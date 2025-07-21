Правящая коалиция Японии потерпела крах на выборах

Правящая коалиция Японии потерпела крах на выборахОдна из причин – рост цен на рис и экономическая стагнация
Правящая коалиция из Либерально-демократической партии Японии (ЛДПЯ) и буддийской партии «Комэйто», вероятно, потеряет большинство по итогам прошедших 20 июля выборов в верхнюю палату парламента – палату советников. Раз в три года переизбирается половина ее депутатов, но в этом году к ним добавился еще один остававшийся вакантным мандат (т. е. всего 125 мест). Согласно первым экзитполам, ЛДПЯ и «Комэйто» вместе будут иметь меньше этой планки, на которую нацеливался и премьер Сигэру Исиба. По предварительным данным NHK, к 75 сохраняющимся мандатам ЛДПЯ сейчас добавит от 27 до 41 места, а ее младший партнер – от 5 до 12. По опросу газеты The Asahi Shimbun, 34 новых депутата будет у ЛДПЯ и 7 – у «Комэйто».
Впервые за послевоенную историю Японии правящая коалиция будет в меньшинстве сразу в обеих палатах парламента. Впрочем, теоретически правящие силы могут еще привлечь к себе какую-нибудь третью силу.
Пока не ясно, сколько получит крупнейшая оппозиционная сила – конституционно-демократическая партия. NHK дает ей диапазон от 18 до 30 мест, а The Asahi Shimbun – 24. Самый яркий прорыв заметен у двух партий правого толка – прежде всего у ультраконсервативной «Сансэйто», которая с двух мандатов в прошлом созыве вполне может увеличить свою численность до 20, и более умеренной Демократической партии для народа. Она, скорее всего, получит в свое распоряжение еще как минимум 16 мандатов. Обе эти силы популярны среди молодежи, а помимо откровенно популистских лозунгов продвигают снижение потребительского налога с нынешних 10%.
В октябре 2024 г. правящая коалиция уже была разгромлена на выборах в палату представителей, но смогла остаться у власти. Но повторная неудача может сказаться на карьере Исибы. То, что ему, возможно, теперь придется уйти в отставку, сказал, например, в разговоре с AFP профессор политологии Университета Досися Тору Ёсида.
Рост стоимости жизни был приоритетным вопросом, который беспокоил японцев перед нынешними выборами, пишет NHK. В частности, речь шла об удорожании риса из-за неурожая последних лет (цена доходила до $29 за 5 кг, что в 2 раза больше, чем год назад) при отсутствии роста зарплат. На этом фоне министры сельского хозяйства от ЛДПЯ, не до конца отошедшей еще от прошлогоднего скандала с тайным финансированием со стороны бизнеса, проявили себя весьма своеобразно. Сначала в отставку пришлось уйти Таку Это из-за слов о том, что он «не покупает рис», так как его дарят его сторонники в большом количестве.
Его сменил в мае амбициозный 44-летний Синдзиро Коидзуми – сын бывшего премьер-министра Дзюнитиро Коидзуми (2001–2006). Он тут же развернул кампанию по снижению цен на рис, выпустив запасы из госрезервов в продажу по цене практически в 2 раза ниже рыночной. Но это возымело отчасти обратный эффект, так как вызвало недовольство уже со стороны фермеров. В репортаже Bloomberg накануне выборов они жаловались, что новый министр сельского хозяйства почему-то занимает сторону потребителя, а не их, а сам не имеет представления об их труде. Японские СМИ часто пристально рассматривают популистские замашки Коидзуми-младшего, который безуспешно претендовал на роль лидера партии прошлой осенью и через соцсети пытается предстать таким же харизматиком, как его отец.
Наконец, не упрощало задачу правящей партии перед нынешними выборами отсутствие торговых договоренностей с США, которые обещают ввести против Японии пошлины в 25% уже с 1 августа. «Мы не будем легко идти на компромисс», – обещал Исиба. К слову, одним из требований президента США Дональда Трампа на переговорах стала закупка риса в его стране, чего сейчас Токио якобы не делает (Исиба это опровергал). Последний раз он имел возможность обсудить эту острую тему с министром финансов США Скоттом Бессентом 18 июля во время его визита в Японию. Тот по итогам поездки сказал, что «хорошая сделка важнее поспешной».
Показавшая же сейчас наиболее впечатляющий прогресс крайне правая партия «Сансэйто» (в переводе – «партия политического участия») была создана во время активной фазы пандемии COVID-19 в 2020 г. Она выросла на основе YouTube-канала, созданного в том числе ее лидером, 47-летним Сохэем Камиёй. Среди убеждений членов партии – антипрививочные настроения в отношении вакцин от COVID-19, борьба с глобалистами, радикальной гендерной политикой и, наконец, звучавший громко в ходе нынешней предвыборной программы лозунг «Японцы превыше всего». Камия не отрицает, что его вдохновляла и кампания Трампа, при этом на переговорах с США он выступает с более жесткой позиции.
Но именно иностранцы стали мишенью правопопулистской партии. «Если мы не сможем противостоять иностранному давлению, Япония станет колонией!» – говорил лидер партии на митингах. Раздражает ее и приток в страну иностранцев и якобы непропорциональная доля совершаемых ими преступлений. При этом официально численность иностранных граждан в Японии, где априори практически невозможен процесс ассимиляции, с 2020 г. выросла на 30% и сейчас приближается к отметке в 4 млн человек, что составляет всего около 3% от жителей страны.
Не обошлось без подозрений, что к успеху «Сансэйто» приложена «рука Москвы». Японские СМИ, в частности, обратили внимание на интервью баллотировавшейся в Токио от этой партии певицы Саи агентству Sputnik Japan. Посол России Николай Ноздрев раскритиковал подозрения во вмешательстве России, а представительство МИДа во Владивостоке – статью в The Japan Times о якобы продвижении «Сансэйто» через российских и китайских ботов и СМИ. К слову, упомянутая выше Сая накануне выборов в другом интервью – Nippon Television Network заявила, что ее страна должна обладать ядерным оружием.
На итогах выборов сказался целый комплекс накопившихся проблем ЛДПЯ, от которых Исиба избавиться не смог, говорит научный сотрудник Центра японских, корейских и монгольских исследований МГИМО Владимир Нелидов. Впрочем, говорить о том, что рисовый кризис сыграл здесь главную роль, не стоит: это и шлейф коррупционных скандалов последних лет, и неспособность сформулировать четкие приоритеты экономического развития, и сложные отношения с США. Правительство вряд ли прямо сейчас подаст в отставку с учетом фактора идущих переговоров с США, но вероятно, что отставка премьера теперь дело нескольких месяцев, допускает аналитик.
Проблемы с иностранцами в Японии последнее время действительно стали более актуальными, но именно «Сансэйто» открыто играет на националистических и даже ксенофобских настроениях японцев, подчеркивает Нелидов. При этом другие силы, например левого толка, выступают за интеграцию иностранцев, хотя говорить о возможности их полной ассимиляции в Японии невозможно – это не получалось даже у репатриантов из Бразилии.