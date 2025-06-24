Парламент Алтая рассмотрит законопроект о реформе МСУ на фоне протестов

Ликвидацию поселенческого уровня должны были принять на федеральном уровне новым законом об МСУ (рассматривался в Госдуме более трех лет), но после выступления главы Татарстана Рустама Минниханова против соответствующей новеллы спикер Думы Вячеслав Володин совместно с депутатами из «Единой России», ЛДПР и «Новых людей» внес межфракционные поправки, в соответствии с которыми субъекты смогут сами решать, переходить им на одноуровневую систему МСУ либо сохранить двухуровневую – с сельскими и городскими поселениями, – которую в первоначальном варианте законопроекта предлагалось ликвидировать. С учетом этих изменений в 2025 г. и был принят закон.