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В Москве горело здание Пушкинского музея

Из-за пожара перекрывали Волхонку и вскрывали крышу. К счастью, ни люди, ни ценности не пострадали
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