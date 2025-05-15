Госдума за пять минут приняла законопроект о новой нарезке округов

Госдума за пять минут приняла законопроект о новой нарезке округовПредставительство в нижней палате увеличат новые регионы, Москва и Подмосковье
Госдума единогласно (350 «за») приняла законопроект об утверждении схемы одномандатных округов для проведения выборов депутатов Госдумы. 25 апреля Центризбирком (ЦИК) принял постановление о передаче ее для рассмотрения нижней палатой.
Авторами законопроекта о новой нарезке округов стали депутаты от «Единой России» Дмитрий Вяткин, Дмитрий Ламейкин и Даниил Бессарабов. «Десять лет Госдума не утверждала схему одномандатных округов. В соответствии с законом она была утверждена в 2015 г. – в этом году истекает срок ее действия», – начал с разъяснений свой доклад по проекту Вяткин. Новая схема одномандатных округов была подготовлена «с учетом произошедших в стране изменений»: это не только изменение численности населения в регионах, но и увеличение числа самих субъектов за счет воссоединения «исторических территорий» (Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области) с «Родиной-матерью», уточнил депутат.
Вяткин напомнил, что подсчеты производились на основе численности избирателей в России на 1 января 2025 г. – 111,56 млн. В 2015 г. было около 110 млн избирателей, на один округ приходилось примерно 488 000 избирателей. Теперь норма представительства увеличилась за счет новых регионов и составила 495 835 избирателей. Регионам, где число избирателей меньше нормы представительства, выделяется по одному округу (всего сейчас таких 18 субъектов РФ), остальные округа распределяются между оставшимися регионами по формуле, прописанной в законе о выборах депутатов Госдумы, – с учетом количества избирателей.
Как ранее и предлагал ЦИК, согласно тексту законопроекта, по одному одномандатному округу потеряют 10 субъектов Российской Федерации: это Алтайский и Забайкальский края (останется три и один округ соответственно), Волгоградская, Воронежская (останется по три округа), Ивановская, Калужская (останется по одному округу), Ростовская (останется шесть округов), Смоленская, Тамбовская и Томская области (останется по одному округу). «На самом деле здесь чистая арифметика», – прокомментировал Вяткин изменения.
По одному новому округу получили Москва и Подмосковье, а также Краснодарский край – их количество вырастет до 16, 12 и 9 соответственно. Семь одномандатных округов достанется новым регионам: три – ДНР, два – ЛНР и по одному – Запорожской и Херсонской областям.
По закону о выборах депутатов Госдумы ЦИК разрабатывает схему одномандатных округов и не позднее чем за 80 дней до истечения срока, на который была утверждена прежняя нарезка, представляет новую схему в Госдуму.
Дополнительных вопросов и выступлений у парламентариев по ходу рассмотрения проекта нарезки не возникло. Его в первом чтении приняли без всякого обсуждения, на что ушло не более пяти минут. Некоторое равнодушие со стороны депутатов к перенарезке округов можно объяснить тем, что вопрос рассматривался на пятом часу пленарного заседания. Кроме того, перед рассмотрением законопроекта спикер Госдумы Вячеслав Володин тактично напомнил, что в сегодняшней повестке 86 вопросов, а это только шестой.
Такой невовлеченностью в обсуждение вопросов о будущей нарезке округов парламентарии хотят показать свою лояльность, понимая, что это качество сейчас ценится больше всего, считает политолог Константин Калачев.
Сокращение числа округов ведет к фактическому изменению региональной представленности в нижней палате парламента, а также росту конкуренции на выборах в Госдуму, говорил «Ведомостям» электоральный юрист Гарегин Митин. «Эта конкуренция захватывает и соперничество кандидатов за голоса избирателей, и соперничество за возможность быть выдвинутым по округу», – отмечал он.