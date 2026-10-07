Уже 25 сентября президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен в соцсети X обвинил Украину в нарушении договоренности. «Украина разгласила информацию о передаче [пленных], нарушив соглашение <...>. Я не знаю причин этого, но сожалею об этом», – написал он. По его словам, вопрос возвращения северокорейских военнопленных в Южную Корею потенциально может оказать влияние на безопасность и общую ситуацию на полуострове. На что советник Зеленского Дмитрий Литвин ответил в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) , что такой договоренности не существовало. Эти слова в Сеуле назвали неправдой, а такое поведение – «серьезно подрывающим доверие» между правительствами двух стран. Затем МИД Южной Кореи вызвал временного поверенного в делах Украины Андрея Вешкина, потребовав извинений. Позже Сибига назовет проблему «дипломатическим недоразумением». Но затем Ли напомнил, что «украинская сторона потребовала конфиденциальности и согласилась на нее, но в одностороннем порядке раскрыла информацию. А когда президент Республики Кореи выразил сожаление с величайшей учтивостью, они заявили, что никакой договоренности не было, выставляя главу государства другой страны лжецом».