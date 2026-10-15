Приведет ли спор вокруг хиджаба к проблемам союза Турции и Азербайджана

В тот же день во время своего выступления в ООН турецкий президент Реджеп Эрдоган назвал ограничение на ношение хиджабов в школах «нападением на фундаментальные права женщин». Хотя он не упомянул Азербайджан, но за пару дней до этого азербайджанское правительство приняло постановление, которое запрещало «дополнительные элементы одежды, нарушающие единые требования к школьной форме и противоречащие принципу светского образования». Хиджаб в документе отдельно не указан, но на практике в школы перестали впускать школьниц и учителей с этим головным убором. Впоследствии это привело к протестам в Баку и других населенных пунктах в стране, а также к арестам порядка 37 человек по обвинению в организации беспорядков.