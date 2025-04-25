Новый поток «школы губернаторов» начнет обучение осенью 2025 года

Новый поток «школы губернаторов» начнет обучение осенью 2025 годаСейчас идет отбор будущих участников и проектирование программы
Власти начали отбор на новый, седьмой поток «школы губернаторов» – программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления (ВШГУ) РАНХиГС. Об этом «Ведомостям» сказал собеседник, близкий к администрации президента (АП), и подтвердил ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров. Собеседник, близкий к АП, говорит, что начало учебы планируется осенью 2025 г., сейчас идет проектирование модулей для учебы.
К проектированию курса привлечены в том числе и выпускники прошлых потоков, говорит собеседник «Ведомостей»: «Хотят сделать программу лучше с учетом фидбэка от тех, кто уже через нее прошел». Он добавляет, что учеба, возможно, будет длиться дольше, чем девять месяцев, напоминая, что в свое время из-за коронавируса один из потоков учился два года. «Программу могут растянуть по времени, и тот опыт может быть использован», – добавляет источник.
Сейчас идет отбор слушателей седьмого потока «школы губернаторов» и начало обучения планируется на сентябрь 2025 г., подтвердил «Ведомостям» Комиссаров. «Мы каждую новую программу делаем с учетом обратной связи от участников и пожеланий выпускников и преподавателей. Новый поток будет продолжительнее предыдущего, точные сроки будут установлены позже», – сказал ректор.
Чему учат губернаторов
Программа развития кадрового управленческого резерва ВШГУ на базе РАНХиГС была запущена с 2017 г., после того как внутриполитический блок Кремля возглавил Сергей Кириенко. С тех пор выпустились шесть потоков. Последний поток начал обучение осенью 2023 г. и закончил его летом 2024 г.
Слушателями «школы губернаторов» становятся чиновники АП и органов исполнительной власти, сотрудники силовых структур, госкорпораций и госкомпаний, депутаты, сенаторы и даже действующие губернаторы. Свое неформальное название «школа губернаторов» курсы получили из-за того, что более 50 выпускников возглавили российские регионы. С выпускниками каждого потока встречается президент Владимир Путин. Последняя встреча прошла 28 июня 2024 г.
В интервью «Ведомостям» в феврале Комиссаров говорил, что седьмой поток планируется запустить в 2025 г. При этом он отмечал, что «в силу объективных причин» больший акцент сейчас сделан на программе «Время героев», но одно другому не мешает – «у этих программ разные задачи». Программа «Время героев», запущенная с 2024 г., направлена на обучение участников специальной военной операции. На ее первом потоке обучается 83 человека. Сейчас идет отбор на второй поток. Кроме того, на базе ВШГУ действует и «школа мэров» – программа развития муниципального кадрового резерва.
«В «школе губернаторов» речь идет не только о подготовке глав регионов, но и управленцев для работы на федеральном и региональном уровнях, в законодательной и исполнительной власти, – говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. – В идеале система подготовки и повышения квалификации госуправленцев должна быть системой вращающихся дверей, когда люди имеют возможности для самореализации в разных сферах госуправления». Поэтому «Время героев» в этой логике дополняет «школу губернаторов», говорит он.
Вряд ли система заинтересована, чтобы в кадровом резерве была монопольно представлена только одна категория кандидатов, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Подрастают кадры и на гражданской службе – их тоже надо как-то ранжировать, приоритизировать и создавать у них ожидания продвижения, в том числе для обновления элиты», – говорит эксперт.