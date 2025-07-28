Дональд Трамп пытается замирить Таиланд и Камбоджу

В военном плане, напоминает Колдунова, Камбоджа и Таиланд далеко не тяжеловесы и длительное противостояние они вряд ли выдержат. Поэтому даже просто для того, чтобы перевести дыхание, им необходимо садиться за стол переговоров. Не стоит исключать и версию о «прощупывании» Америкой Китая через своих союзников и близких партнеров в Азии, говорит эксперт. «Пекин напрямую ввязываться ни в какие конфликты не будет, тем более такой, как между Таиландом и Камбоджей. Более того, Бангкок сейчас уже не настолько сильно проамериканский: союзнические с США отношения сохраняются, но Таиланд с 2014 г. активно «хеджируется» в плане диверсификации партнерств и связанных с ними рисков», – указывает Колдунова.