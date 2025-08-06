Отставки мэров стали распространенным трендом в этом электоральном сезоне

4 августа врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов сообщил в своем Telegram-канале, что под непосредственный контроль регионального правительства переходит «ситуация с управлением Моршанска». «Очевидно, что не только предыдущий глава города не справился, но и часть существующей команды муниципалитета тоже опустила руки», – написал чиновник. Этому заявлению предшествовала критика экс-мэра Романа Поленкова: в частности, 8 июля Первышов заявлял, что с назначением главы города в феврале 2025 г. «поторопились». По словам врио губернатора, «нет такого вопроса, где бы у вас (мэра Моршанска. – «Ведомости») не было проблем». Вскоре после этого Поленков ушел в отставку. По мнению Первышова, «будущим главой Моршанска может быть только тот, кто действительно нацелен на работу в интересах всех жителей». Он пообещал представить такую кандидатуру «через некоторое время».