Госдума за пять минут приняла законопроект о новой нарезке округов

Авторами законопроекта о новой нарезке округов стали депутаты от «Единой России» Дмитрий Вяткин, Дмитрий Ламейкин и Даниил Бессарабов. «Десять лет Госдума не утверждала схему одномандатных округов. В соответствии с законом она была утверждена в 2015 г. – в этом году истекает срок ее действия», – начал с разъяснений свой доклад по проекту Вяткин. Новая схема одномандатных округов была подготовлена «с учетом произошедших в стране изменений»: это не только изменение численности населения в регионах, но и увеличение числа самих субъектов за счет воссоединения «исторических территорий» (Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области) с «Родиной-матерью», уточнил депутат.