Как посадка главы Гагаузии скажется на политической ситуации в Молдавии

Как посадка главы Гагаузии скажется на политической ситуации в МолдавииОппозиция назвала это решение местью главы государства Майи Санду
Суд Кишинева 5 августа приговорил главу (башкана) автономной Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам тюрьмы полузакрытого типа по делу о незаконном финансировании политических партий и избирательных кампаний, сообщило местное издание NewsMaker. Согласно решению суда, она также обязана будет вернуть государству более 40 млн леев (свыше $2,3 млн), которые якобы использовались ею для незаконной деятельности. Вместе с Гуцул по этому делу суд приговорил к шести годам лишения свободы бывшего руководителя столичного офиса партии «Шор» (ликвидирована решением конституционного суда республики в 2023 г.) Светлану Попан. У нее конфискуют 9 млн леев (около $530 000).
Кишинев против Гагаузии
Гуцул возглавила Гагаузию в мае 2023 г. после победы на региональных выборах в качестве кандидата от партии «Шор», основанной беглым молдавским бизнесменом Иланом Шором, который был заочно приговорен к 15 годам тюрьмы по делу о хищении $1 млрд из молдавской банковской системы. Впоследствии Кишинев не признал результаты голосования в автономии и отказался включать Гуцул в состав молдавского правительства, как того требует конституция. А в октябре 2024 г. Евросоюз (ЕС) ввел против политика санкции за «продвижение сепаратизма» и «попытки свергнуть конституционный строй» в Молдавии.
Башкан Гагаузии была задержана сотрудниками Национального антикоррупционного центра 25 марта в аэропорту Кишинева при попытке вылететь в Стамбул, где она планировала принять участие в Международном журналистском конгрессе. Через пару дней после задержания Гуцул через своих адвокатов направила официальное обращение к президентам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Эрдогану с призывом оказать поддержку гагаузской автономии и содействовать ее освобождению.
Молдавская автономия с тюркским большинством
По версии Антикоррупционной прокуратуры Молдавии, с 2019 по 2022 г. Гуцул, будучи секретарем «Шор», систематически ввозила в республику «неучтенные деньги» из России от некоей группировки для финансирования партии. А в период с сентября по ноябрь 2022 г. она якобы координировала деятельность ряда территориальных отделений «Шор» во время антиправительственных протестов.
Последствия для Молдавии и автономии
Судебный приговор в отношении Гуцул – показательное дело молдавских властей, призванное запугать сторонников и проводников интересов Шора в республике, говорит проживающий в Молдавии независимый политолог Галия Ибрагимова. «Молдавия – крайне бедная страна. Ей сложно противостоять информационному влиянию молдавской оппозиции. Дело против Гуцул ведется с целью демонстрации необратимости наказания для тех, кто замешан в сетке Шора. Вряд ли это позволит властям побороть коррупцию, но по крайней мере заставит оппозицию напрячься», – объясняет эксперт.
В то же время этот судебный приговор никак не отразится на процессе интеграции Молдавии в ЕС, полагает Ибрагимова: «Скорее всего, европейцы одобряют решение молдавских судей. Тем более что в республике сегодня продолжается судебная реформа, которая проходит под наблюдением европейских чиновников и судей». Это «предвыборный» приговор, призванный отвлечь внимание граждан от накопившихся в стране проблем, вызванных некомпетентностью нынешних властей, полагает глава кишиневского центра анализа, исследований и прогнозирования Balkan-Centre Сергей Манастырлы.
Кого из крупных политиков преследовали на постсоветском пространстве
■ В феврале 2013 г. в Азербайджане накануне президентской кампании был арестован лидер на тот момент незарегистрированной оппозиционной партии «Республиканская альтернатива» Ильгар Мамедов. Его обвинили в организации беспорядков в Исмаиллинском районе и приговорили к семи годам лишения свободы. ЕСПЧ признал дело политически мотивированным. В 2018 г. Мамедов вышел на свободу и власти Азербайджана выплатили ему компенсацию.
■ В сентябре 2023 г. при попытке выехать из Нагорного Карабаха в Армению азербайджанскими властями был задержан экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян. Баку обвинил его в финансировании терроризма, участии в создании вооруженных формирований и незаконном пересечении границы. Также власти Азербайджана задержали и других бывших руководителей Нагорного Карабаха.
■ В апреле 2019 г. от должности мэра Риги (Латвия) был отстранен Нил Ушаков. Его подозревали в нарушениях, связанных с коррупцией на муниципальном предприятии городского общественного транспорта Rigas satiksme. Претензии в свой адрес Ушаков называл «юридически слабыми и политизированными».
Помимо этого, продолжает эксперт, вердикт Гуцул должен перевести фокус с неприятной для властей ситуации с задержанием в Греции одиозного молдавского бизнесмена Влада Плахотнюка. Тот угрожает Кишиневу публикацией компромата на первых лиц государства. Бывший председатель демократической партии Плахотнюк с 2019 г. проживает за пределами Молдавии. Он является фигурантом уголовных дел по статьям об организованной преступности, мошенничестве и отмывании денег (в частности, о выводе до 1 млрд евро из молдавских банков) как у себя на родине, так и в России. Бизнесмена задержали 22 июля в Афинах греческие силовики при помощи Интерпола при попытке вылететь в Дубай.
Расследование и следствие в отношении Гуцул шли очень вяло до марта прошлого года и ускорились лишь после встречи башкана с Путиным в Кремле, замечает Манастырлы. По его мнению, преследование оппозиционных политиков, вероятно, подстегнет и мобилизует ядро правящей партии, усилив раскол внутри молдавского общества. В то же время это не вызовет серьезных протестов со стороны гагаузского общества, уверена Ибрагимова. Эта автономия в отличие от Приднестровья экономически, политически и в финансовой сфере прочно интегрирована в Молдавию: «История с Гуцул убедила Кишинев в необходимости серьезнее работать с регионами, чтобы не допустить прихода к власти людей с сомнительной, по их мнению, репутацией».
Реакция оппозиции и Москвы
Вскоре после приговора Гуцул в заявлении, опубликованном на ее странице в Telegram, назвала вердикт столичного суда политической расправой, «запланированной и исполненной по указке сверху», от которой не застрахован критик правящей партии «Действие и солидарность» (61 мандат в парламенте из 101): «Это не приговор мне – это приговор всей демократической системе Молдовы».
По мнению экс-президента Молдавии, ныне лидера крупнейшей в стране оппозиционной партии социалистов (26 мандатов) Игоря Додона, приговор в отношении башкана – месть нынешнего молдавского лидера Майи Санду за «глубокие личные обиды». По его мнению, глава государства «завидует любому успеху или достижению, которые ей не принадлежат».
В Кремле назвали решение молдавского суда политически мотивированным, принятым с целью давления властей на своих политических оппонентов в преддверии парламентских выборов, которые запланированы на конец сентября. По словам официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, этот приговор стал не только позором, но и настоящей бедой для молдавского народа, когда основанием для «репрессий становится верность своей конституции».