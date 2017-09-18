Международная жизнь

Под Одессой недовольные приговором по «делу 2 мая» устроили беспорядки

Во время столкновений пострадали 35 силовиков
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