Кандидаты в губернаторы от КПРФ согласованы в трех четвертях регионов

«Если вы готовы поддержать меня на выборах главы и дать подпись для мунфильтра <...> – мы разработали алгоритм, как вам безопасно поставить за меня подпись. Для этого свяжитесь со мной напрямую по электронному адресу, и мы обсудим все детали», – написал Михайлов, добавив, что гарантирует муниципалам анонимность. На предыдущих выборах главы Коми, прошедших в 2020 г., региональный избирком отказал ему в регистрации из-за того, что тот не прошел муниципальный фильтр. Врио главы Коми 5 ноября 2024 г. был назначен экс-губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн, в том же месяце его избрали секретарем республиканского отделения «Единой России».