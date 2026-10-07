Цифровые ограничения не помешали конкуренции партий в интернете

Цифровые ограничения не помешали конкуренции партий в интернетеПечатная агитация остается востребованной, причем для самых неожиданных целей
В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) и комиссии субъектов на выборах в Госдуму 2026 г. поступило порядка 21 000 агитационных материалов тиражом 238 млн экземпляров: 3465 – это аудиовизуальные агитационно-пропагандистские материалы (АПМ) и лишь 681 – печатные, иные агитационные материалы – 176. «Ведомости» изучили эти данные.
От одномандатников в избирательные комиссии поступило 12 000 материалов. По данным ЦИК, наибольшее количество АПМ пришлось на Москву (более 1400), Новосибирскую (более 1000) и Московскую (более 600) области. Агитационный период длился с 22 августа по 18 сентября.
В 2026 г. кандидатам и партиям позволили привлекать к созданию агитматериалов граждан, не являющихся кандидатами, при наличии их письменного согласия на использование изображения и голоса. «Это законодательное изменение позволило сделать более интересным и ярким содержание агитационных материалов», – говорила секретарь ЦИК Наталья Бударина. На выборах федерального уровня в ЦИК поступило более 450 таких согласий.
Одновременно с этим выросло число сетевых изданий, готовых размещать агитационные материалы. Общее число уведомлений СМИ об участии в кампании достигло почти 5000, из них 756 пришлось на сетевые издания – на 16% больше, чем в думскую кампанию 2021 г.
Эффективность печатных материалов остается ограниченной, отмечает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Могут быть яркие и эффективные продукты, но они должны быть атипичными, строиться по логике рекламного плаката – чтобы обратить на себя внимание. А большая часть материалов – рутинные», – сказал он «Ведомостям».
Газеты и листовки используются в силу того, что на выборы в основном ходят избиратели старшего возраста, но и у них эти АПМ не так востребованы, как 20 лет назад, резюмировал Виноградов.
Востребованность интернет-агитации можно объяснить издержками на создание печатных материалов: полиграфия подорожала из-за санкций, доставка бумажной агитации тоже «дорогое удовольствие», говорит политконсультант Антон Тимченко. Более молодая аудитория и городской класс уже давно в цифре и, несмотря на ограничения и перебои со связью, покрытие интернетом в стране высокое, поэтому кандидаты эффективно используют электронные инструменты, указал политконсультант. Также онлайн-агитация позволяет значительно точнее таргетировать сигнал, добавил Тимченко.
Избирательная кампания в 2026 г. велась в непривычных для участников цифровых условиях, писали «Ведомости»: на фоне отключений мобильного интернета в ряде регионов и продолжающегося замедления или блокировки ряда мессенджеров, а также юридических рисков. Помимо прочего, печатная «агитка» по-прежнему остается важным инструментом, поскольку есть территории, где интернет не позволяет взаимодействовать с электоратом в сети, отмечает экс-депутат Госдумы коммунист Олег Михайлов (баллотировался по одномандатному округу в Коми, занял 2-е место).
Иногда необходимость изготовления печатных материалов обусловлена спецификой регионов. Например, в Сибири, где много отдаленных и негазифицированных территорий, среди избирателей востребована именно бумага, рассказал «Ведомостям» экс-кандидат от ЛДПР Константин Бабкин (баллотировался в региональной группе по Забайкалью, Бурятии и Иркутской области). «Нам посоветовали опытные люди, что предпочтительно, чтобы бумага горела и газета была не глянцевая, а именно такая, которой можно печку растопить. Это на полном серьезе важная характеристика газеты – ее с удовольствием брали, чтобы после прочтения использовать для растопки печки или чтобы, например, рыбу в нее можно было завернуть», – поделился он.
Количество представленных агитационных материалов не позволяет судить об эффективности каналов: один печатный макет может выходить большим тиражом, а десятки роликов – обращаться к одной аудитории, говорит кандидат в депутаты от «Новых людей» Анастасия Павлюченкова, баллотировавшаяся по одномандатному округу (заняла 2-е место). Поэтому говорить о вытеснении печатной агитации цифровой пока преждевременно, уверена она.
Продуктивнее всего совмещение разных типов агитации, говорит первый замруководителя фракции «Справедливой России» Андрей Кузнецов. «Оба формата [онлайн и офлайн] достаточно эффективны – просто для разных аудиторий есть своя специфика. Газеты эффективны для граждан, которые не сильно вовлечены в информационную среду», – высказался он.