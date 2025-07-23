Список «Единой России» в 2026 году разделят на большое количество групп

Пока рано говорить о структуре списка, говорит еще один близкий к АП собеседник «Ведомостей», конфигурация будет понятна в феврале – марте 2026 г. «Все-таки перерезали округа, это будет учитываться», – говорит он. По его словам, основной принцип формирования групп у единороссов такой – к большим и сильным регионам присоединяли небольшие, чтобы были проходные места.