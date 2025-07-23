Список «Единой России» в 2026 году разделят на большое количество групп

Список «Единой России» в 2026 году разделят на большое количество группДля единороссов выгодна такая структура
Власти обсуждают возможную конфигурацию региональных групп «Единой России» на выборах в Госдуму в 2026 г. Она будет напоминать конфигурацию 2021 г., говорят два близких к администрации президента (АП) источника «Ведомостей». Тогда у «Единой России» было максимально большое количество региональных групп – 57.
«По сути, большинство групп формируются по правилу «один субъект – одна группа», – отмечает один из источников «Ведомостей», который говорит, что вновь будет повторение схемы 2021 г. Но при этом некоторые регионы объединяются.
«Единая Россия» всегда делает максимальное число региональных групп, чтобы получить максимум «на обрезках», поясняет он: «Допустим, цена мандата – 200 000 голосов избирателей в одном регионе. В случае если набрано больше голосов, они передаются в другие группы – там, где наибольший остаток голосов».
Пока рано говорить о структуре списка, говорит еще один близкий к АП собеседник «Ведомостей», конфигурация будет понятна в феврале – марте 2026 г. «Все-таки перерезали округа, это будет учитываться», – говорит он. По его словам, основной принцип формирования групп у единороссов такой – к большим и сильным регионам присоединяли небольшие, чтобы были проходные места.
Обсуждается, что большинство региональных групп могут возглавить главы регионов в качестве паровозов, говорят два источника «Ведомостей».
Сложности с формированием списков будут в тех регионах, где стало на один округ меньше, говорит один из собеседников: «Ресурсных одномандатников [теряющих округ] придется включить в списки, но тогда в списках придется потесниться тем, кто по ним избирался в 2021 г. Соответственно, кто-то окажется на непроходных местах».
Федеральная часть списка с высокой долей вероятности будет состоять из пяти человек, отмечает один из источников. До последнего момента будут замерять социологию, чтобы понять, кто будет выгоднее в федеральной части, добавляет он. Решение по присутствию в федеральной части списка высокопоставленных людей принимает в том числе первое лицо, говорит еще один собеседник.
Списки кандидатов выдвигаются на съезде (в июне в год выборов). В 2021 г. в общефедеральную часть списка входили на тот момент министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и на тот момент уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова.
Тогда было сформировано 57 региональных групп, из которых 50 возглавляли губернаторы.
Небольшие группы 2021 г.
«Супергруппой» в тот год была региональная группа № 1 по Дальнему Востоку, куда вошли Забайкалье, Камчатка, Приморье, Сахалин, Хабаровский край, Амурская, Магаданская области, Чукотка, Еврейская автономная область. Возглавлял эту группу вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Еще одна большая группа была № 9 по УрФО, тогда ее возглавлял на тот момент полпред в УрФО, а сейчас секретарь генсовета партии Владимир Якушев. В группу входили Курганская, Тюменская области, ХМАО и ЯНАО.
Конфигурация региональных групп подвержена двум разновекторным тенденциям, которые связаны с тем, кто попадет в списки, считает политический юрист Олег Захаров. Первый принцип – мандатный, когда соединение в одну группу нескольких удачных для партии регионов обеспечивает мандаты статусным фигурам или их ставленникам, которые «не могут проиграть». «Или если в группе объединяются нескольких неблагополучных регионов и кандидаты в ней мотивированы активно «набирать очки», обеспечивать высокий процент партии в сложных для нее регионах», – говорит Захаров.
Второй принцип – это персонализация ответственности за результат, объясняет Захаров. «В этом случае группы максимально «расшивают» по регионам, минимизируя их число в каждой группе и увеличивая общее число групп. Тогда каждый кандидат-списочник сталкивается с тем, что его мандат больше зависит от его личного вклада, активной работы с электоратом, его мобилизацией и админресурсом. Это снижает предопределенность мандатов, но зато показывает усилия каждого кандидата», – считает Захаров.
У «Единой России» эти две тенденции, по сути, объединяются. Большое количество региональных групп является мощным электоральным стимулом для тех, кто их возглавляет, считает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «Каждый регион и каждый губернатор заинтересованы в достижении максимального результата, чтобы получить представительство в Госдуме через список «Единой России».
В подготовке материала участвовал Максим Иванов