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Депутатов «Единой России» предупредили о последствиях за вручение подарков

В выборных регионах подарки в ходе мероприятий должны дарить не парламентарии и не кандидаты от партии
Елена Мухаметшина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Депутаты Госдумы ушли почти на полуторамесячные каникулы – месяц у них будет официальный отпуск (с 4 августа по 1 сентября) и три недели депутаты поработают в регионах, от которых они избраны (с 28 июля по 3 августа и со 2 по 14 сентября). В региональные недели и в отпуске депутатам рекомендовали принять участие в разных праздниках, а также в преддверии региональных выборов предупредили, что нужно соблюдать условия, «исключающие возможность обвинения в подкупе». «Ведомости» ознакомились с рекомендациями для депутатов на период с 28 июля по 14 сентября.

Рекомендации почти сразу начинаются с дисклеймера. В нем говорится, что при проведении мероприятий в предвыборных регионах надо учитывать «юридические аспекты». В частности, в таких регионах организация мероприятий, в том числе освещение в СМИ и интернете, «должна проходить с соблюдением условий, исключающих возможность обвинения в подкупе». «Непосредственно избирательное объединение (партия, региональное и местное отделение) и кандидаты, выдвинутые от партии, не принимают непосредственного участия в сборе и передаче материальных ценностей. Вместо этого используется МГЕР, «активисты партии» и т. д. То есть организации, не имеющие прямой юридической связи с кандидатом или избирательным объединением», – прямо говорится в тексте.

Приводится пример подобных мероприятий. Депутатам рекомендуют принять участие в акции «Собери ребенка в школу» и помочь детям из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей, из семей участников спецоперации и проч. В частности, предполагается приглашение в региональные отделения партии детей и родителей, где им вручат подарки (рюкзаки, канцелярские принадлежности, учебную литературу, сертификаты на приобретение школьных принадлежностей и денежные выплаты). Рекомендуется «по возможности закупать школьные принадлежности с патриотической символикой», говорится в тексте.

«Практически все партии используют подобные методички, чтобы избежать обвинений в подкупе избирателей, – отмечает юрист Олег Захаров. – В судебной практике давно выработался принцип вины кандидата, согласно которому действия, осуществляемые не самим кандидатом, хотя бы и в его интересах, не могут стать основанием для снятия его с выборов. Поэтому партии используют такой способ ухода от рисков: благотворительная деятельность и вручение избирателям подарков и ценностей осуществляются как бы с участием партии и как бы благодаря кандидатам, но не ими и не партией фактически и юридически, и в случае жалобы всегда есть кто-то, будь то МГЕР или фонд поддержки партии, кто формально организует весь этот процесс и несет на себе все риски и ответственность».

Депутаты, как следует из рекомендаций, также должны встретиться с кандидатами на выборах, проконсультировать их по нюансам избирательных кампаний. «Допускается сопровождение кандидата на встречах с избирателями и в ходе предвыборных мероприятий», – говорится в документе. Но работа должна исключать элементы прямой агитации за кандидата и носить «только консультативный характер».

Также депутатам рекомендуется принять участие в партийных мероприятиях, приуроченных к разным праздникам. К примеру, в День железнодорожника (3 августа) предлагается поздравить проводниц и машинистов, подарив цветы и подарочные наборы к чаю. В День физкультурника (9 августа) – принять участие в зарядках, которые проводят известные спортсмены в регионах. В День строителя (10 августа), День шахтера (31 августа), День работников нефтяной и газовой промышленности (7 сентября) – поздравить трудовые коллективы. В День государственного флага (22 августа) – повести «Разговоры о важном» в штабах общественной поддержки, где следует рассказать школьникам и студентам «о значимости патриотизма, важности защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей» и проч.

Есть и рекомендации, которые повторяются каждую региональную неделю, – поддержка семей военнослужащих, участвующих в спецоперации, работа с местными депутатами и первичным звеном партии и реализация предвыборной программы партии.

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