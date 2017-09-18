Под Одессой недовольные приговором по «делу 2 мая» устроили беспорядки
Во время столкновений пострадали 35 силовиков
18 сентября Ильичевский городской суд признал невиновными пятерых обвиняемых в деле о событиях 2 мая 2014 г. (в части событий на Греческой площади, обвинение по ч. 2 ст. 294 Уголовного кодекса Украины - массовые беспорядки)
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В день решения у здания суда возникли беспорядки между несколькими десятками активистов и сотрудниками правоохранительных органов
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Митингующие бросали в полицейских бутылки с водой, палки и пытались прорвать оцепление
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Правоохранители массово применили слезоточивый газ. Во время столкновений пострадали 35 силовиков
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Активисты возводили баррикады из подручных средств для блокировки выезда от здания Ильичевского городского суда. Они хотели помешать вывезти на автобусе фигурантов дела о событиях 2 мая 2014 г. в Одессе
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