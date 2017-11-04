Как прошел «Русский марш» в Люблине
Четверо из пяти организаторов отказались от проведения акции
4 ноября, в День народного единства, в Люблине должен был пройти согласованный с властями «Русский марш»
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По всему маршруту «Русского марша» выставлены наряды полиции
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Сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких участников «Русского марша» после того, как группа молодых людей в масках стали выкрикивать лозунги в мегафон
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«Дождь» сообщает, что полиция не пропустила баннеры организаторов «Русского марша». Они утверждают, что текст на них был согласован
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Участники марша
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Представители «Новой оппозиции» Роман Ковалев и Владимир Ратников пошли писать отказ от «Русского марша», передает корреспондент «Дождя». Четверо организаторов уводят с акции своих сторонников
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Участники марша планировали пройти от метро «Люблино» до Перервы, по Совхозной и Новороссийской улицам
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Организаторами акции являются члены Партии националистов, Комитета нации и свободы и «Новой правой альтернативы»
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Участники марша
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Некоторые участники начала шествие, несмотря на призывы организаторов
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Часть участников была отсечена полицией, однако те, кто успел выстроиться в колонну, пошли по улице Перерва
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Участники марша
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Участники марша
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Еще один «Русский марш» 4 ноября проходит у станции метро «Октябрьское поле»
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На марше в Люблине к 14:26 мск задержаны по меньшей мере 17 человек, сообщает Meduza со ссылкой на правозащитный проект «Открытой России»
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Участники марша
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По данным «ОВД-Инфо» задержали «нескольких десятков человек»
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Участники марша
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Участники марша
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Участники марша
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Флаги на «Русском марше»
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«Русский марш» в Люблине
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«Русский марш» в Люблине
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Марш закончился митингом у памятника «Солдату Отечества ХХ века»
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