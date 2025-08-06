Отставки мэров стали распространенным трендом в этом электоральном сезоне

Отставки мэров стали распространенным трендом в этом электоральном сезонеПеревод стрелок помогает губернатору выглядеть сильным лидером в глазах избирателей
Сразу несколько мэров покинули свои посты за последние месяцы в регионах, где 14 сентября предстоят выборы губернаторов. В ближайшее время освободится должность главы Вилючинска – накануне резкой критике губернатора Камчатки Владимира Солодова подвергся мэр города Игорь Головчак. «Считаю текущую работу администрации города, и особенно реагирование власти на чрезвычайную ситуацию (на полуострове 30 июля произошло мощное землетрясение. – «Ведомости»), неудовлетворительной», – написал Солодов в своем Telegram-канале. Глава Камчатки баллотируется на второй срок.
4 августа врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов сообщил в своем Telegram-канале, что под непосредственный контроль регионального правительства переходит «ситуация с управлением Моршанска». «Очевидно, что не только предыдущий глава города не справился, но и часть существующей команды муниципалитета тоже опустила руки», – написал чиновник. Этому заявлению предшествовала критика экс-мэра Романа Поленкова: в частности, 8 июля Первышов заявлял, что с назначением главы города в феврале 2025 г. «поторопились». По словам врио губернатора, «нет такого вопроса, где бы у вас (мэра Моршанска. – «Ведомости») не было проблем». Вскоре после этого Поленков ушел в отставку. По мнению Первышова, «будущим главой Моршанска может быть только тот, кто действительно нацелен на работу в интересах всех жителей». Он пообещал представить такую кандидатуру «через некоторое время».
Этим летом также покинули свои посты мэры Оренбурга и Новочебоксарска (Чувашия) Сергей Салмин и Максим Семенов. Салмин фактически не исполнял обязанности с февраля, поскольку отправился добровольцем на спецоперацию; 3 июля депутаты горсовета Оренбурга приняли его отставку. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев Салмина публично не критиковал. Впрочем, теперь уже экс-мэру сильно досталось в 2024 г. в связи с весенним паводком: местные жители активно требовали его отставки.
Главу Новочебоксарска единоросса Семенова депутаты уволили со второй попытки 23 июня. Отставка была инициирована членами фракции СР, поддержанными однопартийцем, главой Чувашии Олегом Николаевым. Первая попытка уволить Семенова провалилась в апреле, когда депутатам не хватило голосов для принятия решения. Чиновника критиковали, в частности, за срыв плана по набору контрактников в Минобороны и необоснованные премии подчиненным. Николаев баллотируется на второй срок.
10 апреля депутаты Курского горсобрания отправили в отставку мэра Игоря Куцака, которого регулярно критиковал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Новый мэр, скорее всего, будет назначен после выборов главы региона, говорит политолог Владимир Слатинов.
Губернаторы по давней традиции используют мэров в роли козлов отпущения и считают эту тактику эффективной для повышения своих рейтингов, говорит политолог Ростислав Туровский. Перевод стрелок на фактических подчиненных – давняя предвыборная технология, отмечает политолог Александр Кынев.-
Сразу несколько мэров покинули свои посты за последние месяцы в регионах, где 14 сентября предстоят выборы губернаторов. В ближайшее время освободится должность главы Вилючинска – накануне резкой критике губернатора Камчатки Владимира Солодова подвергся мэр города Игорь Головчак. «Считаю текущую работу администрации города, и особенно реагирование власти на чрезвычайную ситуацию (на полуострове 30 июля произошло мощное землетрясение. – «Ведомости»), неудовлетворительной. По результатам объезда потребовал отставки главы города Игоря Головчака», – написал Солодов в своем Telegram-канале.
Глава Камчатки баллотируется на второй срок, 18 июня «Ведомости» сообщали, что здесь предстоит одна из самых сложных губернаторских кампаний. Впрочем, потенциально главный оппонент Солодова – глава регионального отделения «Справедливой России» (СР), известная в крае журналистка Александра Новикова впоследствии не была выдвинута для участия в выборах.
4 августа врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов сообщил в своем Telegram-канале, что под непосредственный контроль регионального правительства переходит «ситуация с управлением Моршанска». «Очевидно, что не только предыдущий глава города не справился, но и часть существующей команды муниципалитета тоже опустила руки», – написал чиновник. Этому заявлению предшествовала критика экс-мэра Романа Поленкова: в частности, 8 июля Первышов заявлял, что с назначением главы города в феврале 2025 г. «поторопились». По словам врио губернатора, «нет такого вопроса, где бы у вас (мэра Моршанска. – «Ведомости») не было проблем». Вскоре после этого Поленков ушел в отставку. По мнению Первышова, «будущим главой Моршанска может быть только тот, кто действительно нацелен на работу в интересах всех жителей». Он пообещал представить такую кандидатуру «через некоторое время».
Этим летом также покинули свои посты мэры Оренбурга и Новочебоксарска (Чувашия) Сергей Салмин и Максим Семенов. Салмин фактически не исполнял обязанности с февраля, поскольку отправился добровольцем на спецоперацию; 3 июля депутаты горсовета Оренбурга приняли его отставку. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев Салмина публично не критиковал. Впрочем, теперь уже экс-мэру сильно досталось в 2024 г. в связи с весенним паводком: местные жители активно требовали его отставки.
Главу Новочебоксарска единоросса Семенова депутаты уволили со второй попытки 23 июня. Отставка была инициирована членами фракции СР, поддержанными однопартийцем, главой Чувашии Олегом Николаевым. Первая попытка уволить Семенова провалилась в апреле, когда депутатам не хватило голосов для принятия решения. Чиновника критиковали, в частности, за срыв плана по набору контрактников в Минобороны и необоснованные премии подчиненным. Николаев баллотируется на второй срок.
10 апреля депутаты Курского горсобрания отправили в отставку мэра Игоря Куцака, которого регулярно критиковал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Новый мэр, скорее всего, будет назначен после выборов главы региона, говорит политолог Владимир Слатинов. «Нет смысла делать это до выборов и брать на себя риски, а пока можно лучше присмотреться к местным кадрам либо привлечь кого-то со стороны. Это вполне рациональная стратегия», – сказал он «Ведомостям».
Губернаторы по давней традиции используют мэров в роли козлов отпущения и считают эту тактику эффективной для повышения своих рейтингов, говорит политолог Ростислав Туровский. «В этом электоральном сезоне это превратилось в распространенный тренд – на мэров всегда легко перевести стрелки по поводу любых местных проблем, а губернатор выглядит сильным лидером, наводящим порядок на территории. Чаще всего для этого выбирают некрупные города со слабыми и непопулярными мэрами, заодно продвигая на их место более лояльных людей», – сказал он «Ведомостям». По словам Туровского, важно, чтобы этот «флешмоб» нашел свои границы, поскольку слишком частые замены мэров не приносят стабильности.
Перевод стрелок на фактических подчиненных – давняя предвыборная технология, отмечает политолог Александр Кынев. «Тем более что городское хозяйство, ЖКХ – темы проблемные, поэтому под выборы отправить в отставку фактического подчиненного губернатора практически ничего не мешает», – сказал эксперт.