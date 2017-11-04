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Полиция не пропустила баннеры организаторов «Русского марша» в Москве

В Люблине завершился согласованный с властями «Русский марш». В мероприятии приняли участие около 500 человек, пишет «Коммерсантъ». Участники марша должны были пройти от метро «Люблино» до Перервы. Однако организаторы акции объявили о ее отмене.

Организаторами являются члены Партии националистов, Комитета нации и свободы и «Новой правой альтернативы». Причиной отмены послужили действия полицейских, которые не пропустили заранее согласованные баннеры, передает «Дождь». Четверо из пяти организаторов ушли с акции вместе со своими сторонниками.

По данным «ОВД-Инфо», на марше задержаны несколько десятков человек. Официальных данных полиции пока нет. Еще один «Русский марш» 4 ноября проходит у станции метро «Октябрьское поле».