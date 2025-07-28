Депутатов «Единой России» предупредили о последствиях за вручение подарков

«Практически все партии используют подобные методички, чтобы избежать обвинений в подкупе избирателей, – отмечает юрист Олег Захаров. – В судебной практике давно выработался принцип вины кандидата, согласно которому действия, осуществляемые не самим кандидатом, хотя бы и в его интересах, не могут стать основанием для снятия его с выборов. Поэтому партии используют такой способ ухода от рисков: благотворительная деятельность и вручение избирателям подарков и ценностей осуществляются как бы с участием партии и как бы благодаря кандидатам, но не ими и не партией фактически и юридически, и в случае жалобы всегда есть кто-то, будь то МГЕР или фонд поддержки партии, кто формально организует весь этот процесс и несет на себе все риски и ответственность».