Регионы меняют спикеров заксобраний после выборов

Регионы меняют спикеров заксобраний после выборовБольшинство новых председателей переходят в парламенты из исполнительной власти
В большей части регионов, где в единый день голосования 20 сентября параллельно с думскими прошли выборы депутатов заксобраний (таких субъектов Федерации было 39), состоялись первые заседания, на которых было избрано руководство. На данный момент свои посты сохранили председатели 19 региональных парламентов.
Также, как ожидается, свой пост сохранит спикер заксобрания Алтайского края Александр Романенко – его кандидатуру на новый срок 29 сентября предложил президиум политсовета реготделения «Единой России». Первая сессия парламента запланирована на 8 октября. В этот же день впервые соберутся избранные депутаты заксобраний Калининградской, Кировской, Курской областей и Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО).
В восьми заксобраниях субъектов Федерации уже сменились председатели. Народное собрание Ингушетии возглавил Руслан Гагиев (бывший вице-спикер заксобрания, с 2016 по 2018 г. возглавлял правительство республики), новым спикером парламента Чечни стал бывший вице-премьер, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, заксобрания Карелии – бывшая вице-премьер Лариса Подсадник, заксобрания Камчатки – экс-глава администрации губернатора Сергей Меркулов, думы Ставропольского края – бывшая замруководителя аппарата правительства региона Любовь Маковская, заксобрания Псковской области – экс-мэр Пскова Борис Елкин, тамбовской областной думы – экс-глава Рассказовского района Алексей Поздняков.
Заксобрание Еврейской автономной области возглавил бывший начальник регионального управления МВД генерал-майор Александр Добровольский. Новым спикером самарской губернской думы, как ожидается, станет глава фракции «Единой России» в предыдущем созыве Екатерина Кузьмичева. Об этом заявлял губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании 21 сентября. По его словам, кандидатуру Кузьмичевой поддержали все избранные депутаты, а также экс-спикер Геннадий Котельников, не участвовавший в выборах. Кузьмичева станет первым представителем Тольятти во главе самарской губернской думы, отмечал Федорищев.
Вице-губернатор Вологодской области Сергей Сорокин станет спикером регионального парламента, писал 22 сентября глава субъекта Георгий Филимонов. Последний назвал своего заместителя «опытным юристом, обладающим умением находить грамотные решения». Пост спикера костромской областной думы может занять заместитель председателя Владимир Комиссаров, учившийся вместе с убитым в 2024 г. генералом Игорем Кирилловым в Костромском высшем командном училище химической защиты, писали «Ведомости» 28 августа.
Большинство новых спикеров заксобраний в прошлом работали в исполнительной власти или органах местного самоуправления. Это похоже на устойчивый тренд российской внутренней политики, говорит политолог Константин Калачев. По его словам, главе региона на посту спикера парламента нужен человек, понимающий нужды исполнительной власти, способный организовать эффективное взаимодействие, и плюс ко всему «это, видимо, форма поощрения члена команды губернатора, проявившего себя ранее».
«Политический вес и аппаратный опыт бывших вице-губернаторов или министров позволяют им эффективно консолидировать депутатский корпус. Спикер из исполнительной власти, используя ранее наработанный авторитет и связи, способен договариваться со всеми группами влияния, гасить возможные межэлитные конфликты, эффективно взаимодействовать с партиями», – сказал Калачев «Ведомостям». Глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко назвал «очень понятной» логику перевода представителей исполнительной власти в спикеры заксобраний и объяснил ее «централизацией власти».