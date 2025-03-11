Заявления Уолтца и Рубио после встречи США и Украины. Главное

«Просто подумайте об этом: мы перешли от вопроса «закончится ли этот конфликт» к вопросу «как он закончится», и это был важный первый шаг, предпринятый под руководством президента Трампа, – подчеркнул он. – Он буквально изменил весь глобальный дискурс до такой степени, что у нас сегодня была очень высокопоставленная украинская делегация, у нас были контакты с нашими российскими коллегами, и теперь речь идет о том, как завершить этот конфликт – и это заслуга президента Трампа».