Почему Южная Корея хочет наказать Украину за «недостаточные» извинения

Почему Южная Корея хочет наказать Украину за «недостаточные» извиненияРаскрытие Киевом информации о передаче пленных КНДР нанесло многогранный ущерб Сеулу
Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен заявил 6 октября на парламентских слушаниях, что Украина передала сообщение с извинениями за раскрытие ее президентом Владимиром Зеленским информации о передаче Сеулу двух военнопленных КНДР, которые были взяты в Курской области в январе 2025 г. Но, как передает Yonhap, даже этот шаг не оправдал ожиданий Сеула.
«Я постоянно контактирую по этому вопросу с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, и он выразил [соображения], насколько ситуация сложная. В сообщениях, которые я получил [от Сибиги], были извинения. Но уровень [заявления] не соответствует нашим ожиданиям, поэтому мы намерены принять решительные меры», – указал Чо.
Корейский министр добавил, что его правительство рассматривает различные варианты дальнейших действий, в том числе возможность отзыва посла на Украине Пак Ки Чхана. Сеул настаивает, что у него с Киевом имелась договоренность о сохранении конфиденциальности по данному вопросу «для защиты солдат и их семей, которые остаются в Северной Корее». При этом инициатором той договоренности была сама Украина: как ранее говорили в Сеуле, власти в Киеве хотели избежать критики из-за отказа от шанса обменять военнопленных КНДР на большое число солдат ВСУ. Зеленский о выдаче пленных КНДР Южной Корее рассказал во время своего выступления на Генассамблее ООН 23 сентября.
Уже 25 сентября президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен в соцсети X обвинил Украину в нарушении договоренности. «Украина разгласила информацию о передаче [пленных], нарушив соглашение <...>. Я не знаю причин этого, но сожалею об этом», – написал он. По его словам, вопрос возвращения северокорейских военнопленных в Южную Корею потенциально может оказать влияние на безопасность и общую ситуацию на полуострове. На что советник Зеленского Дмитрий Литвин ответил в Facebook
В Сеуле утверждают, что два солдата КНДР были взяты в плен в январе 2025 г. во время боев на стороне России в ходе освобождения от оккупации ВСУ Курской области. В Южную Корею, которая, согласно конституции, рассматривает их как своих граждан, они были отправлены в середине сентября 2026 г. В России и КНДР официально не давали комментариев относительно судьбы двух упомянутых солдат.
Для Сеула возникшая ситуация очень чувствительная, так как она связана с тонкой тканью межкорейских отношений и безопасностью, говорит заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов. По его словам, «экспромт Зеленского привел южнокорейцев в шок» и нанес реальный многогранный ущерб. Например, если посмотреть на ситуацию с точки зрения международного прав]а, то она выглядит так: военные КНДР законно находились на международно признанной части России, в Курской области, согласно договору 2024 г. со статьей о взаимопомощи при нападении, там они были похищены агрессором и незаконно переданы другому государству (Пхеньян с 2023 г. таковым считает Юг. – «Ведомости»). КНДР пока никак не реагирует, но юридические основания на их стороне, говорит Воронцов.
Кроме того, Украина, по сути, выставила президента Южной Кореи лжецом, поэтому там и требуют «извинений по полной программе», продолжает Воронцов. При этом, вероятно, западные партнеры Киева посоветуют ему все-таки уладить конфликт.
Одна из причин столь настойчивой и резкой реакции Сеула может заключаться в том, что политика администрации Ли в целом направлена на восстановление прерванного диалога с КНДР, сказал старший военный эксперт Корейского научно-исследовательского института национальной стратегии в Сеуле Мун Сон Мук в комментариях The Washington Times. С такой оценкой в разговоре с «Ведомостями» соглашается эксперт Института международной военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Александра Зуева. В южнокорейском руководстве не учли, что украинская сторона может поступить с ними так же, как поступала ранее со своими партнерами из Европы и США, нарушая некоторые договоренности относительно конфиденциальности деталей военных поставок или переговоров, говорит эксперт.
При этом важно то, что Южная Корея в ходе российско-украинского конфликта старается не подсвечивать свое вовлечение в военно-технической сфере, подчеркивая, что она не поставляет вооружения и боеприпасы на Украину из-за законодательного запрета на поставки в вовлеченные в конфликты страны, добавляет Зуева. При этом Сеул передает военное оборудование – но нелетальное и с «гуманитарными» целями, вроде транспортных средств и техники для разминирования, вкупе с финансовой поддержкой и поставлял в арсеналы США снаряды взамен переданных американцами Украине. За это Сеул получает от Киева анализ численности, состава и эффективности действий северокорейцев, отмечает эксперт.
Сеул крайне внимательно наблюдает за российско-украинским конфликтом, как крупнейшим в современности, и, что особенно принципиально, участием в нем своего ключевого противника – КНДР, говорит Зуева. «Рецепция северокорейцами боевого опыта, взаимодействия в условиях применения современных систем вооружений и военной техники, особенно дронов, Южную Корею крайне беспокоит. Ведь первые кандидаты, против кого этот опыт может быть направлен, находятся на южной части Корейского полуострова, пока отношения между Севером и Югом не будут окончательно урегулированы», – заключает Зуева.