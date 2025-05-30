Кандидаты в губернаторы от КПРФ согласованы в трех четвертях регионов

Кандидаты в губернаторы от КПРФ согласованы в трех четвертях регионовПрезидиум ЦК компартии примет решение по оставшимся на следующей неделе
Три четверти кандидатов в губернаторы от КПРФ на выборах 2025 г. согласованы на данный момент, решения по оставшимся кандидатурам президиум ЦК компартии примет на следующей неделе. Об этом «Ведомостям» сообщил первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Регионы и персоналии он при этом не раскрыл. Накануне о планах выдвижения в главы Республики Коми объявил депутат Госдумы коммунист Олег Михайлов. В своем Telegram-канале он обратился к депутатам районных, городских и сельских советов с просьбой связаться с ним для оказания помощи в прохождении муниципального фильтра (в Коми он составляет максимальные 10%).
«Если вы готовы поддержать меня на выборах главы и дать подпись для мунфильтра <...> – мы разработали алгоритм, как вам безопасно поставить за меня подпись. Для этого свяжитесь со мной напрямую по электронному адресу, и мы обсудим все детали», – написал Михайлов, добавив, что гарантирует муниципалам анонимность. На предыдущих выборах главы Коми, прошедших в 2020 г., региональный избирком отказал ему в регистрации из-за того, что тот не прошел муниципальный фильтр. Врио главы Коми 5 ноября 2024 г. был назначен экс-губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн, в том же месяце его избрали секретарем республиканского отделения «Единой России».
Михайлову важно продемонстрировать, что он является сильным и активным оппозиционером в Республике Коми, говорит политолог Ростислав Туровский. По мнению эксперта, маловероятно, что коммунисту удастся пройти регистрацию, учитывая, что он создаст большие риски для избрания Гольдштейна. «Полагаю, что более важной целью Михайлова является подготовка к думской кампании будущего года. А КПРФ путем заявлений о выдвижении Михайлова и ряда других сильных кандидатов в некоторых регионах пытается вести свой торг с Кремлем», – сказал он «Ведомостям».
Самостоятельной возможности преодолеть муниципальный фильтр в Коми у КПРФ нет, а власть очевидно помогать Михайлову в этом не будет, согласен политолог Александр Кынев. «Но кампания в Коми многослойная: выборы главы, депутатов госсовета и местных советов, поэтому Михайлов должен вести КПРФ как лидер, несмотря на вероятный отказ в регистрации в качестве кандидата в главы. Это будет лишним поводом для консолидации электората на выборах госсовета и муниципальных выборах», – сказал эксперт «Ведомостям».
В Коми в преддверии выборов может произойти объединение протестно настроенной элиты, заявлял генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов, писали «Ведомости» 28 мая. В республике, где пройдет несколько выборных кампаний, традиционно сильна КПРФ: «Но врио главы региона Ростислав Гольдштейн строит широкую внутриэлитную коалицию и уделяет большое внимание социальной повестке». Еще одним таким регионом Орлов назвал Иркутскую область, где, как писали «Ведомости» 7 марта, планирует принять участие в выборах губернатора экс-глава региона (2015–2019), депутат Госдумы от КПРФ Сергей Левченко. По данным собеседника «Ведомостей», Левченко может пройти муниципальный фильтр (5% в Иркутской области). Обком КПРФ внес его кандидатуру на согласование в президиум ЦК, сказал «Ведомостям» Афонин.
КПРФ планирует выдвинуть кандидатов во всех 20 регионах, где 14 сентября пройдут прямые губернаторские выборы, сообщал «Ведомостям» Афонин. По его словам, региональные партийные конференции по выдвижению претендентов на посты высших должностных лиц субъектов пройдут после назначения выборов законодательными собраниями.
В подготовке статьи участвовала Елена Мухаметшина