьер-министра Великобритании почти мгновенно (через два часа) распространила заявление о том, что Тони Блэр «готов тесно сотрудничать с Путиным и ждет встречи с ним».
Позже окружение Блэра пояснило Daily Telegraph, что, «налаживая связи с Россией и объясняя ей свою озабоченность, можно достичь большего, нежели изолируя ее».
Позиция Тони Блэра по отношению к России чем-то напоминает миротворческие усилия нынешнего американского президента Дональда Трампа. Во время своей второй инаугурации Трамп заявил, что планирует «прекратить все войны» и запомниться «тем, кто объединяет людей». Пик политической карьеры Тони Блэра тоже пришелся на переговоры – по завершении ольстерского конфликта в Северной Ирландии. Именно в то время американская газета Financial Times назвала премьер-министра Великобритании человеком года. В Россию он также отправился миротворцем: главными темами переговоров Владимира Путина с премьер-министром Великобритании в России стали Косово и Чечня. «Мы хотим вести с Россией диалог, и у меня теперь будет возможность подробно поговорить обо всем этом с Владимиром Путиным», – заявлял Блэр, подчеркивая, что Россия – «сильный и влиятельный партнер».
«Блэр, которого сопровождала его жена Шери, совершил увлекательную культурную экскурсию по бывшей имперской столице, которая также является родным городом Путина. Такая обстановка добавила символичности визиту, который, как явно надеется Путин, задаст тон отношениям с западными коллегами, поскольку он только утверждает свою позицию в клубе мировых лидеров» (The New York Times, 12 марта 2000 г.).
Война и мир
В ходе визита Тони Блэра в Россию подписание документов не планировалось. СМИ называли переговоры «серией неформальных консультаций», поэтому встреча была построена вокруг культурной программы. При этом газета «Сегодня» напоминала о склонности Бориса Ельцина к переговорам без галстуков и его привычке встречаться с мировыми лидерами в свитерах и брюках, отметив, что Путин предпочитает более строгий стиль.
Вечером Тони Блэр и Владимир Путин вместе с женами посетили Мариинский театр, в котором шел премьерный показ оперы Сергея Прокофьева «Война и мир» в постановке Андрея Кончаловского. Оркестром в тот вечер дирижировал Валерий Гергиев. В числе приглашенных гостей были президент Всемирного банка Джеймс Вулфенсон, находившийся с частным визитом в России, а также вице-премьеры Илья Клебанов и Валентина Матвиенко.
«Владимир Путин и Тони Блэр являлись публике в ложе Мариинского театра, в Петродворце – в обстановке, явно контрастирующей с антуражем большинства предыдущих материалов западных журналистов о России: чеченские кадры отошли на задний план. Лидер одной из ведущих западных стран мило беседовал с "неизвестным Путиным" и всем своим видом показывал, что ни России, ни ее нынешнего руководителя бояться не стоит» («Независимая газета», 14 марта 2000 г.).
Приглашенные корреспонденты посчитали, что выбор оперы многим показался символическим. В начале спектакля перед зрителями предстал российский император вместе с карликовым пуделем. Это вызвало смешки в зале, потому что Владимир Путин в то время держал пуделя по кличке Тося. Во втором действии режиссер сконцентрировался на смерти и ранении солдат на поле сражения, наблюдатели увидели в этом параллели с темой переговоров. Короткая пресс-конференция Тони Блэра и Владимира Путина тоже прошла на фоне батальных картин, которые выставили в Тронном зале Петродворца (ныне – Петергоф).
«Кроме музыкальной темы в повестке дня были современные мотивы "Войны и мира": Чечня, двустороннее сотрудничество и иностранные инвестиции… Благодаря давнему знакомству двух политиков тон переговоров был непринужденный, даже несмотря на обсуждавшиеся острые вопросы по правам человека в России» («Ведомости», 13 марта 2000 г.).
Сильное впечатление
Через четыре дня после визита Блэра в России задержали агента Великобритании, который «регулярно ездил в Таллин, где, как предполагается, встречался с работодателями из Лондона либо передавал информацию эстонским спецслужбам». По данным СМИ, оперативники специально перенесли операцию по задержанию, чтобы «не омрачать встречу Путина и Блэра».
Во время визита премьер-министр Великобритании и исполняющий обязанности президента России не скрывали противоречий между своими странами.
«В роли хозяина президентской резиденции Путин резко контрастировал с Ельциным, который в последние годы своего правления часто спотыкался на публичных церемониях или допускал ляпы, заставлявшие россиян морщиться от стыда» (The New York Times, 12 марта 2000 г.).
На пресс-конференции Владимир Путин напомнил коллеге про то, что президент Югославии Слободан Милошевич остается легитимным, а Тони Блэр – про права человека и призвал придерживаться международных норм в Чечне. Однако, как подчеркивала позже The Independent, британский премьер впервые и больше чем кто-либо другой признал обоснованность российских действий в республике. The Observer говорила о «политической гибкости и открытости» российского лидера.
Спустя два дня после возвращения из Санкт-Петербурга Блэр заявил: «Россия Владимира Путина – это сильная держава, где царят закон и порядок, это также демократическая и либеральная страна». Российские СМИ писали, что британский премьер не только призвал инвестировать в Россию, но и «всем своим видом показывал, что ни России, ни ее нынешнего руководителя бояться не стоит». ИТАР-ТАСС со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении премьера передавало, что встреча с Путиным произвела на Блэра «сильное впечатление», он «был поражен высоким интеллектуальным уровнем собеседника, а также его целеустремленностью добиться экономического и социального возрождения России».
В течение 2000 г. Владимир Путин и Тони Блэр виделись не менее пяти раз – не только во время взаимных визитов, но и на саммитах в Окинаве (Япония) и Нью-Йорке (США). По итогам встреч Тони Блэр пообещал оказывать «посильное содействие» России в том, чтобы она «стала успешным и связанным с остальным миром государством». По данным дипломатических источников в Великобритании, он также поделился своими впечатлениями с лидерами западных стран. Позже американцы из The Wall Street Journal написали, что Блэр заверил коллег: «Таинственный экс-сотрудник КГБ «говорит о реформах нашим языком».