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Единороссы отпразднуют День семьи, любви и верности

Депутатам Госдумы выписали рекомендации на региональную неделю
Елена Мухаметшина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Депутаты Госдумы из «Единой России» должны отпраздновать День семьи, любви и верности. Об этом говорится в рекомендациях на неделю с 30 июня по 6 июля, когда депутаты работают в регионах (сам праздник, правда, отмечается 8 июля). «Ведомости»  ознакомились с рекомендациями, их подлинность подтвердили два собеседника в партии. Празднования дня семьи должны пройти в рамках партийного проекта «Крепкая семья». 

«В этот день проводятся различные мероприятия, направленные на укрепление семейных отношений и популяризацию традиционных ценностей. В частности, организуются праздничные концерты, выставки, мастер-классы и другие культурные и образовательные мероприятия», – говорится в напутствиях единороссам. Поэтому депутаты должны поздравить с праздником молодые и «уже давно существующие семьи». Среди тезисов же, которые предлагается распространять единороссам в соцсетях, есть, к примеру, такой: «Институт семьи, традиционные семейные ценности – это фундамент развития России».

Депутаты также должны принять участие в награждении победителей регионального этапа акций «История России в Великих святых», «Наследие Победы: сила в единстве», «История семьи — история страны», «Финансовая безопасность в цифровом мире», «Здорово быть здоровым». Все они проводились в рамках федерального проекта «Мир возможностей» по вовлечению детей и родителей в конкурсы, направленные на «создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей».

Продолжают депутаты летом встречи с победителями праймериз в регионах – в первую очередь из числа участников спецоперации. Депутаты должны обсудить «контуры» избирательной кампании с победителями праймериз и дать советы. Встретиться депутаты должны и с участниками кадрового проекта «Молодой гвардии «Единой России» «Политзавод», в рамках которого молодые единороссы проходят обучение по четырем направлениям: работа технологом предвыборного штаба, деятельность политического спикера, управление общественными проектами, политический SMM и дизайн.

Также есть и повторяющиеся из раза в раз в региональные недели рекомендации – о поддержке участников специальной военной операции и их семей, работе с муниципальными депутатами и первичным звеном партии, мониторинге  строительства объектов, правда, на этот раз не школ, а учреждений культуры. Причем депутатам предлагается встретиться с гражданами на таких объектах и проверить партийное брендирование домов культуры, библиотек и школ искусств в рамках партпроекта.

Раз в месяц перед началом региональной недели партия дает рекомендации для депутатов, и когда региональные недели совпадают с большими праздниками, то это естественно, учитывается в политическом календаре партии, поясняет замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Евгений Ревенко. «День семьи, любви и верности – это праздник, символизирующий традиционные ценности, поэтому депутатам было рекомендовано принять участие в мероприятиях связанных с чествованием семей», – добавил он. 

Демография является одним из приоритетов государства, равно как и традиционные ценности, этим темам посвящена значительная часть работы исполнительной и законодательной власти, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Поэтому рекомендация депутатам отметить День семьи – это повод еще раз по всем аспектам этой темы поработать в регионах». В целом же, основной акцент в ходе региональной работы депутаты-одномандатники делают на том, что планируется в конкретном округе и ведут работу со своими избирателями, те же, кто избирался по спискам, больший акцент делают на федеральной повестке, считает Костин.

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