Думская комиссия предложила депутату Селезневу извиниться перед коллегой Ниловым

Нилов сказал «Ведомостям», что ему стыдно за то, что комиссии пришлось рассматривать этот вопрос, хотя при личной встрече он предлагал Селезневу извиниться. «Никакой комиссии бы не было, если бы он принес извинения. Селезнев никогда не занимался партийной деятельностью, а всегда был успешным бизнесменом, поэтому мне странно было слышать от него оценки моей партийной работы. Желая выслужиться, нельзя опускаться до оскорблений», – заявил Нилов.