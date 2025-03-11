Михаил Мишустин на этой неделе начнет встречи с думскими фракциями

В Госдуме стартовала активная фаза подготовки к отчету правительства за 2024 г., который состоится 26 марта. На этой неделе премьер-министр Михаил Мишустин начнет встречи в Белом доме с представителями думских фракций. 12 марта к главе правительства пойдут депутаты «Справедливой России» и «Новых людей». Затем 17 марта – КПРФ и ЛДПР. Самой последней, 20 марта, состоится встреча с представителями «Единой Россия». Об этом сообщили «Ведомостям» три источника в Госдуме и собеседник, близкий к правительству.