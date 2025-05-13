Уиткофф: без согласия Путина решить украинский конфликт мирным путем невозможно

Основные вопросы, которые еще предстоит решить на возможной встрече, включают в себя детали украинских территорий, которые находятся под контролем РФ, Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) и доступ Украины к важным водным путям. Он также сказал, что ЗАЭС является «своего рода жемчужиной в короне» из-за того, сколько электроэнергии она может производить, и в настоящее время является «большой частью этой дискуссии». Кроме того, важны водные пути и то, как Украина выходит к Черному морю, что позволяет ей выходить к Мировому океану через соединение со Средиземным морем. По мнению Уиткоффа, эти вопросы будет решить не сложно, если обе стороны сядут за стол переговоров.