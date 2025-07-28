Дональд Трамп пытается замирить Таиланд и Камбоджу

Дональд Трамп пытается замирить Таиланд и КамбоджуОн использует для этого торговые рычаги, но есть и другие кандидаты в посредники
Президент США Дональд Трамп взялся разрешить еще один вспыхнувший в 2025 г. международный военный конфликт, на этот раз в Юго-Восточной Азии – между Таиландом и Камбоджей. 26 июля он провел поочередные телефонные разговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхамом Вечаячаем и премьером Камбоджи Хун Манетом. По их итогам американский президент в соцсети Truth Social рассказал о своем традиционном подходе к урегулированию.
«Обе стороны стремятся к немедленному прекращению огня и установлению мира. Они также хотят вернуться за «стол переговоров» с США (относительно снижения пошлин – обеим странам грозят 36%-ные тарифы с 1 августа. – «Ведомости»), что, по нашему мнению, неуместно делать до тех пор, пока не прекратятся боевые действия. Они согласились немедленно встретиться и быстро договориться о прекращении огня и в конечном счете о МИРЕ!» – заверил Трамп. Он также сравнил это военное обострение между двумя королевствами с весенним конфликтом между Индией и Пакистаном, который удалось прекратить при американском участии.
Хун Манет 27 июля подтвердил, что две страны договорились о немедленном и безоговорочном прекращении огня при прямом посредничестве Трампа. Он поручил министру иностранных дел Камбоджи Праку Сокхону координировать свои действия в этом контексте с американским госсекретарем Марко Рубио и главой тайского МИДа Маритом Сангиампхонгом. Власти Таиланда, в свою очередь, тоже поддержали идею о прекращении огня, но, как отметили в МИДе, с их точки зрения, такого «искреннего намерения» еще нет в соседней стране.
Еще до вмешательства Трампа на словах свои услуги посредничества успели предложить Китай и Малайзия в лице премьера Анвара Ибрагима, председательствующая в 2025 г. в АСЕАН (и Таиланд, и Камбоджа – члены этой региональной организации. – «Ведомости»). 27 июля представитель МИД Таиланда Никорндей Баланкура подтвердил, что представители двух стран проведут встречу в Малайзии уже 28 июля, передает агентство «Синьхуа».
По состоянию на утро 27 июля бои продолжались сразу на пяти участках, в том числе в районе древнего храма Прасат Та Кхвай, сообщали власти таиландской провинции Сурин. Таиландская армия снова использовала для авиаударов истребители F-16 и JAS 39 Gripen, а Камбоджа продолжает обстрелы системами залпового огня БМ-21 «Град». Стороны стягивают к КПП на границе бронетехнику и продолжают взаимно обвинять друг друга. А накануне Таиланд объявил о введении военного положения и в части приморских провинций Трат и Чантхабури. Всего минздрав Таиланда сообщал более чем о 138 000 эвакуированных из приграничных регионов, а власти Камбоджи – о 23 000.
При этом 26 июля бои временно прекращались, писало издание The Nation со ссылкой на тайскую армию, но не благодаря усилиям Трампа, а благодаря погодным условиям – проливным дождям.
В ходе нынешнего конфликта стало еще более очевидным, что реальные рычаги управления в Камбодже сохраняются у отца Хун Манета – многолетнего правителя страны Хун Сена, который назначил сына своим преемником в 2023 г. (сам он возглавил верхнюю палату парламента – сенат). В частности, издание Khmer Times опровергло слухи о его бегстве и сообщило, что он «командует армией в Камбодже с помощью видеосистемы вместе с премьер-министром, министром национальной обороны, главнокомандующим вооруженными силами».
К слову, отстранение с 1 июля от должности конституционным судом премьер-министра Таиланда Пхетхонгтхан Чинават произошло именно по итогам ее утекшего в прессу разговора с Хун Сеном, которого она назвала в нем «дядей» и раскритиковала действия своей армии в ходе предыдущих стычек на границе. Ее отца Таксина Чинавата связывают узы дружбы с Хун Сеном, который укрывал его у себя после военного переворота 2006 г.
Конфликт Таиланда и Камбоджи с применением тяжелой артиллерии и авиации вдоль границы начался утром 24 июля. Стороны обвинили друг друга в эскалации насилия. За день до того Таиланд обвинил Камбоджу в установке противопехотных мин на его территории, в результате чего подорвалось трое тайских солдат. Стороны после этого понизили статус своего дипломатического представительства.
Корни территориальной проблемы Таиланда и Камбоджи уходят в историю французского Индокитая, демаркации границы в начале XX в. Наиболее ожесточенный спор между сторонами идет вокруг принадлежности территорий средневековых храмовых комплексов Пра Вихеар и Та Моан Тхом. Международный суд ООН несколько раз выносил решения в пользу принадлежности святынь Камбодже, с чем не согласен Таиланд.
От территориального спора стороны на официальном уровне пока не отступаются, а вот возможностей его продолжать, скорее всего, у них не так уж и много, указывает директор Центра АСЕАН при МГИМО Екатерина Колдунова. По ее словам, обе страны во многом живут за счет туризма и самый первый вопрос, которым задаются все СМИ, – влияние конфликта на турпоток.
Еще одна возможная альтернативная причина столкновения двух стран, указывает эксперт, «передел важных для Юго-Восточной Азии маршрутов пограничного наркотрафика, точнее контроля над ними».
В военном плане, напоминает Колдунова, Камбоджа и Таиланд далеко не тяжеловесы и длительное противостояние они вряд ли выдержат. Поэтому даже просто для того, чтобы перевести дыхание, им необходимо садиться за стол переговоров. Не стоит исключать и версию о «прощупывании» Америкой Китая через своих союзников и близких партнеров в Азии, говорит эксперт. «Пекин напрямую ввязываться ни в какие конфликты не будет, тем более такой, как между Таиландом и Камбоджей. Более того, Бангкок сейчас уже не настолько сильно проамериканский: союзнические с США отношения сохраняются, но Таиланд с 2014 г. активно «хеджируется» в плане диверсификации партнерств и связанных с ними рисков», – указывает Колдунова.
Звучащее мнение о том, что Трамп мог быть как-либо причастен к «развязыванию» конфликта с последующим его разрешением ради лавров в виде Нобелевской премии мира, вряд ли имеет под собой основания, возражает замдиректора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Александр Королев. Для него сам регион Юго-Восточной Азии и конкретно дела АСЕАН не входят в список приоритетов – в отличие от Украины и Израиля. «Посреднические» усилия Трампа в конфликте Таиланда и Камбоджи, продолжает Королев, по форме сходны с теми, что он прилагает на украинском направлении, – это устрашение его участников и ультиматумы. И если в случае России это не работает, то в данном кейсе торговые стимулы могут быть важны для Пномпеня и Бангкока.
Эксперт отмечает, что сразу после телефонных звонков Трампа интенсивность боевых действий снизилась. Что же касается посредничества Малайзии, то у нее есть положительный исторический опыт в этом деле (например, во вьетнамско-кампучийском конфликте 1970-х гг.), напоминает Королев. Как итог, совокупность усилий Малайзии и ультиматума Трампа вполне может привести к заморозке конфликта, заключает аналитик.