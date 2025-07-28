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Думская комиссия предложила депутату Селезневу извиниться перед коллегой Ниловым

Высказывания члена фракции ЛДПР нанесли ущерб чести и достоинству исключенного из партии
Александр Тихонов
Валерий Селезнев не считает свои слова оскорблением и извиняться перед бывшим однопартийцем Ниловым не собирается
Валерий Селезнев не считает свои слова оскорблением и извиняться перед бывшим однопартийцем Ниловым не собирается / Кирилл Каллиников / РИА Новости

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики рассмотрела обращение депутата Ярослава Нилова в связи с публикацией в Telegram-канале члена фракции ЛДПР Валерия Селезнева от 18 июня, в которой тот заявил о необходимости исключения Нилова из партийных рядов и допустил ряд критических высказываний в отношении экс-коллеги по депутатскому объединению. Проект обращения на имя главы комиссии Валентины Терешковой («Единая Россия») составил юрист, экс-депутат Госдумы от ЛДПР Валерий Золочевский, в распоряжении «Ведомостей» есть копия решения.

В нем говорится, что комиссия решила указать Селезневу «на недопустимость нарушения норм депутатской этики, выразившегося в высказываниях, наносящих ущерб чести и достоинству депутата Государственной думы Нилова». «Предложить депутату Государственной думы Селезневу принести публичные извинения депутату Государственной думы Нилову», – отмечается в решении за подписью Терешковой. Документ направлен председателю Госдумы Вячеславу Володину.

В арсенале комиссии по этике нет действенных санкций за нарушение депутатами морально-этических норм, говорит юрист Олег Захаров. Поэтому в подобных случаях, по его словам, комиссия рекомендует или предлагает совершить те или иные действия, но лишить депутата мандата за их невыполнение комиссия не может.

Депутаты на конвейере

Мнения

В посте, который стал поводом для обращения в комиссию по этике, Селезнев, в частности, назвал коллегу «мелким аппаратным интриганом». «Пора прощаться с Ниловым настала, об этом говорят и пишут наши активисты, координаторы и просто неравнодушные сторонники партии, требуя исключить депутата Нилова из партии, сняв с него все полномочия, которые без партии он никогда бы не получил», – писал член фракции ЛДПР.

Нилов сказал «Ведомостям», что ему стыдно за то, что комиссии пришлось рассматривать этот вопрос, хотя при личной встрече он предлагал Селезневу извиниться. «Никакой комиссии бы не было, если бы он принес извинения. Селезнев никогда не занимался партийной деятельностью, а всегда был успешным бизнесменом, поэтому мне странно было слышать от него оценки моей партийной работы. Желая выслужиться, нельзя опускаться до оскорблений», – заявил Нилов.

Селезнев сказал «Ведомостям», что решения комиссии еще не видел, но извиняться перед экс-коллегой по фракции он не намерен. «Я объяснил комиссии, что не оскорблял депутата Нилова, отношусь к нему как профессионалу с точки зрения его депутатской работы, но он совершал действия, направленные на подрыв партии, и именно это я и отразил в своем посте», – заявил депутат от ЛДПР.

Президиум высшего совета ЛДПР исключил Нилова из партии 25 июня. Один из представителей команды покойного лидера Владимира Жириновского, возглавляющий комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, публично критиковал ситуацию в партии. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий расценивал действия Нилова как клевету, которая порочит репутацию партии. Нилов планирует обжаловать решение об исключении из ЛДПР в суде.

Золочевский сказал «Ведомостям», что уверен, что решение думской комиссии по вопросам этики – «первая небольшая победа, за которой последуют и более значительные».

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