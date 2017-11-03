В Москве горело здание Пушкинского музея
Из-за пожара перекрывали Волхонку и вскрывали крышу. К счастью, ни люди, ни ценности не пострадали
Сообщения о пожаре в здании отдела личных коллекций Пушкинского музея (ГМИИ им. Пушкина) в центре Москвы начали поступать около 15.00 мск в пятницу 3 ноября
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Очевидцы сообщили о белом, а потом и о черном дыме, рвущемся из-под кровли здания
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Это не главное здание музея: в нем хранятся личные коллекции, но основная экспозиция закрыта до 2019 г.
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Из музея было эвакуировано более 30 человек
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В тушении участвовали 10 пожарных машин, улицу Волхонка перекрывали для автомобильного движения
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Пожарные вскрыли крышу и произвели проливку обрешетки и стропил
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«В 16.03 пожар ликвидирован», - сообщила официальный представитель МЧС по Москве Оксана Золотова
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По словам Зотовой, пожарные проливают затронутую пожаром площадь и разбирают завалы
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