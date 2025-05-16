В Красноярском крае за три с половиной недели ликвидировали нижний уровень МСУ

Инициативу Котюкова сенатор назвал частью федеральной реформы. Клишас как сенатор от Красноярского края не может не выступить в поддержку реформы и ее имплементации в этом регионе, говорит политолог Ростислав Туровский. «На фоне разгоревшегося в крае конфликта его слово считается очень важным», – сказал он «Ведомостям». По словам эксперта, Красноярский край «слишком непрост»: в силу его размеров и самостоятельности местных элит там никогда не было жесткой вертикали, а муниципальные выборы часто являлись конкурентными. «В итоге Котюков запустил рискованный для себя процесс, который и в случае успеха будет иметь немало побочных эффектов», – предупреждает эксперт.