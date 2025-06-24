Парламент Алтая согласовал не все кандидатуры Турчака в члены правительства

Турчак в своем Telegram-канале заявил, что, несмотря на разделение должностей главы республики и премьер-министра, заседания правительства проводить, как и раньше, будет он сам. «Сохранятся и наши еженедельные выезды в районы и встречи с жителями. Возобновим такие поездки уже в июле», – уточнил он. Прокопьев свое согласование на пост главы правительства назвал «большой честью и ответственной задачей». «Со своей стороны выражаю готовность делать все, что от меня зависит, чтобы оправдать доверие главы республики и соответствовать ожиданиям ее граждан», – заявил он после выдвижения своей кандидатуры.