Новый поток «школы губернаторов» начнет обучение осенью 2025 года

К проектированию курса привлечены в том числе и выпускники прошлых потоков, говорит собеседник «Ведомостей»: «Хотят сделать программу лучше с учетом фидбэка от тех, кто уже через нее прошел». Он добавляет, что учеба, возможно, будет длиться дольше, чем девять месяцев, напоминая, что в свое время из-за коронавируса один из потоков учился два года. «Программу могут растянуть по времени, и тот опыт может быть использован», – добавляет источник.