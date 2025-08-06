Как посадка главы Гагаузии скажется на политической ситуации в Молдавии

■ В январе 2012 г. был арестован казахстанский политик и лидер партии «Алга!» Владимир Козлов по обвинениям, связанным с забастовкой в Жанаозене. Его осудили по статьям о разжигании социальной вражды и призывах к свержению конституционного порядка. В 2016 г. он был условно-досрочно освобожден.

■ В феврале 2013 г. в Азербайджане накануне президентской кампании был арестован лидер на тот момент незарегистрированной оппозиционной партии «Республиканская альтернатива» Ильгар Мамедов. Его обвинили в организации беспорядков в Исмаиллинском районе и приговорили к семи годам лишения свободы. ЕСПЧ признал дело политически мотивированным. В 2018 г. Мамедов вышел на свободу и власти Азербайджана выплатили ему компенсацию.

■ В сентябре 2023 г. при попытке выехать из Нагорного Карабаха в Армению азербайджанскими властями был задержан экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян. Баку обвинил его в финансировании терроризма, участии в создании вооруженных формирований и незаконном пересечении границы. Также власти Азербайджана задержали и других бывших руководителей Нагорного Карабаха.

■ В апреле 2019 г. от должности мэра Риги (Латвия) был отстранен Нил Ушаков. Его подозревали в нарушениях, связанных с коррупцией на муниципальном предприятии городского общественного транспорта Rigas satiksme. Претензии в свой адрес Ушаков называл «юридически слабыми и политизированными».