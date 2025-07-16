Бундесвер закупит у США установки Typhon с ракетами средней дальности

Бундесвер закупит у США установки Typhon с ракетами средней дальностиЭто приведет к отказу России от моратория на размещение их в Европе
Германия собирается купить у США мобильные наземные пусковые установки (ПУ) Typhon и ведет конкретные переговоры об этом. О покупке этих систем намерен договориться министр обороны ФРГ Борис Писториус во время своего визита в Вашингтон и встречи со своим американским коллегой Питом Хегсетом. «Говоря очень простым языком, это системы наземного базирования, способные запускать различные крылатые ракеты на разную дальность», – заявил Писториус. При этом, по словам германского министра, Берлин намерен использовать Typhon только для сдерживания потенциальных противников.
Сами европейцы уже разрабатывают собственные системы, но на их создание потребуется не менее 7–10 лет, а возможность запускать ракеты средней дальности требуется Германии «уже сегодня». Сейчас эти ПУ оснащаются двумя типами ракет «земля – земля» – SM-6 (создана на базе зенитной ракеты флота) с дальностью менее 500 км и крылатой ракетой Tomahawk с дальностью около 1800 км – и могут поражать цели далеко в глубине территории России.
Установки Typhon начали активно разрабатываться США после их выхода в 2019 г. из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией. Москва, однако, заявила о моратории на развертывание таких вооружений в европейской части страны, пока они не развернуты НАТО.
В случае одобрения поставки систем Typhon в Германию ничего хорошего для российско-германских отношений не произойдет, констатирует старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. Для России продолжение милитаризации ФРГ – это плохой фактор, при этом у российского руководства есть понимание того, что конфронтационный внешнеполитический курс Берлина складывается на долгую перспективу работы германского правительства до конца 2020-х гг. К этим конфронтационным шагам относятся закупка вооружений, увеличение численности бундесвера, переход к его призывному комплектованию и усиление присутствия в Балтийском регионе. Москва, отмечает эксперт, рассматривает происходящее как более широкий процесс трансформации отношений между Россией и Западом, так как гипотетическое применение ракет средней дальности будет сюжетом отношений Москвы и НАТО, а не только Москвы и Берлина.
Условный региональный постдоговорный (после краха ДРСМД) мораторий на развертывание ракет соответствующих классов и так уже еле жив, отмечает сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. Появление ракетной системы средней дальности американского производства его окончательно похоронит. Остается вопрос, чем именно ответит на это Россия, а также какой будет в такой обстановке судьба панъевропейского проекта по созданию ракетных систем средней дальности наземного базирования ELSA. Если все закончится закупкой американских систем, то это станет лишним аргументом в пользу того, что вопросы региональной безопасности в Европе надо решать с США, подытоживает эксперт.
Чем дальше идет милитаризация Германии, тем больше пробивают дно российско-германские отношения, соглашается заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов. По его словам, министр обороны Писториус однозначно воспринимает Россию как врага и максимально использует военные расходы Германии для противостояния с ней, в том числе в Балтийском регионе. Россия вычеркнута из всех форматов партнерства с Германией, которая все больше отдаляется от переговорных процессов и втягивается в реальную войну против Москвы, отмечает эксперт.