Заявления Уолтца и Рубио после встречи США и Украины. Главное

Заявления Уолтца и Рубио после встречи США и Украины. ГлавноеСША возобновляют военную помощь Украине, Киев согласился на прекращение огня
Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц объявил, что Киев выразил готовность к прекращению огня, и теперь слово за Россией, а тем временем США приняли решение возобновить военную помощь.
Уолтц сделал данные заявления в ходе общения с прессой вместе с государственным секретарем Марко Рубио по окончании переговоров между делегациями Украины и США в Саудовской Аравии.
«Они (Киев) предприняли конкретные шаги и выдвинули конкретные предложения, не только приняв наше предложение о полном прекращении огня, подробности которого изложены в нашем совместном заявлении, – сказал Уолтц. – Мы также обсудили важные детали о том, как этот конфликт завершится навсегда, какие гарантии Украина получит для своей долгосрочной безопасности и процветания, а также то, что потребуется, чтобы наконец закончить эти ужасающие боевые действия».
Уолтц подчеркнул, что настоящий дипломатические усилия по завершению украинского конфликта Трамп инициировал, поочередно общаясь с обоими лидерами – президентом РФ Владимиром Путиным и с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Эта дипломатическая работа продолжается. У нас есть обозначенная делегация со стороны России по поводу дальнейших шагов, а также обозначенная делегация со стороны Украины, – сказал он. – Я свяжусь со своим российским коллегой в ближайшие дни, госсекретарь Рубио встретится с министрами иностранных дел G7 в ближайшие дни, а в четверг в Белом доме будет находиться генеральный секретарь НАТО. С этого момента мы будем продвигать этот процесс дальше».
11 марта в саудовской Джидде прошли переговоры между представителями США и Украины. По данным украинского МИДа, ключевыми темами заявлены двусторонние отношения этих стран и путь к миру с Россией. По итогам первого раунда переговоров глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что встреча с командой США началась «очень конструктивно». После небольшого перерыва она была продолжена.
Прекращение огня
Говоря о деталях возможного прекращения боевых действий, Рубио заметил, что это 30-дневное прекращение огня по всей линии фронта.
«Предложение заключается в том, чтобы прекратить стрельбу. Цель здесь в том, что единственный путь к завершению – это переговоры. Военного решения не существует, – сказал Рубио. – Решение и способ достижения цели президента по установлению мира – это переговоры. Но прежде чем вы сможете начать переговоры, нужно прекратить стрелять друг в друга».
Рубио отметил, что сегодня американская сторона получила от украинских представителей их готовность к такому шагу и теперь это предложение будет передано россиянам.
«Оно будет донесено до них через несколько каналов – как через наши дипломатические каналы, так и через другие способы общения. Но, безусловно, они будут в полной мере осведомлены об этом», – сказал госсекретарь.
Рубио отметил, что Вашингтон надеется, что россияне скажут «да» и также согласятся на прекращение боевых действий для того, чтобы начать переговоры о прекращении конфликта «на постоянной основе».
«Президент ясно дал понять, и, конечно, дал понять нам, что все боевые действия должны прекратиться. Украинцы согласились с этим предложением. Они готовы к миру, и теперь мы передадим это россиянам и дождемся их ответа», – добавил он.
Касательно сроков, когда это может произойти, Рубио подчеркнул, что Вашингтон надеется, что это произойдет как можно скорее.
«Президент хотел бы, чтобы этот конфликт закончился вчера или позавчера. Президент ясно дал понять, что хочет мира, поэтому мы надеемся, что россияне дадут положительный ответ как можно скорее», – сказал он.
Вторая фаза – мирные переговоры
Рубио заметил, что как только обе стороны согласятся на прекращение огня и оно вступит в силу, может будет перейти ко второй фазе этого процесса – «реальным переговорам, а не бесконечным разговорам».
«Именно к реальным переговорам о завершении этого конфликта на условиях, которые будут приемлемы для обеих сторон, устойчивы и обеспечат стабильность и безопасность Украины в долгосрочной перспективе», – объяснил он.
Рубио заметил, что в рамках этих мирных переговоров возникнет множество вопросов, включая гуманитарные проблемы, детей, военнопленных и другие трагические последствия конфликта.
Он заметил, что уже сегодня во время встречи в Джидде стороны обсудили обмен пленными и освобождение задержанных.
«Просто подумайте об этом: мы перешли от вопроса «закончится ли этот конфликт» к вопросу «как он закончится», и это был важный первый шаг, предпринятый под руководством президента Трампа, – подчеркнул он. – Он буквально изменил весь глобальный дискурс до такой степени, что у нас сегодня была очень высокопоставленная украинская делегация, у нас были контакты с нашими российскими коллегами, и теперь речь идет о том, как завершить этот конфликт – и это заслуга президента Трампа».
Возобновление военной помощи
Уолтц объявил, что в результате сегодняшних переговоров Трамп решил снять паузу в предоставлении помощи и поддержке безопасности Украины, начиная с настоящего момента.
«Что касается военной помощи, то это будет в рамках действующих полномочий президента по экстренной передаче вооружений (PDA). По поводу конкретных типов боеприпасов и этапов их передачи я бы отослал вас к министерству обороны. Но в рамках текущего PDA помощь будет направлена украинцам», – сказал Уолтц.
Уолтц также подчеркнул, что Трамп – это президент мира и он готов «принять жесткие меры ко всем сторонам, чтобы это донести».
4 марта президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Киеву. Такое решение американского лидера стало прямым ответом на неприемлемое поведение Зеленского в ходе посещения Вашингтона в конце февраля.
9 марта Трамп сообщил, что для возобновления помощи Киеву со стороны Вашингтона и обмена разведданными президент США хочет увидеть, что отношение Зеленского к мирным переговорам изменилось. 10 марта Трамп рассказал, что США «почти» возобновили обмен разведданными с Украиной.
Сделка по полезным ископаемым
Рубио заметил, что сделка по полезным ископаемым была предметом переговоров по линии министерства финансов двух стран и что Трамп поручил соответствующим членам правительств завершить подписание этой сделки.
«Это было озвучено сегодня, и это произойдет. Однако это не было темой наших сегодняшних переговоров», – подчеркнул госсекретарь, отметив, что целью встречи было именно достижение мира на Украине. Рубио также отметил, что сделка по полезным ископаемым продолжает иметь большое значения.
«Она, безусловно, очень важна, и мы подчеркнули это сегодня в совместных заявлениях. Президенты наших стран поручили соответствующим членам своих правительств довести этот процесс до завершения», – сказал он.
28 февраля в Вашингтоне состоялась встреча президентов Украины и США. Предполагалось, что в ходе встречи будет подписано соглашение о добыче редкоземельных металлов на территории Украины. Но разговор в Овальном кабинете быстро перешел в перепалку, закончившуюся тем, что Зеленский досрочно покинул Белый дом. Соглашение не было подписано.