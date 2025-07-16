Бундесвер закупит у США установки Typhon с ракетами средней дальности

В случае одобрения поставки систем Typhon в Германию ничего хорошего для российско-германских отношений не произойдет, констатирует старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. Для России продолжение милитаризации ФРГ – это плохой фактор, при этом у российского руководства есть понимание того, что конфронтационный внешнеполитический курс Берлина складывается на долгую перспективу работы германского правительства до конца 2020-х гг. К этим конфронтационным шагам относятся закупка вооружений, увеличение численности бундесвера, переход к его призывному комплектованию и усиление присутствия в Балтийском регионе. Москва, отмечает эксперт, рассматривает происходящее как более широкий процесс трансформации отношений между Россией и Западом, так как гипотетическое применение ракет средней дальности будет сюжетом отношений Москвы и НАТО, а не только Москвы и Берлина.