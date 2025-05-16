В Красноярском крае за три с половиной недели ликвидировали нижний уровень МСУ

В Красноярском крае за три с половиной недели ликвидировали нижний уровень МСУЭто объясняется конкуренцией на выборах в регионе, отмечают эксперты
Заксобрание Красноярского края во втором чтении приняло губернаторский законопроект о реформе местного самоуправления (МСУ), во-первых, ликвидирующий нижний уровень муниципалитетов (поселения), во-вторых, значительно укрупняющий верхний уровень (районы, часть из которых сливают друг с другом, преобразуются в округа). С момента внесения законодательной инициативы в региональный парламент (21 апреля) до ее утверждения прошло всего три с половиной недели, в течение которых противники реформы собирали подписи и записывали обращения против ее принятия. Накануне рассмотрения законопроекта во втором чтении семь суток административного ареста получил местный политолог Алексей Аксютенко – Центральный районный суд Красноярска посчитал нарушением установленного порядка проведения массового мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ) пост в его Telegram-канале с предложением к подписчикам выйти на акцию «Бессмертный полк» с плакатом «За родной район».
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков инициировал муниципальную реформу вскоре после принятия нового закона об МСУ, который рассматривался в Госдуме более трех лет. Изначально федеральные законодатели хотели упразднить двухуровневую систему МСУ, но после выступления главы Татарстана Рустама Минниханова против соответствующей новеллы спикер Думы Вячеслав Володин совместно с депутатами из «Единой России» (ЕР), ЛДПР и «Новых людей» внес межфракционные поправки, в соответствии с которыми субъекты смогут сами решать, переходить ли им на одноуровневую систему МСУ либо сохранить двухуровневую – с сельскими и городскими поселениями, которую в первоначальном варианте законопроекта предлагалось ликвидировать. С учетом этих изменений и был принят закон.
При рассмотрении законопроекта Котюкова в первом чтении 24 апреля депутатам заксобрания Красноярского края документ представил его первый заместитель Сергей Пономаренко. Он заявил, в частности, что «укрупнение муниципальных образований позволит укрепить кадровый потенциал органов местного самоуправления, оптимизировать систему управления, консолидировать на уровне округа финансовые, материальные ресурсы для планирования и реализации масштабных социальных проектов по строительству, капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры на территории округа».
В ходе рассмотрения законопроекта о реформе МСУ во втором чтении в заксобрании Красноярского края замглавы фракции КПРФ Александр Ратахин назвал разумным решение Госдумы дать право «субъектам самим принимать решение о переходе на одно- или двухуровневую систему». «Всегда был против решения федерации, которые не учитывали особенности нашего региона. Когда по одной кальке вносились изменения для Костромской области, для нашего края и, например, Якутии. Мы не должны, считаю, повторять чужие ошибки, должны учитывать специфику наших муниципальных образований», – призвал он. Коммунист попросил перенести рассмотрение законопроекта на 29 мая, чтобы к тому времени свои отзывы на него направили муниципальные советы всех уровней. Это предложение было отклонено большинством голосов.
Глава фракции ЛДПР Алексей Бойков внес несколько своих поправок к законопроекту «на основании многочисленных обращений граждан и депутатов представительных органов МСУ». В частности, он предлагал сохранить самостоятельность нескольких районов и оставить жителям муниципалитетов право выбирать глав на прямых выборах (в законопроекте предусмотрена процедура избрания представительными органами МСУ по представлению губернатора). Поправки Бойкова были отклонены.
Реформа МСУ в Красноярском крае
Котюкову, в прошлом министру науки и высшего образования России (2018–2020 гг.), точно не зачтется в плюс волна негатива, спровоцированная упразднением ряда районов Красноярского края вместе с ликвидацией поселкового самоуправления, говорит собеседник, близкий к администрации региона. С ним согласен политический консультант Василий Дамов: «Нужно показать себя максимально эффективным управленцем в регионе. А тут отличный повод: новая федеральная инициатива».
Накануне второго чтения законопроекта в заксобрании Красноярского края на помощь Котюкову пришел соавтор федерального закона об МСУ, делегированный им в Совет Федерации сенатор Андрей Клишас. В интервью изданию «Наш Красноярский край» Клишас объяснил, зачем, по его мнению, красноярцам нужна муниципальная реформа. По его словам, руководство региона консультировалось с ним по поводу законопроекта, а ускоренное принятие документа «не противоречит законодательству».
Инициативу Котюкова сенатор назвал частью федеральной реформы. Клишас как сенатор от Красноярского края не может не выступить в поддержку реформы и ее имплементации в этом регионе, говорит политолог Ростислав Туровский. «На фоне разгоревшегося в крае конфликта его слово считается очень важным», – сказал он «Ведомостям». По словам эксперта, Красноярский край «слишком непрост»: в силу его размеров и самостоятельности местных элит там никогда не было жесткой вертикали, а муниципальные выборы часто являлись конкурентными. «В итоге Котюков запустил рискованный для себя процесс, который и в случае успеха будет иметь немало побочных эффектов», – предупреждает эксперт.