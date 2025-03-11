Михаил Мишустин на этой неделе начнет встречи с думскими фракциями

Михаил Мишустин на этой неделе начнет встречи с думскими фракциямиПремьер-министр и Госдума перешли к активному этапу подготовки отчета правительства
В Госдуме стартовала активная фаза подготовки к отчету правительства за 2024 г., который состоится 26 марта. На этой неделе премьер-министр Михаил Мишустин начнет встречи в Белом доме с представителями думских фракций. 12 марта к главе правительства пойдут депутаты «Справедливой России» и «Новых людей». Затем 17 марта – КПРФ и ЛДПР. Самой последней, 20 марта, состоится встреча с представителями «Единой Россия». Об этом сообщили «Ведомостям» три источника в Госдуме и собеседник, близкий к правительству.
В преддверии отчета у руководителя фракции «Единая Россия» Владимира Васильева и группы депутатов пройдет встреча с премьер-министром, рассказал «Ведомостям» источник во фракции единороссов. «Традиционно будут обсуждаться итоги реализации нацпроектов и формирование новых, выполнение народной программы партии, эффективность депутатского контроля, – говорит он. – Особое внимание будет уделено социальной сфере и прежде всего помощи участникам спецоперации и их семьям. Также будут подниматься темы достижения технологического лидерства и развития регионов».
По словам единоросса, вопросы, которые будут заданы премьеру во время отчета 26 марта, пока формулируются, часть из них будет готова в том числе по итогам встречи с Мишустиным.
Вопросы фракции КПРФ к отчету правительства будут формулироваться исходя из программы партии, сказал «Ведомостям» пресс-секретарь КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко. «Мы будем поднимать темы смены экономического курса, образования и здравоохранения, вопросы ЖКХ, национализации, детей войны, пенсионного обеспечения», – заявил он.
«Наша встреча запланирована на 12 марта. Вопросов будет много, – сообщил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. – Например, о ценах, возвращении пенсионного возраста, работе Центрального банка. <...> Нам важно понять, что кабмин собирается делать для улучшения жизни граждан». Партийцев интересует отношение к их инициативам.
Также фракция планирует поднять вопрос об «эффективности работы Центробанка»: «Мы требуем кардинально изменить его политику. Непомерно высокая ставка в 21% тормозит российскую экономику, вгоняет ее в кризис, убивает производство в промышленности и сельском хозяйстве. ЦБ правительству не подотчетен, но нам важно понять, как в кабмине расценивают работу финансового регулятора».
Встреча с премьер-министром состоится 17 марта, сказала «Ведомостям» замруководителя центрального аппарата ЛДПР Элеонора Кавшар. «Основные вопросы будут связаны с экономической и миграционной политикой, а также продвижением русского мира, – сообщила она. – Отдельно планируется поднять вопросы социальной поддержки участников спецоперации, членов их семей, а также обсудить вовлечение «народного ВПК» (волонтеры, швейбаты и т. д.) в орбиту государства».
«Я на встрече планирую предложить создание в рамках «Госуслуг» сервиса, на котором граждане могли бы предлагать свои идеи, касающиеся общественной жизни, – чтобы дальше их с точки зрения возможности реализации оценивал искусственный интеллект», – говорит председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). С главой правительства депутаты могут обсуждать темы, которые будут звучать на отчете правительства в Госдуме, отмечает он
В пресс-службе «Новых людей» отказались от комментариев по подготовке к отчету правительства и предстоящей встрече с Мишустиным.
С середины февраля в Думе начали проходить встречи профильных комитетов с вице-премьерами и министрами.
Вице-премьер Татьяна Голикова и министр труда Антон Котяков 18 февраля встречались с комитетом по труду, где рассказывали о новом нацпроекте «Кадры». Министр сельского хозяйства Оксана Лут общалась с председателем профильного комитета Владимиром Кашиным 21 февраля. Они договорились, что расширенное заседание комитета по аграрным вопросам в ходе подготовки к отчету состоится 18 марта.
Министр энергетики Сергей Цивилев встречался с депутатами профильного комитета 25 февраля, министр экономического развития Максим Решетников – с депутатами пяти комитетов (по экономполитике, по МСП, развитию гражданского общества, региональной политике и контролю) 5 марта, а 6 марта с депутатами комитета по промышленности встречался глава Минпромторга Антон Алиханов.
На всех этих мероприятиях обсуждалась подготовка к отчету правительства и законотворческая работа.