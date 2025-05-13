Газета
Телеграм
/ Политика

Уиткофф: без согласия Путина решить украинский конфликт мирным путем невозможно

Спецпосланник главы США предложил свое посредничество в урегулировании ситуации
Анастасия Брянцева
Кристина Кормилицына / РИА Новости
Кристина Кормилицына / РИА Новости

Без согласия президента РФ Владимира Путина урегулировать украинский конфликт мирным путем невозможно, контакты с Москвой необходимы. Такое мнение выразил спецпосланник главы США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью Breitbart News.

«Никакая сделка не может быть заключена без подписи президента Путина. Он является лидером Российской Федерации, поэтому идея не разговаривать с президентом Путиным – это то, против чего люди выступают, я не понимаю этой логики. <...> Он должен быть лицом, принимающим окончательное решение», – заявил Уиткофф.

Он выразил надежду, что мирный саммит, на котором Путин и президент Украины Владимир Зеленский встретятся лично, состоится в ближайшее время.

Уиткофф предложил посредничество в переговорах российской и украинской сторон, а также подчеркнул, что работа США состоит в том, чтобы «собрать их в одной комнате и показать, что альтернативы мирному урегулированию плохи для всех». 

Основные вопросы, которые еще предстоит решить на возможной встрече, включают в себя детали украинских территорий, которые находятся под контролем РФ, Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) и доступ Украины к важным водным путям. Он также сказал, что ЗАЭС является «своего рода жемчужиной в короне» из-за того, сколько электроэнергии она может производить, и в настоящее время является «большой частью этой дискуссии». Кроме того, важны водные пути и то, как Украина выходит к Черному морю, что позволяет ей выходить к Мировому океану через соединение со Средиземным морем. По мнению Уиткоффа, эти вопросы будет решить не сложно, если обе стороны сядут за стол переговоров.

11 мая Путин выступил с предложением Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Зеленский же сообщил о готовности Киева к встрече, но в случае подтверждения Москвой полного прекращения огня с 12 мая.

Позднее глава Украины подтвердил, что будет участвовать в переговорах. Президент США Дональд Трамп также заявил, что может посетить Стамбул в ходе встречи российской и украинской делегаций. Зеленский выразил надежду, что Трамп все-таки будет присутствовать на встрече в Турции.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных