Единороссы отпразднуют День семьи, любви и верности

Демография является одним из приоритетов государства, равно как и традиционные ценности, этим темам посвящена значительная часть работы исполнительной и законодательной власти, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Поэтому рекомендация депутатам отметить День семьи – это повод еще раз по всем аспектам этой темы поработать в регионах». В целом же, основной акцент в ходе региональной работы депутаты-одномандатники делают на том, что планируется в конкретном округе и ведут работу со своими избирателями, те же, кто избирался по спискам, больший акцент делают на федеральной повестке, считает Костин.