Уиткофф: без согласия Путина решить украинский конфликт мирным путем невозможно

Уиткофф: без согласия Путина решить украинский конфликт мирным путем невозможноСпецпосланник главы США предложил свое посредничество в урегулировании ситуации
Без согласия президента РФ Владимира Путина урегулировать украинский конфликт мирным путем невозможно, контакты с Москвой необходимы. Такое мнение выразил спецпосланник главы США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью Breitbart News.
«Никакая сделка не может быть заключена без подписи президента Путина. Он является лидером Российской Федерации, поэтому идея не разговаривать с президентом Путиным – это то, против чего люди выступают, я не понимаю этой логики. <...> Он должен быть лицом, принимающим окончательное решение», – заявил Уиткофф.
Он выразил надежду, что мирный саммит, на котором Путин и президент Украины Владимир Зеленский встретятся лично, состоится в ближайшее время.
Уиткофф предложил посредничество в переговорах российской и украинской сторон, а также подчеркнул, что работа США состоит в том, чтобы «собрать их в одной комнате и показать, что альтернативы мирному урегулированию плохи для всех».
Основные вопросы, которые еще предстоит решить на возможной встрече, включают в себя детали украинских территорий, которые находятся под контролем РФ, Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) и доступ Украины к важным водным путям. Он также сказал, что ЗАЭС является «своего рода жемчужиной в короне» из-за того, сколько электроэнергии она может производить, и в настоящее время является «большой частью этой дискуссии». Кроме того, важны водные пути и то, как Украина выходит к Черному морю, что позволяет ей выходить к Мировому океану через соединение со Средиземным морем. По мнению Уиткоффа, эти вопросы будет решить не сложно, если обе стороны сядут за стол переговоров.
11 мая Путин выступил с предложением Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Зеленский же сообщил о готовности Киева к встрече, но в случае подтверждения Москвой полного прекращения огня с 12 мая.
Позднее глава Украины подтвердил, что будет участвовать в переговорах. Президент США Дональд Трамп также заявил, что может посетить Стамбул в ходе встречи российской и украинской делегаций. Зеленский выразил надежду, что Трамп все-таки будет присутствовать на встрече в Турции.