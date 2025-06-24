Парламент Алтая рассмотрит законопроект о реформе МСУ на фоне протестов

Парламент Алтая рассмотрит законопроект о реформе МСУ на фоне протестовВласти не смогли объяснить жителям необходимость ликвидации поселений, считают эксперты
Госсобрание – Эл Курултай Республики Алтай 24 июня рассмотрит в первом чтении внесенный главой региона Андреем Турчаком законопроект о реформе местного самоуправления (МСУ), ликвидирующий поселенческий уровень местной власти. Накануне заседания регионального парламента в Горно-Алтайске прошла массовая акция, формально против муниципальной реформы. Протестующие требовали сохранения действующей двухуровневой системы МСУ, также звучали призывы к отставке Турчака и и. о. премьер-министра республики Александра Прокопьева.
Целью принятия спорного законопроекта субъектом является установление в соответствии с новым федеральным законом «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти» одноуровневой системы организации МСУ, говорится в пояснительной записке к документу. Предполагается, что до 31 декабря 2025 г. будет действовать переходный период, в течение которого пройдет преобразование муниципальных районов в Республике Алтай в муниципальные округа.
На заседании парламента Республики Алтай 24 июня также будут рассмотрены новый состав регионального правительства (в соответствии с принятыми 24 апреля по инициативе Турчака поправками в конституцию кабмин формируется по согласованию с депутатами) и поправки в республиканский закон о выделении земли инвесторам без торгов (будут установлены критерии и требования к инвестпроектам).
Земельный вопрос является одним из самых острых в регионе, говорит бывший депутат госсобрания Сергей Кухтуеков: «Участки в Республике Алтай активно скупаются, перепродаются и становятся предметом наживы». По его словам, при двухуровневой системе МСУ сельсоветы могут контролировать глав поселений и «тормозить процессы».
Другая экс-депутат регионального парламента – Мария Демина говорит, что «никто разъяснительной работы не ведет». Политолог Александр Кынев также отмечает, что в Республике Алтай «никто не может объяснить, зачем» нужно ликвидировать поселенческий уровень МСУ. «Есть сложившаяся система распределения власти и влияния между группами и кланами, она так или иначе гарантировала некоторую автономию. Переход ее ломает», – сказал эксперт «Ведомостям».
Представителей кланов интересует прежде всего земельный вопрос, которым и занимаются муниципалитеты, говорит алтайский политолог Константин Лукин. «Поэтому протестные выступления в республике в ближайшее время будут продолжаться, ведь есть большой пласт тех, кому это выгодно», – прогнозирует он. По словам Лукина, борьба за мандаты на районном и сельском уровнях в Республике Алтай всегда была очень острой.
У алтайцев устойчивые горизонтальные связи, они легко мобилизуются и мало зависят от бюджета, говорит политолог Константин Калачев. «Упразднение нижнего уровня муниципалитетов многих лишит статуса. Был депутат, стал никто», – сказал эксперт «Ведомостям».
Республика Алтай не первый регион, где реформа МСУ сопровождается недовольством местных жителей и элит. 16 мая «Ведомости» сообщали, что нижний уровень местного самоуправления в Красноярском крае ликвидировали за три с половиной недели по инициативе губернатора Михаила Котюкова.
Ликвидацию поселенческого уровня должны были принять на федеральном уровне новым законом об МСУ (рассматривался в Госдуме более трех лет), но после выступления главы Татарстана Рустама Минниханова против соответствующей новеллы спикер Думы Вячеслав Володин совместно с депутатами из «Единой России», ЛДПР и «Новых людей» внес межфракционные поправки, в соответствии с которыми субъекты смогут сами решать, переходить им на одноуровневую систему МСУ либо сохранить двухуровневую – с сельскими и городскими поселениями, – которую в первоначальном варианте законопроекта предлагалось ликвидировать. С учетом этих изменений в 2025 г. и был принят закон.