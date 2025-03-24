Какие вопросы звучали из Госдумы в адрес правительства накануне отчета

Также Васильев напомнил о ситуации во время выступления в Думе главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной (вероятно, имелся в виду ее доклад 19 ноября 2024 г. о денежно-кредитной политике в разгар роста ключевой ставки, на котором присутствовали министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, а также заместитель руководителя ФАС Геннадий Магазинов. – «Ведомости»). «И все равно, посмотрите по голосованию: тот, кто голосовал, тот проиграл в электоральном плане. Само прикосновение к этой теме сразу опускает [рейтинг]», – подчеркнул Васильев. По его словам, чтобы в Госдуме была надежная, не прогибающаяся под популизм структура, «надо об этом думать тоже, не только когда ее будет не хватать, потому что непростая ситуация бывает порой». Также в речи Васильева последовало и напоминание о том, что единороссам «тоже нужно идти готовиться к выборам».