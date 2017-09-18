Под Одессой недовольные приговором по «делу 2 мая» устроили беспорядки

Архип Верещагин/ТАСС

Активисты возводили баррикады из подручных средств для блокировки выезда от здания Ильичевского городского суда. Они хотели помешать вывезти на автобусе фигурантов дела о событиях 2 мая 2014 г. в Одессе

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