Парламент Алтая согласовал не все кандидатуры Турчака в члены правительства

Парламент Алтая согласовал не все кандидатуры Турчака в члены правительстваЧасть местных элит заинтересована в перманентной нестабильности, считает эксперт
Государственное собрание – Эл Курултай Республики Алтай – согласовало не всех кандидатов в члены нового правительства, предложенных главой региона Андреем Турчаком. Парламентарии принимали решение тайным голосованием, «депутатский фильтр», как его назвал Турчак в своем Telegram-канале, не прошла и. о. вице-премьера по экономике Ирина Петровская, ранее занимавшая должность замминистра экономического развития республики. «Это, с одной стороны, говорит о непредвзятости голосования, с другой – сигнализирует: на данном этапе кандидат не смогла убедить депутатов в результатах своей работы и планах по развитию республики», – написал глава региона.
Турчак дал понять, что кандидатура Петровской в вице-премьеры будет вновь представлена на следующей сессии регионального парламента: «Есть возможность объехать каждый район, вникнуть в то, чем живут наши жители, наши сельхозработники, и выйти к депутатам на «пересдачу».
При рассмотрении других кандидатур в члены правительства значительная часть голосов была отдана «против», несмотря на то что в 40-кресельном госсобрании Горного Алтая большинство (36 депутатов) представляют «Единую Россию» (ЕР). В частности, кандидатуру исполняющего обязанности председателя правительства (это новый пост в кабмине, введенный инициированными Турчаком поправками в Конституцию республики) Александра Прокопьева (сын основательницы фармацевтической компании «Эвалар» Ларисы Прокопьевой) поддержали только 23 депутата, а 13 проголосовали «против». По 10 голосов «против» набрали кандидатуры и. о. вице-премьера Антона Черникова и и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Артура Гущина («за» – по 27 голосов), 14 голосов «против» – кандидатура и. о. министра сельского хозяйства Андрея Цыгулева (22 голоса «за»).
Турчак в своем Telegram-канале заявил, что, несмотря на разделение должностей главы республики и премьер-министра, заседания правительства проводить, как и раньше, будет он сам. «Сохранятся и наши еженедельные выезды в районы и встречи с жителями. Возобновим такие поездки уже в июле», – уточнил он. Прокопьев свое согласование на пост главы правительства назвал «большой честью и ответственной задачей». «Со своей стороны выражаю готовность делать все, что от меня зависит, чтобы оправдать доверие главы республики и соответствовать ожиданиям ее граждан», – заявил он после выдвижения своей кандидатуры.
Еще одним вопросом, который рассмотрели депутаты госсовета Республики Алтай на сессии, стала муниципальная реформа (переход к одноуровневой системе местного самоуправления, законопроект был принят большинством голосов). Как ранее сообщали «Ведомости», инициированная Турчаком реформа спровоцировала массовые протесты в Горно-Алтайске. Противники реформы МСУ выступили и против утверждения состава правительства республики, говорит алтайский политолог Константин Лукин. «Отсюда и так много голосов против у части министров, особенно у выходцев не из Республики Алтай. Таким образом депутаты высказали своеобразный демарш, своего рода сигнал губернатору Андрею Турчаку», – сказал он «Ведомостям». Отказ в согласовании Петровской связан с крайне неудачным ее выступлением перед депутатами, уточнил Лукин.
Протестное голосование по ряду кандидатур в члены правительства Республики Алтай – это «фига в кармане», говорит политолог Александр Кынев. «Сегментированность местных элит создает взрывоопасный материал, который легко мобилизуется с абсолютно разных сторон. Даже элитным группам, находящимся в стороне, выгодна дестабилизация в другой точке, потому что от этого повышается вес каждого игрока в отдельности. Львиная доля местных элит заинтересована в существовании перманентной нестабильности», – сказал он «Ведомостям». По оценке Кынева, все главы Горного Алтая за последние 30 с лишним лет «всегда находились в состоянии подвешенных конфликтов»: «Регион очень сложный».
Турчак был назначен врио главы Республики Алтай 4 июня 2024 г., избрался на выборах 8 сентября с результатом 74,09% голосов. До назначения он занимал пост первого вице-спикера Совета Федерации, был секретарем генсовета «Единой России».