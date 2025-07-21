Правящая коалиция Японии потерпела крах на выборах

Правящая коалиция из Либерально-демократической партии Японии (ЛДПЯ) и буддийской партии «Комэйто», вероятно, потеряет большинство по итогам прошедших 20 июля выборов в верхнюю палату парламента – палату советников. Раз в три года переизбирается половина ее депутатов, но в этом году к ним добавился еще один остававшийся вакантным мандат (т. е. всего 125 мест). Согласно первым экзитполам, ЛДПЯ и «Комэйто» вместе будут иметь меньше этой планки, на которую нацеливался и премьер Сигэру Исиба. По предварительным данным NHK, к 75 сохраняющимся мандатам ЛДПЯ сейчас добавит от 27 до 41 места, а ее младший партнер – от 5 до 12. По опросу газеты The Asahi Shimbun, 34 новых депутата будет у ЛДПЯ и 7 – у «Комэйто».