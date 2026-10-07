Цифровые ограничения не помешали конкуренции партий в интернете

Иногда необходимость изготовления печатных материалов обусловлена спецификой регионов. Например, в Сибири, где много отдаленных и негазифицированных территорий, среди избирателей востребована именно бумага, рассказал «Ведомостям» экс-кандидат от ЛДПР Константин Бабкин (баллотировался в региональной группе по Забайкалью, Бурятии и Иркутской области). «Нам посоветовали опытные люди, что предпочтительно, чтобы бумага горела и газета была не глянцевая, а именно такая, которой можно печку растопить. Это на полном серьезе важная характеристика газеты – ее с удовольствием брали, чтобы после прочтения использовать для растопки печки или чтобы, например, рыбу в нее можно было завернуть», – поделился он.