Какие вопросы звучали из Госдумы в адрес правительства накануне отчета

Какие вопросы звучали из Госдумы в адрес правительства накануне отчетаВстречи депутатов с представителями Белого дома на минувшей неделе завершились
Правительство выступит с ежегодным отчетом перед Государственной думой 26 марта. На минувшей неделе состоялись традиционные встречи премьер-министра Михаила Мишустина с руководством парламентских фракций. Если риторика оппозиции была достаточно традиционной, то от думского большинства среди похвалы появились неожиданные вопросы.
Лидер «Единой России» (ЕР) Владимир Васильев помимо благодарности за совместную работу решил «сделать акценты» на взаимодействии с кабмином. Политическая конкуренция, которая есть в нижней палате, «не проходит так уж легко», отметил в своем выступлении Васильев. «Мы [в отличие от КПРФ] можем делать только то, что мы можем сделать сегодня вместе с правительством» и «иногда на этом проигрываем», констатировал он. В качестве примера он привел решение о выплате остатка средств материнского капитала (не более 10 000 руб.) в виде единовременной выплаты. «Вы приняли это решение. Но если бы вы его приняли после того, как обратилась фракция (ЕР) по этому поводу, мы бы получили дополнительный политический ресурс. Нам практически постоянно свой ресурс приходится использовать», – сказал лидер думского большинства.
На сайте ЕР история с материнским капиталом была отражена иначе. «Отдельно Владимир Васильев поблагодарил кабмин за поддержку инициативы президента по оказанию помощи семьям с детьми, а именно – предложение выплатить остаток средств материнского капитала, не превышающий 10 000 руб., в виде единовременной выплаты», – говорится в сообщении пресс-службы партии.
Также Васильев напомнил о ситуации во время выступления в Думе главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной (вероятно, имелся в виду ее доклад 19 ноября 2024 г. о денежно-кредитной политике в разгар роста ключевой ставки, на котором присутствовали министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, а также заместитель руководителя ФАС Геннадий Магазинов. – «Ведомости»). «И все равно, посмотрите по голосованию: тот, кто голосовал, тот проиграл в электоральном плане. Само прикосновение к этой теме сразу опускает [рейтинг]», – подчеркнул Васильев. По его словам, чтобы в Госдуме была надежная, не прогибающаяся под популизм структура, «надо об этом думать тоже, не только когда ее будет не хватать, потому что непростая ситуация бывает порой». Также в речи Васильева последовало и напоминание о том, что единороссам «тоже нужно идти готовиться к выборам».
Завершил Васильев свое выступление благодарностью в адрес Мишустина и всех членов правительства за то, «что не было ни одной ситуации, в которой бы не было найдено решение», впрочем, добавив, что есть все же вопросы, которые требуют «правильного» решения. Мишустин в ответном слове еще раз напомнил о том, что именно с ЕР были проработаны поправки в текущий федеральный бюджет на 160 млрд руб., и добавил, что будет ждать предложений по приоритизации изменений законодательства, которые обязательно будут отработаны с фракцией.
За два дня до встречи единороссов, 18 марта, нижняя палата приняла обращение в адрес правительства с просьбой предоставить свою позицию по поводу законопроекта депутатов, которым предусматривается умерщвление бездомных животных, где отмечалось «неисполнение правительством Российской Федерации поручений президента Российской Федерации по вопросам обращения с животными, в том числе с животными без владельцев». Об этому публично говорил спикер палаты Вячеслав Володин.
До этого, на совещании 6 марта со статс-секретарями в преддверии отчета, он подверг критике медлительность в реализации послания. Раскритиковал ведомства Володин и по итогам отчета Счетной палаты 20 марта: ситуация, когда министерства в конце года меняют показатели выполнения госпрограмм, недопустима, сказал он.
В целом эта совокупность претензий выглядит как попытка Госдумы актуализировать себя, отмечает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Как некая заявка, выглядит претензия на альянс со Счетной палатой, которая в публичном поле себя относительно правительства не обозначила, порождая на этот счет разные слухи. Что же касается отдельных ведомств, то в Думе всегда находят «нелюбимых» министров», – говорит эксперт. Текущие заявления выглядят как попытка привлечь внимание перед отчетом правительства, считает Виноградов. Поскольку подсчет эффективности взаимодействия с Госдумой, как и устранение разногласий между ведомствами и контроль за поручениями, в большей степени закреплен за аппаратом Белого дома, то вышесказанное накануне отчета правительства все же носит неполитический характер, скорее, речь идет о выстраивании коммуникаций и позиционировании тех или иных решений, а потому сюрпризов на отчете кабмина не будет, считает руководитель аналитического департамента «Минченко консалтинга» Кирилл Петров.